Juan Manzur reasumió en Tucumán con un discurso enfocado en la política provincial

Reasumió Juan Manzur. Estuvo junto al catamarqueño Raúl Jalil, su vice Osvaldo Jaldo, el riojano Ricardo Quintela, el ministro De Pedro y el formoseño Insfrán.

En un acto con todo el color y el calor típico del peronismo, Juan Manzur reasumió el cargo de gobernador de Tucumán, tras más de 500 días como jefe de Gabinete de la Nación, y anunció que será “el jefe de campaña” del peronismo para las próximas elecciones que se llevarán a cabo el 14 de mayo próximo.

La reasunción se concretó en el Teatro Mercedes Sosa de la capital provincial, en un encuentro que tuvo la presencia de los mandatarios Ricardo Quintela (La Rioja), Raúl Jalil (Catamarca), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Oscar Herrera Ahuad (Misiones) y Gildo Insfrán (Formosa). También estuvieron dirigentes nacionales, sindicales y lo acompañaron dos dirigentes de peso en el PJ bonaerense: Julio Pereyra (Florencio Varela) y Alejandro Granados (Ezeiza).

Además, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, estuvo presente en el escenario junto al resto de los invitados. El mandatario mantiene su proyecto presidencial, que fue impulsado con la consigna “Juan XXIII”, pero depende de lograr un triunfo contundente para sumarse a la larga lista de candidatos que tiene el Frente de Todos.

El acto de reasunción se realizó en el teatro Mercedes Sosa, ubicado a pocos metros de la Casa de Gobierno.

En esa carrera de la que el gobernador no se bajó están el presidente Alberto Fernández -que quiere su reelección-, el propio “Wado” De Pedro, Sergio Massa -aunque él niega en público y en privado ser candidato-, y otro gobernador, el chaqueño Jorge Capitanich, entre otros.

En un discurso que evitó la política nacional y la interna del PJ, Manzur retomó el cargo que había dejado luego de un pedido de licencia que aprobó la Legislatura y que derivó en que su vice, Osvaldo Jaldo, ocupara el ejecutivo provincial durante casi un año y medio. Ambos compartirán fórmula, aunque invertida, en los comicios que vienen.

Manzur reconoció la “lealtad” de su vice y anunció que será “el jefe de campaña” del PJ tucumano, con el objetivo de lograr un triunfo ante Juntos por el Cambio, que no logra encauzar la interna que protagonizan el intendente de la capital, Germán Alfaro, y el diputado y ex jefe comunal de Concepción, Roberto Sánchez.

En el inicio de su discurso, en un teatro que estaba repleto de militantes y dirigentes del peronismo de toda la provincia, Manzur recordó “cuando el presidente de la Nación me llamaba para sumarme al equipo del Gobierno nacional no dudé ni un segundo porque eso me enseñaron en el peronismo, primero la Patria. Ayer terminé mi tarea para volver a Tucumán. Osvaldo Jaldo estuvo a la par mía después de 513 días. Volvimos con las mismas ganas y la misma fuerza. Mirando el futuro”.

En ese sentido, confirmó que continuará gobernando con los objetivos impulsados en su gestión gubernamental desde el primero momento: movilidad social ascendente e inclusión; desarrollo de la industria, radicación de fábricas y capitales para generar empleo: “Queremos un Tucumán que incluya y de oportunidades”.

A la vez que se refirió a Jaldo: “Osvaldo cumplió con la palabra. Eso se llama compromiso. Eso se llama lealtad. Usted fue leal”. Y amplió que, de ganar las elecciones provinciales del próximo 14 de mayo la fórmula Jaldo-Manzur “conducirá la provincia un hombre que conoce profundamente el Estado y el interior. Es un hombre de bien y tuvo una conducta intachable. A partir de todas estas cualidades nos llevará a un futuro mejor”.

Manzur reconoció la lealtad de su vice, Osvaldo Jaldo. Ambos competirán como candidatos, pero el mandatario ahora irá en el segundo lugar.

“Voy a estar a la par de Osvaldo para acompañarlo. El jefe de campaña de Jaldo Gobernador soy yo. Asumo toda la responsabilidad de que sea nuestro próximo gobernador. Acá estoy para llevar al triunfo al peronismo en Tucumán”, dijo.

Manzur destacó la presencia de los funcionarios nacionales y gobernadores: “Ver a mis amigos y compañeros que quiero, respeto y valoro enormemente. Grandes dirigentes de la política nacional. Quiero que desde el peronismo tucumano le agradezcamos lo que hacen”.

Por su parte, Jaldo agradeció a Manzur por mantener el compromiso con su provincia cuando ocupó su cargo en el Gobierno central y también elogió al ministro De Pedro y a los gobernadores provinciales durante su gestión gubernamental.

“Hoy la obras públicas financiadas por Nación y por organismos internacionales representan entre el 35 y 40% del Presupuesto nacional. Desde la Legislatura vamos a acompañarlo a Juan. Hoy estamos con el equipo completo y el 14 de mayo, con un peronismo unido, no tengo dudas que ese día, una vez más, los tucumanos van a decidir para que el gobierno siga siendo conducido por el peronismo. Con el equipo completo caminamos al triunfo el 14 de mayo”, concluyó Jaldo.

La interna del PJ

Pesos pesado de la interna del PJ. Manzur recibió en su casa a los invitados a su acto de asunción. Allí se habló de política

Aunque en el acto de asunción se evitó hacer referencia a las cuestiones nacionales -ocurría la reasunción a horas de que empiece la primera reunión del PJ en la calle Matheu- el diálogo sobre cuestiones partidarios se hizo la noche anterior. Como reveló Infobae, el gobernador tucumano recibió en su casa con un menú de asado y ensaladas, gaseosas y vino a todos los que estuvieron en el acto -menos a Zamora, que llegó esta mañana y el retraso de su vuelo hizo demorar todo el traspaso- y dialogaron sobre la interna del peronismo.

Según pudo este medio reconstruir de varias fuentes -hubo más de 20 comensales- allí se compartió un escenario crítico sobre la actualidad del gobierno, pero acordaron evitar las críticas públicas al presidente: “Hay que preservar la unidad”, se juramentaron los dirigentes que compartieron esa tenida, que terminó pasada la medianoche. Luego, del acto de asunción, ya con todos los invitados, volvieron a compartir un almuerzo en un hotel del centro de San Miguel.

Seguir leyendo