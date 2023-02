Habló la joven del video junto al intendente de Concordia y negó haber sido manoseada: “No me tocó”

Enrique Cresto, intendente de Concordia, fue filmado manoseando a una mujer en pleno carnaval

Luego de estar envuelto en la polémica por el video en el que parecía estar manoseando a una joven que le había pedido una foto, Enrique Cresto, intendente de la ciudad de Conocordia (Entre Ríos), recibió cierta cuota de alivio ayer por la tarde, cuando la joven involucrada utilizó las redes sociales para desmentir el supuesto manoseo del funcionario y aclarar cómo fueron los hechos.

Al notar que las imágenes difundidas por un periodista local tomaron una repercusión a nivel nacional, A.O. sintió la obligación de apelar a su cuenta de Facebook para asegurar que Cresto no se propasó con ella. “Voy a usar estas redes pera aclarar que todo lo que se está diciendo en estos momentos en los canales y en redes sociales es mentira. Yo le pedí una foto al intendente Cresto el sábado en el corsódromo, cuando vi que unos periodistas le estaban haciendo una nota. Entonces pedí autorización para cruzar la manga y sacarme una foto con él. Después de sacar varias fotos lo saludé y me volví a mi lugar.”, comienza el mensaje de la joven.

Te puede interesar: Escándalo en Concordia: apareció un video en donde se ve al intendente manoseando a una chica

Acto seguido, la joven subrayó: “No me tocó como dicen, no me faltó el respeto ni nada, yo lo único que hice fue pedirle una foto porque lo admiro y me parece muy buena persona”.

El psoteo de A.O. para negar un supuesto manoseo del intendente Enrique Cresto en el corsódromo de Concordia, Entre Ríos.

Tras la difusión de la grabación en cuestión, A.O. lamentó la exposición en distintos medios de comunicación y el sinfín de críticas que recibió Cresto desde el domingo pasado, cuando se conocieron las imágenes. “Desde el finde semana me exponen en las redes sociales y también en los canales nacionales y yo no hice nada malo, ni tampoco el intendente se propasó conmigo ni nada. Leo comentarios en las redes sociales que dicen cualquier cosa y todo eso me pone mal... me duele mucho que me usen y me hagan daño a mí y a la familia del intendente porque no pasó nada de lo que dicen.... me doy cuenta que quieren usar esto para hacer política y ensuciarlo a él y yo lo único que quiero es que todo esto se termine”, señaló.

Rápido de reflejos, el propio Cresto se hizo eco del descargo de la chica y agradeció sus palabras en los comentarios de la publicación. “A.O. muchas gracias por tu valentía. En el afán de dañarme a mi y a mi familia, terminaste siendo vos la más afectada. Nosotros sabemos que estamos expuestos a este tipo de calumnias e injurias. Nuestra solidaridad con vos y tu familia. Fuerza y a seguir para adelante…Siempre. Enrique y familia”, respondió el intendente concordiense.

La filmación que comprometía a Cresto, compartida el pasado domingo por el periodista Luis Gasulla en su cuenta de Twitter, muestra al funcionario oficialista dialogando con una joven que lucía un vestido negro. Tras intercambiar algunas palabras, ambos se saludan y se observa cómo él desliza su mano derecha hasta los glúteos de la mujer. Luego, como si nada hubiera pasado, continúa dialogando con la chica.

Dada la repercusión de su publicación, el citado periodista subió este lunes una foto en la que Cresto aparece caminando junto a la misma señorita, esta vez tomándola del cuello mientras se trasladaban por la pista central del corsódromo. “En Entre Ríos se está hablando del video que publiqué aquí anoche. Aquí la fotografía de frente para que no queden dudas. Pasó en los festejos de carnaval. Colegas de Concordia aseguran que no les sorprende...”, escribió Gasulla en su posteo.

Cresto fue blanco de fuertes críticas. Desde el Comité Departamental de la Unión Cívica Radical (UCR) exigieron que Cresto salga a aclarar la polémica situación. “Es imprescindible que se salga a aclarar oficialmente esta situación. Merece dar una explicación al respecto”, consideró ayer Analía Cardoso, presidente del Comité Departamental de la UCR en Concordia, durante una entrevista para Telenoche (El Trece).

Luego del video inicial, una foto mostraba a Enrique Cresto junto a la joven en cuestión caminando por el corsódromo de Concordia.

En la misma línea se expresó la concejal Noemí Redolfi, quien no tiene dudas de lo que expone la filmación. “El video muestra cómo el señor intendente baja la mano y toca los glúteos de la señorita”, sostuvo en diálogo con el citado noticiero.

El descargo público de Enrique Cresto

Tras la difusión de las imágenes que lo dejaron mal parado, Cresto recién hoy realizó un extenso descargo en el que dio su versión de los hechos y aseguró que fue víctima de una maniobra intencional para comprometerlo en público.

“En los últimos días, se viralizó un vídeo que - recortado y desde una determinada perspectiva - pretende mostrarme en una actitud indecorosa durante el último desfile del Carnaval de Concordia. El registro fue realizado cuando me entrevistaron para un canal de Paraná y una espectadora se acercó a pedirme una fotografía (como hacen tantas personas en cualquiera de los eventos y actividades en las que participamos). Accedí a su solicitud, la joven se ubicó a mi lado, tomamos la fotografía y luego volvió a su lugar. No ocurrió nada más, como podrán atestiguar las personas que - por encontrarse en este sector del corsódromo - pudieron haber presenciado esta escena”, comienza el descargo del mandatario local.

El descargo de Enrique Cresto en Facebook.

A continuación, Cresto subrayó: “Esta situación fue tomada, desde atrás, por uno de los medios que transmitían el Carnaval y hubo una persona que, con evidente intencionalidad, vio la oportunidad de editar y difundir un corte de esta secuencia señalando que hubo un roce indebido de mi parte. Al respecto, afirmo y reitero que esto no fue así y que nada de lo que se pretende dar a entender con este video corresponde a la realidad”.

En otro tramo de su comunicado, el intendente concordiense manifestó su solidaridad y “acompañamiento” con la joven que aparece junto a él en el video de la polémica. “Considero también que deberían repensar su accionar las personas que propagan este video, sin tomar en cuenta que exponen públicamente a la joven que aparece en el mismo. Con ella, me solidarizo y le expreso todo mi acompañamiento, así como también a su familia. Lamento que tengan que atravesar esta situación y me preocupa profundamente que, en su afán por montar un escándalo y explotar esta ‘fake news’, haya medios y personas que perjudiquen de esta manera a una familia concordiense, sin medir daños ni consecuencias”, lamentó.

“Por otra parte, sé muy bien que en la medida que avancemos en este proceso electoral habrá operaciones, ataques y acusaciones de todo tipo. En cada campaña, lo primero que ponen en marcha nuestros adversarios son las máquinas de mentir, difamar y calumniar”, concluyó Cresto, en alusión a su candidatura a gobernador de la provincia de Entre Ríos.

Seguir leyendo: