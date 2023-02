Sólo 5 ministros permanecen en los cargos que asumieron en 2019

Con la llegada de Agustín Rossi a la jefatura de Gabinete en reemplazo de Juan Manzur, que reasumirá mañana como gobernador de Tucumán, el presidente Alberto Fernández igualará el récord de Cristina Kirchner en lo que respecta a las modificaciones en la cúpula de la estructura de ministros. Ambos habrán nombrado tres jefes de gabinete en un solo período de gobierno.

Ocurrió con Manzur algo similar con otros ministros que recientemente se alejaron de sus cargos para retomar sus funciones en los territorios que habían abandonado transitoriamente. Jorge Ferraresi volvió a la intendencia de Avellaneda y Juan Zabaleta, a la de Hurlingham.

Si se hace un repaso por la suerte de cada uno de los integrantes del Gabinete original, que fuera presentado el 6 de diciembre de 2019, apenas cuatro días antes antes de la asunción del Presidente, surge que sólo cinco de los que iniciaron el camino de la actual gestión permanecen en los mismos cargos: Eduardo “Wado” de Pedro (Interior), Gabriel Katopodis (Obras Públicas), Juan Cabandié (Ambiente y Desarrollo Sostenible), Matías Lammens (Deportes y Turismo) y Tristán Bauer (Cultura).

De los 21 ministros que designó Alberto Fernández al iniciar su mandato, 12 fueron despedidos o presentaron sus renuncias, 3 se movieron a otro cargo dentro del Gobierno y uno falleció -el ministro de Transporte, Mario Meoni, en un accidente de tránsito- mientras estaba en funciones.

La presentación del gabinete inicial de Alberto Fernández se realizó el 6 de diciembre de 2019, cuatro días antes de su asunción formal como presidente. FOTO: Franco Fafasuli

María Eugenia Bielsa

La rosarina fue la primera que se alejó del Gabinete inicial. Renunció a su cargo como ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat el 13 de noviembre de 2020. Se fue entre duras críticas después de que se produjeran usurpaciones masivas de tierras tanto en el conurbano bonaerense como en el sur del país. También como motivos para su dimisión aparecieron disidencias de su gestión con La Cámpora y con varios intendentes.

Ginés González García

Su salida fue una de las más traumáticas de la gestión de Alberto Fernández como presidente. En plena pandemia, a mediados de febrero de 2021, al médico sanitarista le pidieron la renuncia, después de que saliera a la luz el escándalo bautizado como “Vacunatorio VIP”: había trascendido una lista de personalidades que habían sido invitadas a vacunarse salteando las prioridades establecidas por la misma pandemia y antes de que se distribuyeran las primeras dosis de las vacunas contra el Covid-19 en todo el país. Lo reemplazó su segunda en el ministerio, Carla Vizzotti.

Marcela Losardo

La abogada renunció oficialmente como ministra de Justicia el 18 de marzo de 2021, en momentos de tensión entre el Presidente y su vice, Cristina Kirchner. Si bien se había mostrado moderada en sus 14 meses de gestión y proclive a tender puentes con el Poder Judicial, incluida la Corte Suprema, fue reemplazada por el diputado nacional rionegrino Martín Soria, cercano al kirchnerismo.

Ginés González García debió dejar el ministerio de Salud de la Nación cuando estalló el escándalo del Vacunatorio VIP en febrero de 2021.

Las salidas del 20 de septiembre de 2021

La derrota del Frente de Todos en las elecciones legislativas de medio término en septiembre de 2021 resultaron un golpe muy duro para el oficialismo. El Presidente parecía resistir en su posición de no modificar su Gabinete, pero Cristina Kirchner lo presionó mediante una carta abierta y varios ministros presentaron su renuncia, en una operación concertada. Alberto Fernández tuvo que reorganizar parcialmente su elenco ministerial. Algunos presentaron la renuncia como en los casos de Sabina Frederic, como ministra de Seguridad; de Roberto Salvarezza, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación; de Luis Basterra, ministro de Agricultura, y de Nicolás Trotta, titular de la cartera de Educación.

Felipe Solá

A diferencia de Frederic, Basterra, Trotta y Salvarezza, el entonces canciller Felipe Solá, que también perdió su cargo luego de la derrota electoral, se encargó de aclarar que él había sido despedido: “Al principio sentí un golpe porque me echaron sorpresivamente. Yo pensé que no estaba en ninguna lista”, dijo unos días después. La salida del entonces Canciller se produjo de un modo bastante particular: se enteró de su despido y de su sustitución por un llamado telefónico de Santiago Cafiero, hasta entonces jefe de Gabinete, en la escala de un vuelo hacia México. Viajaba en plena misión diplomática ya que iba a participar de una Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Matías Kulfas

Su alejamiento causó mucho ruido y, junto a la posterior renuncia de Guzmán, fue una muestra del clima de ruptura y desestabilización dentro de la coalición gobernante. Pese a los síntomas de recuperación mostrados en la producción nacional después del momento más álgido de la pandemia que provocó el Covid, el titular de Desarrollo Productivo tuvo que presentar su renuncia por pedido del presidente Alberto Fernández. Había sido acusado por el ala kirchnerista del Gobierno de haber filtrado un off the record a los medios en el que se acusaba a funcionarios cercanos a la vicepresidenta en la Secretaría de Energía de haber licitado el gasoducto de Vaca Muerta a medida de las necesidades de la multinacional Techint, la empresa adjudicataria para fabricar los tubos.

Tres ministros que ya no están: Claudio Moroni, Martín Guzmán y Matías Kulfas.

Martín Guzmán

La renuncia del Ministro de Economía, por el peso de esa cartera y el contexto inflacionario, se transformó en una de las más impactante durante la gestión del actual jefe de Estado. El Presidente lo sostuvo cada vez que pudo ante los cuestionamientos del kirchnerismo, quienes lo criticaban públicamente con cierta asiduidad. Quien cumpliera un rol fundamental en las negociaciones con el FMI presentó su carta de renuncia en simultáneo a un discurso de la vicepresidenta Cristina Kirchner en Ensenada. Allí, Guzmán se sinceró sobre las dificultades que tenía en su cartera, en especial en asuntos de materia energética. Designaron en su lugar a Silvina Batakis, quien tras un breve paso por esa cartera, le dejó el cargo a Sergio Massa.

Mario Meoni

Su caso estuvo signado por la tragedia. El viernes 23 de abril de 2021 por la noche, el dirigente de 53 años falleció en un accidente de tránsito en la Ruta Nacional Nº 7, cuando viajaba hacia la ciudad bonaerense de Junín para visitar a su familia. Su cargo fue ocupado primero, de manera interina, por Gabriel Katopodis y luego por Alexis Guerrera. Este último se alejó por problemas de salud y el puesto quedó en manos de Diego Giuliano.

Elizabeth Gomez Alcorta

Elizabeth Gómez Alcorta

La ministra presentó su renuncia “indeclinable” luego que se produjera el desalojo de integrantes de la comunidad mapuche en Villa Mascardi, Río Negro. Lo hizo mediante una carta dirigida a Alberto Fernández. Consideró que se violaron los derechos humanos de las mujeres detenidas durante el operativo de las fuerzas federales. “Con este hecho se ha transpuesto un límite”, dijo. La sustituyó Ayelén Mazzina, quien ocupaba la misma cartera en el gobierno de Alberto Rodríguez Saá, en la provincia de San Luis.

Claudio Moroni

Desde varios sectores del kirchnerismo recibió críticas el ex ministro de Trabajo. La gota que rebasó el vaso fue el último gran conflicto que debió afrontar en la negociación con el gremio de los neumáticos. En ese contexto, por ejemplo, Andrés “Cuervo” Larroque, secretario general de La Cámpora, lo cruzó en dos oportunidades al considerar que en su cartera “hay un déficit en materia de gestión”. Raquel “Kelly” Olmos ocupó ese lugar.

Los que cambiaron de cargo

Hubo casos de funcionarios que renunciaron a sus cargos pero para ocupar otra posición dentro del Gobierno nacional. Algunos estuvieron vinculados a candidaturas para las elecciones legislativas de 2021, como Daniel Arroyo y Agustín Rossi, quienes abandonaron sus tareas en el Ministerio de Desarrollo Social y el de Defensa, respectivamente, para lanzar sus candidaturas como diputado por la provincia de Buenos Aires y como senador por Santa Fe.

En la actualidad, Arroyo ocupa un lugar en la Cámara Baja. Rossi retornó a tareas oficiales el 8 de junio de 2022 cuando asumió como interventor de la Agencia Federal de Inteligencia, tras perder en la interna electoral ante el sector que encabezaba Marcelo Lewandowski. Reemplazó a Cristina Caamaño. Ahora aceptó el lugar que deja vacante Manzur en la jefatura de Gabinete.

Por otra parte, Santiago Cafiero encabezaba la Jefatura de Gabinete y tras la debacle electoral de 2021 se mudó a la Cancillería.

Seguir leyendo