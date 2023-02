La UCR desembarcó en La Pampa para apoyar al candidato que enfrentará al PRO en la interna de Juntos por el Cambio

Gerardo Morales y Martín Lousteau llegaron a La Pampa para apoyar al candidato radical Martin Berhongaray

Autoridades y referentes de la UCR desembarcaron este jueves a La Pampa para apoyar al candidato Martin Berhongaray que enfrentará este domingo al PRO, representado por Martin Maquieyra, en la Primaria Abierta Simultánea pero no obligatoria. La oposición se ilusiona con terminar con 40 años de peronismo en ese territorio luego de haber ganado las elecciones legislativas del 2021, pero antes deberán dirimir las postulaciones en una interna que será “bisagra” dentro de Juntos por el Cambio, según analizó un correligionario en diálogo con Infobae.

En la previa al cierre de campaña que se realizará en el Centro de Empleados de Comercio, Gerardo Morales y Martín Lousteau arribaron a La Pampa acompañados por una delegación de diputados y senadores nacionales de la UCR que integran entre otros, Rodrigo De Loredo, Flavio Fama, Emiliano Yacobitti, Eduardo Costa y el presidente de la UCR bonaerense, Maximiliano Abad.

Durante una recorrida por la provincia, Morales llamó a “terminar con el kirchnerismo porque han cumplido un ciclo y ellos no lo ven”. En esa misma línea, Lousteau consideró que “este domingo comienza el cambio cuando este radicalismo unido y renovado gane las internas para elegir el candidato gobernador con Martín Berhongaray y así poder tener un Juntos por el Cambio mucho mejor, con dirigentes e ideas nuevas”.

La Pampa será la provincia encargada de abrir el calendario electoral con una Primaria Abierta y Simultánea pero no obligatoria. Ese dato es el que genera una expectativa fuerte en Juntos por el Cambio, ya que se espera que participe entre un 10% y 15% del electorado y, además, no descartan que el Frente de Todos introduzca su aparato para favorecer al candidato con el que prefieren pelear en las generales del 14 de mayo.

Gerardo Morales y Martín Lousteau arribaron a La Pampa y recorriendo la provincia acompañados por el candidato de la UCR Martín Berhongaray y el senador Daniel Kroneberger

En diciembre del año pasado seis partidos políticos presentaron sus listas para competir en las elecciones provinciales. Solo el Frente Juntos por el Cambio (JxC) irá a una competencia interna real, ya que las otras cinco listas tienen fórmula única.

En el equipo de Evolución calificaron la elección del próximo domingo como “bisagra” dentro de la interna de Juntos por el Cambio, ya que el partido centenario busca disputarle el liderazgo al PRO. De hecho, en los últimos días, el partido amarillo también hizo su despliegue con las visitas de Mauricio Macri, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal.

El pasado sábado, Macri encabezó una caminata por el centro de la ciudad, desde la Plaza San Martín hasta el local del PRO, y en el trayecto conversó con vecinos y comerciantes. El ex presidente le pidió a pampeanos que “se animen a apostar a que el perfil de La Pampa pueda ser la innovación, nuevas actividades, que los jóvenes encuentren cosas que los desafíen en su provincia. Y la propuesta joven de Martín para gobernador y Cato para intendente es exactamente eso. No van a perder lo que tienen y van a sumar muchas cosas”.

Mauricio Macri llegó a La Pampa para apoyar al candidato del PRO a gobernador Martin Maquieyra

En la última conversación con este medio, el candidato radical resaltó: “No tengo dudas de que el intenso trabajo que venimos desarrollando va dar sus frutos, pero fundamentalmente el trabajo que hemos realizado todos estos años, donde recorrí con intensidad la provincia. La conozco como muy pocos, conozco las problemáticas y necesidades. El pampeano me conoce bien, sabe que soy una persona honesta y comprometida, muy respetado por todos por la seriedad con que trabajo”.

Por último, Berhongaray destacó su trabajo como diputado: “Siendo legislador provincial todos los años he sido no sólo el que más proyectos ha presentado sino también el que año tras año más leyes ha conseguido que le aprueben. Eso habla de mi vocación incansable por generar los entendimientos detrás de la necesidad de resolver los graves problemas que tenemos, que es lo que le falta a la política nacional. Por ese respeto, en cada casa me reciben mucha calidez y hospitalidad”.

