El kirchnerismo quiere que la mesa del Frente de Todos discuta cómo romper la proscripción electoral que denunció CFK

Andrés Larroque, Axel Kicillof y Máximo Kirchner (Télam)

Mientras Alberto Fernández le da forma a la mesa del Frente de Todos, el kirchnerismo con base política en la provincia de Buenos Aires sostiene otro ámbito de discusión más reducido y referenciado directamente en Cristina Kirchner. Esa mesa K, con preponderancia de la dirigencia bonaerense, suele reunirse en el municipio de Ensenada. Esta semana hubo encuentro y en medio de la interna que atraviesa el oficialismo se planteó -nuevamente- que hay que romper con la proscripción electoral que denunció la Vicepresidenta y que esa premisa tiene que estar en el contenido de la mesa del Frente de Todos, que fue convocada por el Presidente para el jueves de la semana que viene. Además, se empezaron a ajustar detalles de lo que será la movilización de las organizaciones kirchneristas del próximo 24 de marzo.

A priori, las intenciones de la dirigencia K, que este lunes por la noche se dio cita en el municipio que gobierna Mario Secco, desordena un poco la hoja de ruta que adelantó el jefe de Estado. Al anunciar la creación de dicha mesa, Fernández afirmó que la intención es un espacio que diseñe las reglas electorales del Frente de Todos y la estrategia a seguir con miras a las distintas elecciones de este año. Como se sabe, el kirchnerismo busca que en esa mesa haya discusiones de fondo sobre el rumbo de la gestión. Pero también aparece en el temario intentar traccionar la situación judicial de la ex presidenta, quién denunció que la Justicia la proscribió de las próximas elecciones tras el fallo por la causa Vialidad que la terminó condenado a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para el ejercicio de la función pública.

“Acá no hay renunciamiento ni autoexclusión, hay proscripción”, había lanzado a finales del año pasado durante un acto en el municipio de Avellaneda.

Cristina Kirchner en el acto que encabezó en el municipio de Avallaneda

“Lo que se plantea es que la persona con más votos en la Argentina no puede presentarse a elecciones”, desliza una fuente del universo kirchnerista que sigue el pulso de las distintas reuniones. El plan, entonces, es “romper” esa condición. La pregunta que sigue es cómo hacerlo y un operativo clamor o -como lo prefieren describir en el kirchnerismo- militando, es la respuesta inicial. Explicar en la discusión mediática y ante la sociedad cuál es la situación que atraviesa CFK. Interpretan que la mesa del Frente de Todos es el ámbito más propicio y cercano para plantearlo.

Después de la reunión de la mesa del Frente de Todos, a la que no asistirán ni Cristina ni Máximo Kirchner, aunque sí algún enviado o enviada política, el próximo paso en el calendario para avanzar con ese clamor será la movilización del 24 de marzo al conmemorarse el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Allí, las agrupaciones K confluirán masivamente sobre las calles de Buenos Aires. La Cámpora junto al resto de las orgas K harán un gran despliegue, como ocurrió el año pasado. Será entonces, otra demostración de poder dentro de la discusión interna que atraviesa el Frente de Todos.

Si bien celebran el llamado de la mesa del Frente de Todos que realizó Fernández, en el kirchnerismo repiten que no se puede hablar de candidaturas mientras Cristina Kirchner esté “proscripta”.

Algunos sectores ya avanzan con el operativo clamor que desarticule la imposibilidad de la ex presidenta a -si quisiera- ser candidata en 2023. Desde Nuevo Encuentro, el espacio que preside el actual titular del Acumar y ex presidente del AFSCA, Martín Sabbatella, activaron este martes una pegatina de afiches bajo la leyenda: “Cristina es la esperanza. No a la proscripción”.

Afiches que Nuevo Encuentro pegó en diferentes puntos del conurbano

“La proscripción a Cristina tiene que ver con eso: perseguir al símbolo de la defensa de las mayorías populares, porque es quien marca en el presente lo que tiene que hacer un gobierno popular y la persiguen por lo que significa en términos de esperanza y futuro, es la que convoca a un camino donde la felicidad no sea patrimonio de unos pocos. Salir a romper la proscripción es la tarea que tenemos como militantes porque no es solamente en defensa de Cristina, es en defensa de la democracia y las instituciones”, expresó Sabbatella.

Los encuentros en Ensenada suelen contar con la presencia del diputado nacional y presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, los ministros bonaerenses Andrés Larroque (Desarrollo de la Comunidad), Walter Correa (Trabajo), la ministra de Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez, su intendente anfitrión, Mario Secco, la jefa del bloque del FdT en el Senado bonaerense, Teresa García y el ministro del Interior, “Wado” de Pedro, entre otros.

El ministro K del gabinete de Alberto Fernández transita por estos días por una pasarela de exposición política y mediática. Tras hacer notar su malestar con el mandatario, le bajó el tenor y dijo que se debía aportar sensatez. Pero luego, en una entrevista con Urbana Play, el jefe de Estado subió la apuesta, reconoció que no mantiene diálogo con su ministro y ante la pregunta de por qué se da esta situación dejó estupefacta a la periodista María O’Donell con su respuesta: “No sé, preguntale a “Wado” de Pedro. Yo soy Presidente. No voy a dedicar un segundo a eso, yo sé con quién puedo gobernar y con quién no”, contestó.

Circula alrededor del ministro una idea de que sea la apuesta electoral del kirchnerismo. “Apaguemos la tele por un rato, apaguemos la discusión interna por un rato y volvamos a poner nuestro corazón al lado de las necesidades de nuestro pueblo, que ese es el único compromiso que tomamos en el 2019″, planteó De Pedro a modo de réplica contra Fernández.

Pese a esa bola de nieve que transita por el oficialismo, la dirigencia K baja por estas horas el mismo mensaje: mientras pese la presunta proscripción sobre Cristina Kirchner, que es la principal figura y creadora del Frente de Todos, no se puede hablar de candidaturas. Esa es la idea que llevarán a la mesa que convocó Fernández para, justamente, empezar a definir la estrategia electoral del oficialismo.

