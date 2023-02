Patricia Bullrich descartó una alianza electoral con Javier Milei pero destacó la importancia de tener acuerdos políticos

Patricia Bullrich

El coqueteo político que mantuvieron meses atrás Patricia Bullrich y Javier Milei luego de un tiempo se fue agotando y recientemente llegó a su fin. Fue el diputado libertario quien primero señaló que Juntos por el Cambio “es una estructura destinada al fracaso” y ahora la titular del PRO fue la que cerró definitivamente la puerta; aunque más sutil, no descartó a futuro posibles alianzas en un eventual gobierno comandado por la actual oposición.

En medio de la interna de JxC, que se profundizó no solo a nivel nacional sino también en distintas provincias, la ex ministra de Seguridad señaló que la coalición a pesar de las diferencias tiene “un programa común” y que está trabajando para que haya “orden político”. “Cada vez tenemos más en claro que el cambio tiene que ser muy desafiante y nos tenemos que animar como nunca a ir hacia un cambio a fondo”, propuso sin mayores detalles.

Al respecto, ratificó su candidatura a la presidencia de la Nación remarcando que tiene “un proyecto, un compromiso, un desafío y coraje”.

En diálogo con La Nación+ (LN+), al ser consultada sobre si Mauricio Macri le dio alguna pista al respecto de cómo jugará en esta contienda electoral, contestó que el ex presidente le dijo “lo que dice siempre”, que “todavía no se anotó”. “No le pregunto más porque no tiene sentido, la respuesta va a ser la misma”, agregó restándole importancia.

Durante la misma entrevista se le preguntó sobre la figura de Javier Milei y si tiene reservado algún lugar para él en una eventual presidencia suya. “Juntos por el Cambio no va a hacer una alianza con Milei porque se va a presentar por su lado”, contestó Bullrich. Pero no descartó posibles alianzas a futuro: “Si llego al Gobierno me resulta mucho mejor poder trabajar con Milei que tener que ir a negociar con gobernadores peronistas que te agarran la billetera. No quisiera hablar de cargos, hay un equipo conmigo trabajando; pero sería importante tener un acuerdo político, quizás Milei tiene 10 diputados liberales que pueden votar los paquetes de leyes de reformas que llevemos nosotros adelante”.

Bullrich y Milei durante una marcha de la oposición

A fines de enero el legislador de La Libertad Avanza manifestó que con la principal coalición opositora “no puedo tener nada”. “Es un rejunte de miserables arrastrados por un cargo que están unidos para ver si pueden rapiñar un cargo. Van a crear un nuevo fracaso. Yo no estoy dispuesto a ser parte de una estructura que está condenada al fracaso”, afirmó el libertario.

“Nosotros ya tuvimos un rejunte de estas características: la Alianza. Se juntaron para ganarle al peronismo, pero terminó espantoso el gobierno ese. Después, hicieron Juntos por el Cambio, la misma estrategia, que terminó con un gobierno deplorable. Y pensé que esto sólo lo podía arreglar el peronismo, porque son verticalistas, pero armaron el Frente de Todos, que es otro desastre. Entonces, si no tenés claro para dónde vas a ir, va a salir mal”, había argumentado semanas atrás en diálogo con Radio Rivadavia.

En la entrevista que dio Bullrich este miércoles destacó que para el mes de junio su espacio tendrá “todas las leyes escritas” que pretende presentar en un eventual gobierno. Pero aclaró: “Las vamos a ir mostrando de a poco”. No obstante dejó en claro que su política será de “shock” y que el próximo 10 de diciembre el Congreso tiene que estar “votando todas las leyes necesarias” y “derogando todas las que son un desastre”.

