Javier Milei descartó formar parte de Juntos por el Cambio: “Es una estructura destinada al fracaso”

Con sus habituales definiciones directas, el líder de Libertad Avanza, Javier Milei, sepultó toda posibilidad de llegar a un acuerdo con Juntos por el Cambio, al entender que la coalición opositora está “destinada al fracaso”. Asimismo, también cargó contra el diputado nacional del Frente de Todos Máximo Kirchner, a quien definió como un “ignorante”.

“Con Juntos por el Cambio no puedo tener nada”, así de contundente se lo escuchó a Javier Milei ante la consulta de una posible alianza de cara a las elecciones de este año.

“Es un rejunte de miserables arrastrados por un cargo que están unidos para ver si pueden rapiñar un cargo. Van a crear un nuevo fracaso. Yo no estoy dispuesto a ser parte de una estructura que está condenada al fracaso”, afirmó el libertario.

Para poder sostener su afirmación, Milei se basó en las anteriores coaliciones que llegaron a gobernar en la Argentina. “Nosotros ya tuvimos un rejunte de estas características: la Alianza. Se juntaron para ganarle al peronismo, pero terminó espantoso el gobierno ese. Después, hicieron Juntos por el Cambio, la misma estrategia, que terminó con un gobierno deplorable. Y pensé que esto sólo lo podía arreglar el peronismo, porque son verticalistas, pero armaron el Frente de Todos, que es otro desastre. Entonces, si no tenés claro para dónde vas a ir, va a salir mal”, explicó en diálogo con Radio Rivadavia.

Javier Milei se distanció de Juntos por el Cambio, al entender que "son un rejunte de miserables arrastrados por un cargo" (Alejandro Beltrame)

Por su parte, el líder de Libertad Avanza mostró sus diferencias con algunos de los partidos que integran Juntos por el Cambio. “Yo no puedo estar en un lugar donde está la Unión Cívica Radical (UCR), es de la Internacional Socialista, del cual su vicepresidente es Jesús Rodríguez, que fue ministro de Economía del hiperinflacionario de Alfonsín. Mucho menos puedo tener algo con la Coalición Cívica, cuando la estoy demandando a su líder por haberme dicho que soy peor que Hitler. Ella dice que abraza a las diferencias, pero todos los opositores que no están con ellos son enfermos”, dijo.

La relación con Mauricio Macri

Más allá de sus diferencias con Juntos por el Cambio, Milei rescató a Mauricio Macri, como un referente de la oposición que “entiende de qué se trata esto”.

“Yo tuve tres charlas con Macri por Zoom, y una cuando nos presentó Patricia Bullrich. Que yo todavía no estaba metido en política. Macri entiende más de qué se trata esto. Pero durante su gobierno se dejó influir por Durán Barba, que es un impresentable. Pero la gente puede cambiar, y creo que Macri es el único que puede cambiar de Juntos”, aseguró.

Patricia Bullrich, en su momento, juntó a Javier Milei

No obstante, de quien sí se distanció es el del Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta: “Yo lo escucho a Larreta cuando dice que ‘la transformación no para’, y siento que me va a convertir la pampa húmeda en una gran playa de estacionamiento, para poder hacer asfalto y veredas”.

El ataque de Máximo Kirchner a los libertarios

En las últimas horas, en una entrevista, Máximo Kirchner hizo referencia a los “pibes hablan de la libertad”, para definir una etapa de la Argentina en la que existieron diferentes prohibiciones. “Y estos pibes hablan de la libertad… ¿Sabés qué es la falta de libertad? Que vos quieras cantar la marcha de tu partido político y no te dejen, que quieras votar a alguien y no puedas, que quieras honrar al cadáver de Eva cuando se lo afanaron y haya que salir a buscarlo por el mundo. La ausencia de formación histórica del pueblo tiene un sentido para el poder”, manifestó el líder de La Cámpora.

Ante esto, la respuesta de Milei también fue contundente. “Hay una estrategia de la izquierda de estigmatizar a los liberales, dado que la izquierda donde se lo aplicó de manera pura fue un fracaso en lo económico, en lo social y en lo cultural. Y además asesinaron a 150 millones de seres humanos. Ellos necesitan ponerles etiquetas a los demás para ocultar sus problemas. Es muy recurrente tildar a los liberales de nazis o de fascistas, y no hay nada más opuesto a esas ideologías nefastas que el liberalismo. Lo hacen para ocultar que son parte de sus propias filas”, manifestó.

"Es un ignorante", dijo Milei sobre Máximo Kirchner tras sus dichos sobre los libertarios

“Ellos están preocupados porque el que había logrado capturar el interés y la movilización de los jóvenes en el último tiempo había sido el kirchnerismo. Y eso lo perdieron a manos de las ideas de la libertad. Hoy hay un renacer del liberalismo en la Argentina a partir de lo que han hecho los jóvenes”, continuó.

Y concluyó sobre el tema: “Lo que te demuestra Máximo Kirchner es que es un ignorante, porque en realidad aduce al liberalismo cosas que no tienen nada que ver con el liberalismo. Lo plantea alguien que cada una de sus frases lo deja en evidencia, no solo como un ignorante, sino como un liberticida”.

Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires

De cara a las próximas elecciones, Mieli asegura haberse fortalecido en la provincia de Buenos Aires, en la gran mayoría de los distritos. “Somos los únicos que tenemos una narrativa coherente de todo lo que ha pasado en la Argentina. De los 135 municipios en la provincia de Buenos Aires, tenemos presencia en 127. Macri en el 2015 ganó con 90, o sea que el instrumento está”.

Y agregó: “Nosotros estamos muy fuertes en la Provincia. La gente empezó a entender el valor de la libertad, por eso estamos llegando a lugares donde no se imaginaban. Esto no lo vieron venir. De hecho, los lugares donde mayor imagen positiva tenemos es el Norte del país, donde están los sectores más postergados”.

