Patricia Bullrich: “Nadie tiene que buscar en Macri más que lo que él puede darnos, que es su consejo”

Guillermo Yanco, Patricia Bullrich, Mauricio Macri y Juliana Awada, juntos en el country Cumelén

En el inicio de 2023, Mauricio Macri fue objeto de disputa en la interna del PRO. La protagonizaron Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, ambos con intenciones de llegar al Gobierno Nacional, tuvieron su foto con el ex presidente. Intentando esquivar mayores diferencias en la oposición, la ex ministra de Seguridad señaló que lo más importante que puede dar el ex mandatario es “su consejo”.

Días atrás Macri y Bullrich estuvieron juntos alrededor de 36 horas en el country Cumelén, en Villa La Angostura. Estuvieron acompañados por sus respectivas parejas, Juliana Awada y Guillermo Yanco, en una experiencia de convivencia político-familiar. De aquella reunión, la ex ministra de seguridad se trajo la certeza de que Macri mantendrá su imparcialidad entre los diferentes postulantes y ratificó que la interna del PRO deberá definirse en las PASO.

Esta última semana, Larreta logró también su foto con Macri en su refugio patagónico. El jefe de Gobierno porteño viajó, de igual forma, con su novia Milagros Maylin. “Nos une la convicción de que hay que cambiar definitivamente la Argentina y la responsabilidad de llevar ese cambio adelante”, destacó Larreta al compartir la imagen en sus redes sociales. “Hablamos largo de la importancia de hacer un cambio verdaderamente profundo para que la Argentina encuentre su rumbo, y de la urgencia de que ese cambio suceda ahora, sin postergaciones”, contó.

Este miércoles, Bullrich fue consultada por las fotos con el ex presidente que buscaron tanto ella como el alcalde de la Ciudad de Buenos Aires y cómo impactan en la interna de Juntos por el Cambio.

“Soy austera, no me gusta la idea del juego de las fotos”, manifestó la titular del PRO. En este marco, contó que viajó al sur a “hablar con Mauricio”. “Me invitó y fuí con mi pareja, tuvimos una charla política muy larga y momentos de compartir en pareja; hablamos de que va a haber competencia, va a haber PASO y punto”, agregó sobre el encuentro. Y evitó generar nuevas rispideces con Larreta: “No quiero hacer una competencia de las fotos; me parece muy bien que Horacio se saque una foto con Mauricio, todos tenemos millones de fotos con él”.

La foto que compartió el jefe de Gobierno porteño junto al ex presidente

En diálogo con Todo Noticias (TN), cuando se le preguntó por el apoyo del ex mandatario, Bullrich respondió: “Nadie tiene que buscar en Macri más lo que él puede darnos, que es su consejo, haber pasado por el Gobierno...”. “No creo que sea bueno que Macri apoye a alguien, me parece que es bueno él sea una persona que sea igual para cualquier militante, sea del PRO, de la Unión Cívica Radical, de todos...”.

De esta forma Bullrich reiteró su análisis sobre el rol del ex mandatario, algo que había manifestado días atrás cuando destacó el hecho de “aportar su experiencia”. “Es muy importante poder trabajar sobre esos buenos y malos momentos y las decisiones que hay que tomar. Creo que está trabajando su experiencia para aportarla, es muy positivo para nosotros, no creo que esté haciendo lío”, agregó negando que su intromisión genere rispideces en Juntos por el Cambio.

La ex funcionaria de Cambiemos y de la Unión Cívica Radical a principios del siglo XXI, lanzó estas definiciones tras regresar de Córdoba en una gira que utilizó para apuntalar su proyecto presidencial. Bullrich recorrió la provincia y mantuvo actividades con los diputados Rodrigo de Loredo y Mario Negri; y el senador Luis Juez, los tres dirigentes que incidirán en la definición de la estrategia electoral del frente opositor en el segundo distrito con más votantes del país.

Enfrentados en la interna, Luis Juez y De Loredo están lanzados a la competencia por la gobernación para suceder al peronista Juan Schiaretti. Negri, de amplio conocimiento en la provincia, aún se desconoce si se presentará para ese cargo o en otra categoría. En cualquier caso, los tres referentes tendrán un rol clave en la definición política de un distrito que se inclina mayoritariamente contra el kirchnerismo.

“Tanto Juez como De Loredo están jugados por Córdoba. Quiero que se ordenen porque para ganar la provincia necesitamos de todos. En lo personal, estoy convencida que voy a tener un gran apoyo de parte de todos los cordobeses para poder llevar adelante las transformaciones reales y profundas que necesita Argentina, un país que tiene todo para crecer”, sostuvo Bullrich durante su recorrida.

