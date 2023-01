Tras su encuentro en el sur, Patricia Bullrich habló sobre el rol de Macri en JxC y cómo se posiciona el frente para 2023

Guillermo Yanco, Patricia Bullrich, Mauricio Macri y Juliana Awada, juntos en el country Cumelén

Patricia Bullrich y Mauricio Macri compartieron esta semana alrededor de 36 horas juntos -algunas a solas- en el country Cumelén -Villa La Angostura-, donde analizaron el panorama electoral y la interna del PRO y de Juntos por el Cambio. De regreso a Buenos Aires, la ex ministra de Seguridad continúa con su campaña en carácter de pre candidata a la presidencia y brindó definiciones sobre el encuentro que mantuvo con el ex mandatario.

Si bien en la reunión Macri dio señales de que no competirá y fue enfático al sostener que las candidaturas presidenciales deben resolverse en las PASO, Bullrich no le cerró la puerta: “Macri todavía no ha dicho que se ha subido, quizás faltan algunas definiciones respecto a él mismo; es su decisión”.

No obstante, ratificó que tomó la decisión de presentarse este 2023 “porque consideramos que hoy tenemos adhesión popular muy fuerte y que es un momento de mucha angustia del pueblo argentino”.

Con respecto al rol que le asigna a su ex jefe político en esta etapa de la coalición opositora, Bullrich destacó que “Macri está aportando su experiencia”. “Es muy importante poder trabajar sobre esos buenos y malos momentos y las decisiones que hay que tomar. Creo que está trabajando su experiencia para aportarla, es muy positivo para nosotros, no creo que esté haciendo lío”, agregó negando que su intromisión genere rispideces en JxC.

“Por supuesto que él quiere ser respetado, es un pedido lógico del fundador del partido y de quien fuera presidente de la Nación”, remarcó.

En el marco de la interna opositora, la presidenta del PRO mantuvo un encuentro con los titulares del resto de los partidos que conforman Juntos por el Cambio para tratar las peleas y rupturas que vienen ocurriendo en distintas provincias.

En la mesa estuvieron Bullrich, Gerardo Morales (UCR), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Republicano Federal), quienes instaron a la unidad en cada uno de los distritos del país para que la coalición “pueda representar el cambio” y decidieron negociar en persona situaciones conflictivas, aunque resolvieron sancionar a los dirigentes que no cumplan con el reglamento electoral, a quienes se les reiterará que no podrán utilizar las siglas de JxC en alianzas, colectoras o lemas.

Patricia Bullrich, Gerardo Morales, Miguel Angel Pichetto y Maximiliano Ferraro analizaron las internas de JxC en el interior

Puntualmente esta crisis se está desatando en Córdoba, Mendoza, Neuquén, Tucumán, Río Negro y Chubut. En un comunicado de prensa, afirmaron que los titulares partidarios de Juntos por el Cambio “ratificaron la vigencia de las reglas para las elecciones anticipadas” y advirtieron que “este es el resultado derivado de un oficialismo que cambió las reglas en muchas de las provincias”, a la vez que “ratificaron que la dirigencia de todos los partidos debe buscar la unidad y las mejores propuestas para la ciudadanía, teniendo en cuenta los problemas que cada una de las provincias debe resolver en sus economías, en los problemas sociales y laborales”.

En declaraciones a Todo Noticias (TN), la ex ministra negó que se tratase de una pelea: “La democracia interna de los partidos para ver quiénes son los candidatos no es una pelea, es una discusión y será la gente la que elija de qué manera se resuelve”.

Además, responsabilizó al oficialismo por la situación de la oposición en distintas provincias: “Durante todo el año pasado se dedicaron a cambiar las reglas de juego en todos lados; hay provincias donde se sacaron las PASO, en otras se puso la Ley de Lemas... para que los oficialismo provinciales ganen y eso complejiza a la oposición”.

“Estamos decididos a salir de los problemas y a ordenarlos porque creemos que tenemos la posibilidad de gobernar la Argentina y muchas provincias. No confundamos democracia interna con riña o guerra, es otra cosa”, aclaró.

Consultada con respecto a la posibilidad de que en Juntos por el Cambio compitan fórmulas mixtas para que confluyan los distintos partidos, Bullrich recordó que en las elecciones de 2021 “en 17 provincias se mezclaron radicales, el PRO, la Coalición Cívica, y el Peronismo Republicano”. “Hay afinidades que tienen que ver en cómo se resuelven los problemas de la Argentina”, agregó y elogió a Alfredo Cornejo -”piensa exactamente lo mismo que yo”-.

“Eso es más importante que la pertenencia partidaria. Estoy convencida que va a haber una convivencia de dirigentes de distintos partidos en fórmulas y en la construcción del Gobierno. Es muy importante que todos participen y todos nos comprometamos”, concluyó.

