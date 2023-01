Nueva interna en el Gobierno: Wado de Pedro cuestionó a Alberto Fernández por excluirlo de una reunión de Lula con organismos de DDHH

La interna entre la Casa Rosada y el kirchnerismo volvió a encenderse y dio así comienzo informal a la campaña por las elecciones primarias. El ministro del Interior y referente cercanísimo a Cristina Kirchner, Eduardo “Wado” de Pedro, se mostró enojado y “dolido” con Alberto Fernández porque, según aseguraron en su entorno, no fue invitado al encuentro que organizó el Presidente junto a referentes de Derechos Humanos y el primer mandatario de Brasil, Inácio Lula da Silva, el lunes, en el Salón Blanco de la sede del Gobierno.

El ministro, que se encuentra distanciado del primer mandatario al igual que la totalidad de la primera plana de la órbita de Cristina Kirchner, consideró que desde la Presidencia deberían haberle extendido la participación para el cónclave, no tanto por su rol en el Gobierno, sino por su trayectoria y militancia en el ámbito de los DD.HH. De Pedro es hijo de desaparecidos y fundador de la organización H.I.J.O.S. y tiene vínculos cercanos con el resto de esas organizaciones.

El enojo por aquel encuentro se inscribe, inevitablemente, en el contexto electoral, mientras se acerca el cierre de listas de junio y los precandidatos presidenciales empiezan a acomodarse. De hecho, cerca de De Pedro atribuyeron la decisión de Alberto Fernández, que quiere la reelección, de “excluirlo” al hecho de que ve al ministro K “como potencial candidato”. Una declaración al menos llamativa en el ambiente político del oficialismo hoy: es la primera vez que el alfil cristinista expone abiertamente sus intenciones de competir, y que plantea en términos electorales la discusión con el jefe de Estado.

De hecho, cerca suyo fueron más lejos en las críticas contra el Presidente, con una frase muy dura que recuerda al peor momento de la relación, a fines de 2021, cuando el ministro presentó la renuncia a su cargo después de la derrota electoral, que el Instituto Patria, con Cristina Kirchner a la cabeza, atribuyeron a la gestión de Alberto Fernández. ”Mezclar esas cosas (por la lucha de DD.HH.) con las especulaciones electorales es ya “no tener códigos”, le lanzaron al primer mandatario.

Wado de Pedro arremetió contra Alberto Fernández porque lo "excluyó" del encuentro que organizó el lunes en la Casa Rosada con representantes de Derechos Humanos (Maximiliano Luna)

En la planta baja de la Casa Rosada, donde funcionan las oficinas de De Pedro, incluso contaron que desde las organizaciones de DDHH, con las que tiene estrecho vínculo, llamaron al ministro para invitarlo al evento, pero que “él consideró que, como integrante del Gabinete, no podía asistir si no era invitado por el Presidente”. Y no fue.

Desde la Presidencia defendieron la decisión: dijeron que no había ministros en la reunión, porque había sido organizada “a pedido de los organismos, que querían encontrarse con Lula y Alberto”. En la misma línea, destacaron que todos los ministros estuvieron en la firma de acuerdos de cooperación mutua, más temprano ese mismo día, y que De Pedro estaba invitado, como titular de la cartera política.

Del encuentro en el Salón Blanco, en el primer piso de la Casa Rosada, habían participado representantes de Abuelas de Plaza de Mayo, como Buscarita Roa, Manuel Goncalves Granada y Leonardo Fossati; de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, como Nora Cortiñas, Taty Almeida, Hilda Clara de Wainstein y Carmen Vieyra de Abreu, de Familiares de Detenidos desaparecidos por razones políticas, como Ernesto Lejderman, y de la propia organización que fundó De Pedro, Hijos: Paula Donadío y Anabella Montaner.

No es la única polémica que trajo la visita de Lula da Silva, el líder recién retornado, que asumió hace menos de un mes, y con quien todo el oficialismo, sin excepciones, quiere una foto. El mandatario brasileño llegó a Buenos Aires el domingo, para participar de un encuentro bilateral con Alberto Fernández, y formar parte de la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos (Celac) que organizó el Presidente en Buenos Aires. Y aunque estaba previsto, según habían avisado desde el Senado, que se reuniera también con Cristina Kirchner, el líder del Partido de los Trabajadores dejó el país sin que el encuentro con la vice se concretara. Un fuerte revés para la vicepresidenta, que en el entorno de Lula atribuyeron a “cuestiones de agenda”.

El kirchnerismo, que durante el Mundial y las dos primeras semanas de enero suspendió los cuestionamientos contra la Casa Rosada, empezó a volver al ruedo, sigilosamente, con declaraciones esporádicas, la semana pasada. Los voceros habituales en la interna, Andrés Cuervo Larroque, Oscar Parrilli, e inclusive Jorge Capitanich salieron a presionar a Alberto Fernández para que avance con mayor fuerza y celeridad contra la Justicia; y para que indulte de una vez por todas a Milagro Sala. Ese regreso a las pistas, después del descanso estival, coincidió con el regreso de Cristina Kirchner, que había pasado un tiempo en el Sur junto a su familia, entre ellos, Máximo Kirchner.

Curiosamente, De Pedro se había mostrado hasta conciliador: la semana pasada, por caso, ponderó el laudo del Presidente en el conflicto entre Mendoza y La Pampa por Portezuelo del Viento. Y en general, desde hace meses prefería mantenerse al margen de las internas, que habían llegado a un pico de no retorno. Hoy, a cinco meses del cierre de listas, dio un viraje, y en lugar de plantearle al Presidente en privado su malestar, lo hizo público. En la Casa Rosada, donde habitan principalmente funcionarios albertistas, leyeron la crítica a Alberto Fernández como el lanzamiento informal de la carrera de De Pedro como precandidato del kirchnerismo a la Presidencia.

