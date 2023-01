Juntos por el Cambio instó a la unidad opositora en el interior y amenazó con sancionar a los rebeldes

Patricia Bullrich, Gerardo Morales, Miguel Angel Pichetto y Maximiliano Ferraro analizaron esta tarde las internas de JxC en el interior

Preocupados por las peleas y rupturas de la oposición en las provincias, los jefes de los partidos que integran Juntos por el Cambio instaron esta tarde a la unidad en cada uno de los distritos del país para que la coalición “pueda representar el cambio” y decidieron negociar en persona situaciones conflictivas, aunque resolvieron sancionar a los dirigentes que no cumplan con el reglamento electoral, a quienes se les reiterará que no podrán utilizar las siglas de JxC en alianzas, colectoras o lemas.

Así lo decidieron Patricia Bullrich (PRO), Gerardo Morales (UCR), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Republicano Federal) en una reunión realizada en la sede del PRO, en Balcarce al 400, donde el punto principal del temario fue la crisis interna que atraviesa Juntos por el Cambio en Córdoba, Mendoza, Neuquén, Tucumán, Río Negro y Chubut, entre otros lugares.

En un comunicado de prensa, se afirma que los titulares partidarios de Juntos por el Cambio “ratificaron la vigencia de las reglas para las elecciones anticipadas” y advirtieron que “este es el resultado derivado de un oficialismo que cambió las reglas en muchas de las provincias”, a la vez que “ratificaron que la dirigencia de todos los partidos debe buscar la unidad y las mejores propuestas para la ciudadanía, teniendo en cuenta los problemas que cada una de las provincias debe resolver en sus economías, en los problemas sociales y laborales”.

El senador Ignacio Torres, del PRO, finalmente definirá en internas abiertas con la UCR la candidatura a gobernador

Durante el encuentro, se avanzó en un acuerdo para evitar fracturas en Chubut, donde se suspendieron las PASO: con la presencia de dirigentes del PRO de esa provincia, se aprobó la realización de internas abiertas en la ciudad de Trelew, que abrirá el calendario electoral local el 16 de abril con la elección de intendente y 10 concejales. El mismo mecanismo se utilizará en las elecciones generales, donde el candidato a gobernador mejor ubicado en las encuestas sigue siendo el senador nacional del PRO Ignacio Torres, pero el titular de la UCR chubutense, Damián Bliss, jefe comunal de Rawson, ya lanzó la misma postulación, en una jugada que podría dividir el voto de Juntos por el Cambio y, en consecuencia, favorecer al actual gobernador, Mariano Arcioni, quien no pudo imponer en la Legislatura la Ley de Lemas, pero sí logró suspender las PASO.

“En caso de incumplimiento de la resolución que establece el reglamento interno de la Mesa Nacional y a las estrategias nacionales y provinciales de Juntos por el Cambio, los dirigentes que no cumplieren con la estrategia serán sancionados y no podrán utilizar las siglas de Juntos por el Cambio en alianzas, colectoras o lemas”, añadió el texto de la coalición opositora.

El reglamento electoral de JxC establece que “en aquellas provincias en las que la ley establezca como mecanismo ordenador de competencia las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), todos los partidos se comprometen a utilizarlas como método de selección de candidatos”.

Luis Juez y Rodrigo de Loredo, en la pelea por la misma candidatura en Córdoba

En aquellas provincias donde no se establezcan las PASO como instrumento ordenador de competencia interna, afirma el reglamento, “los referentes provinciales decidirán -con intervención de los referentes de los partidos nacionales- el mecanismo más idóneo para definir las listas de candidatas/os a cargos provinciales”.

Destaca que “para ello se podrán utilizar las encuestas electorales como instrumento indicativo de las preferencias de los electores, las cuales deberán garantizar imparcialidad y confianza”.

“En el caso de que en una provincia no se consiga un acuerdo para establecer el método más idóneo por consenso -puntualiza-, el mecanismo para ordenar las listas de candidatas/os a cargos electivos será la interna abierta, en la que se considerarán como electores sólo a los afiliadas/os de los partidos que integren la alianza de Juntos por el Cambio (o la denominación equivalente que tenga en cada provincia) y los ciudadanos no afiliados a ningún partido político”.

El radical Alfredo Cornejo disputaría la gobernación de Mendoza contra Omar De Marchi, del PRO, que iría por afuera de JxC

Las peleas en algunos distritos clave amenazan con frustrar el triunfo electoral en el interior si se consolida la división opositora. El problema no está concentrado entre “halcones” y “palomas” e incluso en ciertos casos tampoco entre los partidos, sino que tiene que ver con los proyectos personales de los dirigentes o sectores determinados de cada fuerza de JxC. Las diferencias internas se recalentaron, además, al calor de los cambios electorales en el interior como el adelantamiento o el desdoblamiento de los comicios, la suspensión de las PASO o la instauración de la Ley de Lemas.

En la reunión de los jefes partidarios, no se abordó el conflicto en Mendoza, donde el dirigente del PRO Omar De Marchi amaga con presentarse por afuera de JxC para competir con el radical Alfredo Cornejo para disputar la gobernación. Otros distritos con problemas internos son Neuquén y Río Negro: allí, todavía no se vislumbra ninguna solución. En Córdoba, donde no hay PASO, Luis Juez, del Frente Cívico, se resiste a las internas abiertas para disputar la gobernación con el radical Rodrigo De Loredo. ¿Cómo se resolverá? Esta tarde no hubo avances, pero sí promesas de intensas negociaciones.

