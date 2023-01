Lilita Carrió amenaza con ser candidata a presidenta: “Tengo un objetivo muy claro”

Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica

Elisa Carrió volvió al centro de la escena esta semana, al anunciar que -junto a la Mesa Ejecutiva de la Coalición Cívica- denunciará ante la ONU al Gobierno nacional por los reiterados quiebres del estado de derecho y embates contra las instituciones. Sin embargo, hoy volvió a generar revuelo, pero esta vez por un anuncio relacionado con las próximas elecciones.

“Sería candidata a Presidente”, fue la frase que utilizó la dirigente política en diálogo con Urbana Play. “Puedo llegar a ser candidata, sobre todo para salvar la conciencia de muchos que no quieren votar a determinados candidatos porque que creen en la transparencia de la República”, manifestó la líder de la Coalición Cívica.

“Quiero lograr la unidad de las listas. Yo soy fundadora de Juntos por el Cambio, el primer objetivo es lograr la unidad de todos”, postuló en la misma entrevista radial.

Asimismo, Carrió se mostró predispuesta a colaborar con las nuevas generaciones de políticos argentinos, ofreciéndose como cabeza de lista. “Veo una generación con mucha voluntad, con mucho conocimiento y con mucha transparencia. Si tengo que ayudar para que esos grupos gobiernen la Argentina, puedo llegar a ser candidata, sí”, ratificó.

Elisa Carrió: "Si tengo que ayudar para que esos grupos gobiernen la Argentina, puedo llegar a ser candidata”

“Tengo un objetivo muy claro. Trabajé con muchos grupos que son gente que quiere cambiar realmente el país”., apuntó la referente de la oposición.

Sin alejarse del tema, Lilita hizo referencia a la interna de Juntos por el Cambio de cara a las próximas elecciones. “Quiero lograr la mayor unidad posible y la mayor amistad posible de un verdadero gobierno de coalición para que no haya internas. A lo mejor puede haber mayor oferta en el cargo de intendente”.

“Juntos por el Cambio es una pluralidad de líderes y la gente tiene derecho a poder elegir quién representa esa pluralidad”, aseguró.

No obstante, aclaró sobre sus reiterados encuentros con el gobernador jujeño Gerardo Morales: “Va a ser candidato a Presidente. Todas las reuniones que yo tengo son para encontrar puntos de acuerdo”.

Elisa Carrió mantuvo una serie de encuentros con el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales

Y en referencia a su actual relación con el ex mandatario, Mauricio Macri, dijo: “Hablo, pero él es líder de otro partido, él está hablando con sus dirigentes. Bárbara -la relación-, yo no tengo problema con nadie”.

“Yo he tenido una coherencia absoluta a lo largo de mi vida. Soy republicana, creo en los derechos humanos, creo en la democracia. Me ubico en el centro de la escena política, no tengo fanatismos, no me gustan los líderes autoritarios”, cerró en relación a la interna y el escenario electoral que se avecina.

“No soy anti-kirchnerista”

La líder de la CC también habló de sus diferencias con los otros partidos. “No soy anti-kirchnerista, en todo caso he luchado contra la corrupción. Menos soy anti-peronista. Creo en la diferencia de ideas”, aseguró.

Y se separó de la posición de Patricia Bullrich respecto de Javier Milei. “La opinión de ella no es la de Juntos por el Cambio, mi opinión es otra. Yo la verdad que no sé quién es Milei, no sé quién es como persona, no tiene historia. Uno elije a personas que conoce, que sabes cómo piensan en todo, cómo viven. No comparto el anarcocapitalismo, una libertad sin ley, el deseo sin ley y un darwinismo social, no comparto que todo esté en el comercio”, sentenció.

Jubilada, pero en actividad

Finalmente Carrió enumeró la actividades laborales que realiza para poder cubrir sus gastos. “Con la jubilación no vivo así que tengo un emprendimiento de moda para mujeres, doy cursos y soy asesora del bloque de Diputados. Tendré que trabajar por el resto de mi vida, porque sino no pago ni los medicamentos”, aseguró.

Sobre esto, cargó contra la jubilación de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. “Los políticos no todos somos privilegiados. Yo perdí con la política pero estoy contenta. Me parece muy bien ganar $220.000 y no $6 millones, eso sería un privilegio abusivo”, concluyó.

