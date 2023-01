Hermetismo por la reunión de los intendentes peronistas en la previa a la discusión de las candidaturas

Una de las últimas reuniones de intendentes peronistas (@nardin_leo)

“Todavía no me llegó la invitación, supongo que más sobre la fecha me dirán”. La frase de un intendente es una foto de cómo se viene forjando una reunión que a priori se celebrará este sábado en el Partido de la Costa entre jefes comunales peronistas de la Primera y Tercera sección electoral. Es que a días del encuentro aún no hay precisiones del contenido de la reunión cuyo objetivo era la continuidad de anteriores actividades en el que el grupo de alcaldes planteó como objetivo común consolidarse como un bloque de poder propio para discutir recursos y hacer valer su peso en la constitución de candidaturas, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires.

La denominada Liga de Intendentes mantiene por estas horas llamadas cruzadas y evaluaciones sobre los costos políticos que implica la puesta en escena de un encuentro con fuerte contenido político en la antesala de la discusión electoral, en la que indefectiblemente se pondrá en agenda la pelea sobre quién debe ser el o la postulante para la gobernación bonaerense si no lo es Axel Kicillof. Según pudo saber Infobae, hasta este lunes, el mandatario provincial tampoco había recibido invitación al encuentro de este sábado. Kicillof se encuentra haciendo base en Chapadmalal, pero nunca participó de este tipo de eventos con sello intendentista.

El tema de las invitaciones tampoco es un problema. Pragmáticos, los intendentes encabezados por el Jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, tienen la capacidad de organizar el encuentro “de un día para el otro”. Hasta este lunes, la reunión no estaba confirmada. “Si se hace vamos a ir, desde ya”, adelantan desde un distrito de la poderosa Tercera sección electoral ante la consulta de Infobae.

Te puede interesar: Alberto Fernández y Cristina Kirchner pujan en silencio por el control político de la campaña electoral y el Frente de Todos

En las próximas horas habrá una previa con la mesa chica, en la que se terminarán de pulir detalles en caso de que la reunión se realice. “Nos vamos a juntar a hacer un análisis de la situación en general”, resume, escueto, un intendente de la Primera sección. “Hasta ahora no tengo nada en agenda para el sábado”, agregan desde otra intendencia, esta vez de la Tercera sección electoral.

Lo cierto es que entre los intendentes del peronismo hay distintos intereses particulares en vistas a la estrategia electoral en la provincia de Buenos Aires, pero que a su vez han participado de las diferentes reuniones germinales de la Liga. Mientras que hay un grupo que ya hizo explícito su apoyo a la reelección de Axel Kicillof, otro subbloque espera un poco por ese posicionamiento y no se desprende de la opción de que el candidato sea Insaurralde, siempre y cuando el gobernador pegue el salto a una candidatura nacional como exponente del voto kirchnerista, algo que desde el entorno del mandatario provincial buscan esquivar de plano, pero que saben que puede suceder. Para defender su postura, argumentan que el mejor candidato del Frente de Todos en la provincia es el gobernador y que si no se garantiza Buenos Aires, la elección nacional se vuelve cuesta arriba, sobre todo porque hasta el momento no habrá elecciones desenganchadas con Nación y la provincia de Buenos Aires reúne el 37% del padrón nacional.

Axel Kicillof junto a Martín Insaurralde

La semana pasada, Kicillof se llevó el respaldo de los intendentes peronistas de la Sexta sección electoral -región sur de la provincia- para ir por la reelección. Si bien no representan distritos con mucho peso electoral, aporta al operativo clamor al que el gobernador le va dando forma, pese a que marque que su continuidad al frente de la gobernación -en caso de que vuelva a ser electo- no se trate de un proyecto personal.

En las últimas horas, el intendente de Tigre, Julio Zamora, también hizo explícita su intención para que el gobernador sea reelecto. “Es natural que el gobernador del oficialismo sea nuestro candidato y sea el candidato a reelegir. El gobernador se merece un apoyo de quienes acompañamos el espacio del Frente de Todos”, dijo el jefe comunal del distrito del norte del conurbano en declaraciones a AM750.

A los dichos de Zamora, también se suman las palabras de un actor de peso dentro del peronismo bonaerense, como es el ministro de Obras Públicas de la Nación e intendente en uso de licencia de San Martín, Gabriel Katopodis. El funcionario nacional dijo que “Axel ha hecho una gran tarea en la provincia. Ha fijado bien las prioridades, tuvo una responsabilidad enorme en cuidar la salud en la pandemia, pero hoy con una agenda que va transformando y que va poniendo realmente una impronta con respuestas en materia educativa, con respuestas también en obras públicas. Está realmente muy concentrado y muy enfocado y me parece que hoy lo que tenemos que hacer es apuntalar ese trabajo”, marcó.

Camino al Partido de la Costa en plena temporada estival son dos los tipos de carteles del peronismo que asoman en la ruta con guiños electorales. Uno que dice Axel Gobernador 2023, sin firma y otro del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza y la vicegobernadora Verónica Magario en respaldo a Cristina Kirchner.

Seguir leyendo: