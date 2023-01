Fulvio Pompeo: “Argentina no puede permitirse que personajes nefastos como Maduro o Díaz Canel pisen nuestro suelo”

Daniel Ortega, Nicolás Maduro y Miguel Díaz Canel

Fulvio Pompeo, secretario de Relaciones Internacionales del PRO y Presidente de la Fundación Argentina Global, es muy crítico acerca de la presencia de los presidentes de Venezuela, Cuba y Nicaragua en la Cumbre de la CELAC que Argentina organizará el martes 24 de enero en un hotel de la zona de Retiro. Por eso, se expresó en redes sociales respecto de la invitación que el organismo regional le hizo a Nicolás Maduro, Miguel Díaz Canel y Daniel Ortega, aunque este último ya confirmó que no estará en Buenos Aires y que enviará a su canciller Denis Moncada.

En diálogo con Infobae, Pompeo sostuvo que la presencia de estos mandatarios “merece un repudio total” y que “Argentina no puede permitirse que este tipo de personajes nefastos toquen el suelo de nuestro país”.

-¿Cuál es para usted el sentido de esta Cumbre en Buenos Aires?

-Me parece que estuvo bien asumir la responsabilidad de convocarla y ser sede porque preside un organismo internacional. Cada vez que un gobierno está al frente de un grupo de países es una obligación convocarlos.

-¿No significa un riesgo para el Gobierno invitar a países que tienen tantos cuestionamientos respecto de la violación de los derechos humanos?

-Más que un riesgo. Como siempre lo venimos diciendo desde el PRO y lo expresé en las redes sociales merece un repudio total que se invite a presidentes dictadores que son miembros de la CELAC como son los casos de Maduro, de Díaz Canel y de Daniel Ortega.

-¿Se podría utilizar esta instancia para señalar estos temas y pedir alguna sanción para esos países?

-La CELAC podría ser una gran oportunidad para fortalecer la democracia entre todos sus integrantes, reforzar las libertades individuales, cooperar regionalmente. Pero claramente están invitando a personas, a dictadores que no respetan esos valores democráticos. Que están denunciados por delitos de lesa humanidad, que persiguen a los líderes religiosos, a políticos opositores. Es un grave error y espero que alguno de los presidentes que participen haga ver esto más allá de quienes sean los que vienen representando a estos países, si sus presidentes o sus representantes diplomáticos.

-Hay varios presidentes identificados con ideas de izquierda de América Latina que vienen señalando estas irregularidades que usted menciona.

-Ojalá alguno resalte el informe Bachelet, o denuncias que se han hecho en los últimos años como el caso de Gabriel Boric en Chile o de Gustavo Petro de Colombia recientemente, o como Argentina lo hizo durante el gobierno de Mauricio Macri. Esperemos los resultados de esta reunión de la CELAC pero ya es muy perjudicial que se reciba a estos dictadores.

-¿Puede tener un alto costo político para Argentina esta Cumbre?

-No sé si el presidente Alberto Fernández paga un costo político. Creo que Argentina, como defensora de la democracia y de los derechos humanos, no puede permitirse que este tipo de personajes nefastos toquen el suelo de nuestro país. Regionalmente la defensa de estas convicciones no debería ser negociable.

-¿Existe la posibilidad de que la Justicia intervenga y pueda detener a Maduro por las denuncias que hay en contra?

-Ojalá que internacionalmente se intervenga, pero no tengo ninguna información al respecto.

-¿Fue un error que no se haya invitado a Luis Almagro como titular de la Organización de Estados Americanos (OEA)?

-Por supuesto que es un grave error. Porque la OEA es la institución máxima en la región en la defensa de esos valores que te mencioné. Tenía que estar presente en esta oportunidad.

-El Presidente dijo varias veces que la CELAC sirve para escuchar a todos los países de América Latina y el Caribe, sin exclusiones.

-Escuchar las voces de los países es obvio que está bien, lo deben hacer el oficialismo y la oposición. Siempre que nos basemos en principios comunes como la democracia, el respeto por los derechos humanos y la libertad. A partir de eso, uno puede pensar como quiera, y siempre dentro de las reglas democráticas. El que se aleje de eso hay denunciarlo.

-Argentina propuso que en Venezuela haya una mesa de negociación que ayude a recuperar la democracia. ¿Lo ve posible?

-Lo que veo en los últimos años es que hubo varios procesos de negociación, muchos, Pero Maduro sigue en el mismo lugar. Veo mal que siga en el mismo lugar. Me parece un grave error que las negociaciones terminen de esa manera, con un dictador como Maduro como presidente. Tienen siempre el mismo resultado y deberían empezar las conversaciones con su salida del poder, que no siga ahí solo para ganar tiempo. Hay que trabajar por recuperar la democracia venezolana, un país que tanto nos ayudó a través de la historia.

-¿Se puede dar un proceso similar en Nicaragua?

-Creo que el caso de Venezuela a nivel internacional las voces están mucho más levantadas que para denunciar lo que también ocurre en Nicaragua o en Cuba. Es una lucha que damos en forma permanente.

