La DAIA recordó al fiscal Alberto Nisman: “Ocho años de impunidad”

La DAIA recordó a Alberto Nisman y reclamó el esclarecimiento de su muerte

Este miércoles 18 de enero se cumplirá el octavo aniversario de la muerte del fiscal Alberto Nisman, por lo que la DAIA reiteró el pedido de justicia a través de un video publicado en sus redes sociales, al que tituló: “8 años de impunidad”. Su presidente, Jorge Knoblovits, insistió con que Nisman “no se suicidó”.

La entidad recordó que no hay avances en la investigación de los atentados perpetrados contra la Embajada de Israel y la AMIA-DAIA ni en la de la muerte del fiscal.

“Ocho años exigiendo el esclarecimiento de su asesinato. Ocho años exigiendo justicia. Una hoja más en blanco, como en blanco están las investigaciones de los atentados a la Embajada de Israel y las sedes de la AMIA-DAIA. Justicia, justicia perseguirás”, expresa la pieza audiovisual que ilustra con imágenes de Alberto Nisman y de las marchas en reclamo del esclarecimiento del hecho.

Por su parte, el titular de la entidad, Knoblovits, sostuvo: “Alberto Nisman fue un fiscal de la República Argentina. Alberto Nisman fue el fiscal que investigó el peor atentado terrorista que tuvo nuestro país. Alberto Nisman no se suicidó”.

El mensaje de la entidad en las redes sociales

El 18 de enero de 2015, el fiscal a cargo de la la UFI-AMIA apareció muerto en su departamento de Puerto Madero con un tiro en la cabeza. Eso ocurrió cuatro días después de haber denunciado a la entonces presidenta Cristina Kirchner y a un grupo de colaboradores por el encubrimiento del atentado, a raíz de la firma del Memorándum con Irán.

La Cámara Federal porteña aseguró que Nisman fue asesinado en el marco de sus funciones. Estaba en vísperas de ir al Congreso a presentar las pruebas de una denuncia que quedó al borde de la nada: en octubre de 2021, el tribunal que debía llevar adelante el juicio oral a la hoy vicepresidenta dijo que el Pacto con Irán no fue un delito.

“Es una decepción lo ocurrido, sin dudas. La verdad que esto no es un modo razonable de terminar un proceso tan importante en la causa que es tan triste para la memoria y el agravio de la Justicia en la República Argentina”, analizó en ese momento Knoblovits. Y se preguntó: “Si no hay juicio ¿cómo sabés que no hay delito?”.

El fallo sobreseyó a todos los acusados, aunque las querellas buscan revertir esa decisión en Casación. Mientras tanto, el ataque terrorista que el 18 de julio de 1994 voló la mutual judía y mató a 85 personas sigue impune.

La causa que busca esclarecer la muerte de Nisman tiene a cinco procesados. El principal es Diego Lagomarsino, el técnico informático que fue acusado de haber sido partícipe necesario en el crimen porque su arma se usó para dar muerte a Nisman; el resto son los cuatro custodios que debían proteger ese fin de semana al fiscal de la causa AMIA, implicados en encubrimiento de homicidio e incumplimiento de los deberes de funcionario.

“Alberto investigó la causa más contaminada de la Argentina. La causa AMIA estuvo atravesada por servicios de inteligencia y políticos. Alberto fue quien pudo enderezar esa causa. Todos sabemos que cuando las certezas se alejan de lo jurídico, lo que opera es el desorden y el caos. Cuando se firmó un pacto con el acusado del atentado a la AMIA se quitaron la certezas. Cuando se dice que en la causa hay que revisar pericias y se violan las pruebas también están violando las certezas. Cuando se violan las certeza desaparece el delito”, había afirmado el presidente de la DAIA.

