La selfie que podría develar la verdad de la muerte del fiscal Nisman

La noche del 18 de julio de 2015 marcó un antes y un después para Argentina. Solo unas pocas horas antes de presentar las evidencias ante el Congreso de su denuncia a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner por la firma del Memorándum de entendimiento con Irán, el fiscal federal Alberto Nisman apareció muerto en el baño de su departamento de Puerto Madero con una bala en la cabeza.

“Nadie en la Argentina cree que Nisman se suicidó”, dice Carlos Gurovich, el periodista argentino también conocido como CKalman y autor de Operación Pajarito —que puede descargarse gratis por un mes desde esta página o a través del sitio de Bajalibros.com— en diálogo con Infobae Leamos y pone el foco en el caso más resonante en la historia moderna argentina.

En Operación pajarito, editado por El cuento de nunca acabar, el periodista, que reside en Israel desde 1978, intenta dar una respuesta desde la ficción a los misterios e interrogantes que sobrevuelan la causa del fiscal y no duda en afirmar que no fue un suicidio ni un accidente sino un asesinato.

La novela narra cómo un agente local, Mario (cuyo alias es Iván), y una agente extranjera Zahira (alias Ángela) llevan a cabo un minucioso plan para deshacerse del fiscal Nisman y silenciarlo. Desde escuchas, intervenciones, sedantes y hasta ideas que resultan disparatadas o “conspiranoicas” como la sincronización de semáforos, esta historia utiliza la ficción para interpretar la realidad.

A partir de una investigación que le tomó años y que llevó al autor al mismísimo lugar de los hechos (hasta pudo meterse en el comentado espacio para aires acondicionados del edificio Le Parc en el que podrían haberse escondido los responsables), CKalman ata los cabos sueltos de un complejo entramado para llegar a conclusiones decisivas y contundentes y, a pesar de no encontrar rastros en la escena del crimen, rescata una selfie sacada en el baño del departamento del fiscal que podría delatar la verdad.

Así empieza "Operación pajarito"





Las luces del estudio estaban enfocadas en Patricia Stainberg, la conductora del programa de política de mayor audiencia del país. En su cucaracha, Patricia escuchaba la cuenta regresiva del director de cámaras después de la cortina de apertura del programa. El cruce de una sonrisa cómplice con su invitado y el brillo en su mirada denotaban confianza y cercanía. Se conocían. Profesionalmente y algo más desde hace muchos años. El reencuentro en circunstancias tan particulares los movilizó emocionalmente a los dos. “Me quedaré en tu sueño hasta la muerte”, le había dicho ella la última vez que se vieron cuando eran veinteañeros. Más de cuarenta años después, ¿estaría ella en sus sueños?

—5… 4… 3… 2… 1… ¡Pat, estás en el aire!

—Bienvenidos a nuestra emisión “Uno a uno”. Hoy en nuestro programa tenemos un invitado muy especial. Un año más ha pasado desde la muerte del fiscal Alberto Nisman y en este nuevo aniversario tenemos el gusto de contar en nuestro estudio, como invitado, con el periodista CKalman, que no vive en el país, pero que sigue muy de cerca el tema que llamamos AMIA/ NISMAN/ IRÁN. Él acaba de publicar un libro de investigación cuyo título es muy sugestivo: Nisman tenía razón. Hoy está aquí con nosotros para presentarlo haciendo en exclusiva para “Uno a uno” la primera aparición en un medio de comunicación.

El director de cámara hizo un close-up al invitado mientras en la pantalla de fondo se podía ver la portada del libro.

—CKalman, gracias por haber venido a nuestro programa.

—Al contrario, gracias a vos por interesarte en mi libro y la investigación que lo acompaña.

—CKalman, contanos un poco cómo nace y de qué se trata el libro.

—El libro nació y se fue conformando casi 4 años después de que comencé una serie de entrevistas para i24NEWS el canal internacional de noticias donde trabajo, entrevistas que están relacionadas con el tema de los atentados a la Embajada de Israel, la AMIA, la participación de las más altas autoridades de Irán en el atentado y también los efectos en la sociedad argentina que produjo la muerte del fiscal Nisman. En realidad, la mayor parte del libro son las trascripciones, palabra por palabra de los actores, algunos centrales, otros relacionados directa o indirectamente. En mi libro no hago análisis ni presunciones sobre los hechos. Los actores hablan por sí mismos.

“Nadie en la Argentina cree que Nisman se suicidó”, dijo Carlos Gurovich en diálogo con Infobae Leamos.

—¿Quiénes son esos actores?

—El primero fue el mismo fiscal Alberto Nisman, una larga entrevista de más de 45 minutos en la sala de reuniones de la UFI-AMIA. Hubo una situación previa bastante curiosa que hizo que él en persona me llevara junto a mi equipo de producción a donde estaban los archivos personales de la investigación del atentado a la AMIA y a explicarnos como era el sistema de trabajo de su equipo en la fiscalía. Luego fuimos a su oficina y le pedimos que hiciera una toma muy particular.

—¿A qué te referís?

—Le pedí que se pare en la ventana de su oficina mirando hacia la Casa Rosada y la Plaza de Mayo, al edificio de la SIDE, dos sitios emblemáticos que representaban el eje de la tensión a la que se enfrentaba día a día. El aceptó mis indicaciones, lo hizo con naturalidad. Es una imagen muy fuerte.

MIÉRCOLES 20/11/2013

—Buenos días, Victoria, ¿novedades para mí?

—El fiscal reitera su compromiso de hacer la nota, pero por el momento no tiene fecha disponible. Vuelva a llamarme en un par de días.

El periodista CKalman que viajó especialmente desde Israel a Buenos Aires temía quedarse sin el personaje central del informe que el canal internacional de noticias le había encargado: una nota sobre el Memorándum de Entendimiento entre Argentina e Irán y entrevistar al fiscal que declaraba inconstitucional el Memorándum. El martes 26 la secretaria del fiscal finalmente le dijo que tenía una respuesta positiva.

—Buenos días, Victoria, ¿tiene novedades para mí?

—Sí, el fiscal lo espera el jueves 28 a las 14 horas.

JUEVES 28/11/2013

A las 13:30 horas, con su equipo de producción CKalman llegó a la oficina de la UFI AMIA en la calle Hipólito Yrigoyen, en el emblemático edificio de la Franco-Argentina. Al salir del ascensor, se encontraron con dos guardias de la prefectura que controlaron el equipo y revisaron sus identificaciones.

Victoria, la secretaria del fiscal con quien CKalman había estado en contacto, los hizo pasar a la sala de reuniones y anunció que el fiscal Nisman estaba un poco retrasado, que llegaría en breve. Que, si necesitaban algo, su asistente, Sebastián, estaba a disposición.

Juan, el camarógrafo, aprovechó el momento para armar los equipos de filmación, pero Nisman no llegaba. Sebastián entró a la sala y le preguntó a CKalman si necesitaba algo.

La muerte del fiscal federal Alberto Nisman marcó un antes y un después en Argentina y las teorías al respecto solo profundizaron la grieta. (Nicolás Stulberg)

—Nos gustaría ir ganando tiempo y hacer tomas en el archivo.

Recorrieron el interior de la UFI y Sebastián abrió la puerta del archivo personal del fiscal para que por primera vez una cámara ingrese a los archivos de uso diario de la fiscalía. Tomos y tomos, carpetas y cajas, todo estaba acomodado y apilado en distintas estanterías. Juan comenzó a realizar tomas de las estanterías y Kike, el productor de CKalman, a abrir folios buscando detalles interesantes para filmar: fechas, nombres, documentos, fotos.

Sebastián salió del archivo. CKalman pensó que iba a buscar al fiscal, pero a su regreso fue contundente:

—El fiscal dice que deben dejar de filmar ya mismo, regresar a la sala de reuniones y borrar todo lo que han grabado. Si no lo hacen ante mi presencia, no habrá entrevista. Ustedes no son parte de la causa. No pueden filmar material sin su supervisión y sin su presencia.

Así fue que Juan, Kike y CKalman regresaron a la sala de reuniones, se instalaron para realizar la entrevista con el fiscal mientras Sebastián controlaba que Juan borrase una por una todas y cada una de las tomas del archivo que había hecho. Una vez que no quedaron registros de imágenes en la cámara, Sebastián, satisfecho, fue a buscar al fiscal Nisman.

Luego de unos minutos de espera, la puerta de la sala de reuniones se abrió de improvisto. El fiscal Nisman ingresó. CKalman se presentó y se saludaron con un fuerte apretón de manos.

—Fiscal Alberto Nisman, mucho gusto. Muchas gracias por atendernos.

CKalman condujo la entrevista preguntando temas generales relacionados con el atentado a la AMIA, la emisión de las Alertas Rojas de Interpol a los sospechados iraníes y sobre el Memorándum que el 27 de enero de ese año había firmado el gobierno argentino con la República Islámica de Irán.

El fiscal Nisman, preciso y verborrágico, explicó y allanó todos y cada uno de los puntos tratados con suma claridad. Luego de 45 minutos de entrevista, CKalman le hizo una pregunta que tenía que ver con su posición como fiscal, cuestionado por ciertos sectores de la sociedad argentina, de la comunidad judía y sobre todo del gobierno.

CKalman— Hay quienes cuestionan su continuidad en el cargo. Me han llegado mails de determinados sectores de la sociedad los cuales entienden que su posición entorpece cualquier tipo de arreglo, constitucional o no. Hay gente que desearía que esto (la investigación del atentado a la AMIA) llegue a un fin, sea cual fuere el camino y sea cual fuese el resultado. ¿Se siente cuestionado a ese nivel y que un día le digan: lo que ha hecho usted está muy bien, muchas gracias por sus servicios?

Alberto Nisman— Eso puede ocurrir, uno es fiscal y bueno… no es una decisión mía… lo que quiero también que se entienda es que… lo que le decía… la posición del fiscal, habiendo un acusador y una víctima, siempre hay alguien que no va a estar de acuerdo… acá se da la particularidad que hay grupos de familiares, que obviamente todos buscan la verdad, aprecio a todos, etc… pero que inclusive entre ellos mismos, en algunos puntos tienen posiciones antagónicas. El Memorándum es uno de ellos, hay los que están totalmente a favor, y hay otros que están totalmente en contra… entonces, dictamine lo que dictamine, digamos… imagínese que yo decía que es constitucional, me van a salir a criticar los otros… y decir, no… que Nisman entorpece… ya es habitual en mi tarea este tipo de cuestiones… a veces esas críticas y esas posiciones se dan con mayor énfasis y a veces con menos, de acuerdo a la entidad de la cuestión. Mi única garantía es atarme a la ley y bueno… ocurrirá lo que tenga que ocurrir, yo estoy acá y estoy absolutamente tranquilo y voy a seguir adelante en mi trabajo.

CKalman— Le pido una respuesta: sí—no… Dr. Nisman, ¿usted cree que algún día sabremos la verdad?

Alberto Nisman— Yo creo que la verdad ya la sabemos, gran parte de la verdad ya la sabemos. La pregunta es si vamos a obtener justicia y yo creo que sí, que vamos a obtener justicia y creo que estas personas van a ser juzgadas y por eso estamos luchando. No le puedo decir cuando, pero sí, no tengo duda de que va a ser así.

CKalman— Muchas gracias.

Quién es Carlos Gurovich (CKalman)

♦ Nació en Buenos Aires. En 1978 emigró a Israel para realizar estudios universitarios en la Universidad Hebrea de Jerusalén.

♦ Entre 1979 y 1985 fue director del Centro Audiovisual “Kiriath Moriah” en Jerusalén capacitando a miles de jóvenes de todo el mundo en la producción de videos educativos.

♦ Desde 1986 es miembro del equipo creador del Canal 2, el primer canal comercial de TV en Israel.

♦ Fue Jefe de producciones de la Autoridad Nacional de Radio y TV de Israel, Director de Alef Network en Argentina e Israel y Subgerente de Tele7ABC en Bucarest, Rumania.

♦ Actualmente se desempeña como editor y conductor del magazine semanal Ñews24 en español en el canal internacional de noticias i24NEWS, que transmite desde Tel Aviv al mundo.

