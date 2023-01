El Frente de Todos se prepara para una fuerte discusión por la candidatura a la intendencia de La Plata

Cristina Kirchner junto a Florencia Saintout y Victoria Tolosa Paz

El peronismo en la ciudad de La Plata también empieza a discutir cómo afrontar el año electoral en medio de una interna que asoma, nuevamente, compleja. Con más de 600 mil electores, el distrito es clave para la elección provincial y en la gobernación bonaerense hay un fuerte interés en “recuperar” el control político de la ciudad donde la provincia tiene una intensa presencia administrativa y es donde nació, se crió y formó la vicepresidenta Cristina Kirchner. A siete meses de las PASO, hay varios nombres que vuelven sonar para las candidaturas, en medio de una interna que se encamina a repetirse y con la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, y la presidenta del Instituto Cultural bonaerense, Florencia Saintout, como principales referencias.

Pero hay más. El interés del gobierno de Axel Kicillof en la situación política de la ciudad donde hoy vive -y vota- el mandatario provincial es tal que instó al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, para que ordene al peronismo platense y también se empiece a mostrar activo en la ciudad de las diagonales y alrededores. No significa que vaya a ser candidato, por ahora.

Alberto Fernández busca acercarse a Kicillof, pero el gobernador bonaerense privilegia su alineamiento con Cristina Kirchner

Alak fue intendente de la capital bonaerense durante 16 años, entre 1991 y 2007; cuando fue derrotado por Pablo Bruera, otro peronista que quedó fuera del esquema político tras la gran inundación que castigó a La Plata en abril de 2013. Dos años después de ese trágico suceso, Bruera intentó ir por un nuevo mandato. Fue a internas con Saintout, ganó las PASO, pero en las generales el PRO llegó a la intendencia con la figura de Julio Garro, que hasta hoy sigue al frente del distrito y ya se prepara para ir por un nuevo mandato luego de la modificación a la ley de reelecciones indefinidas de intendente, que le permite acceder a un período más de gobierno.

Julio Alak junto a Axel Kicillof

En las elecciones PASO de 2019 hubo cinco precandidaturas del Frente de Todos. La ganadora fue la por entonces diputada provincial, Florencia Saintout, que contó con el respaldo de La Cámpora en una interna que también tuvo a Tolosa Paz como otra de las postulantes más activas y cerca de imponerse. Ahora, tanto Saintout como Tolosa Paz se enfocan en sus gestiones, pero siguen de cerca lo que será la discusión de las candidaturas en los próximos meses.

La ministra nacional, que además de la relación con Alberto Fernández mantiene un buen vínculo con su par bonaerense Andrés Larroque -uno de los responsables de La Cámpora y consejero del PJ bonaerense por la octava sección electoral- buscará ser candidata. De hecho, Larroque asistió a su jura como ministra nacional en medio de los cruces entre el kirchnerismo y la Casa Rosada. Ante la consulta de Infobae, desde el entorno de la funcionaria respondieron que siempre se la escucha expresar que su sueño es ser la primera intendenta de La Plata. “Nació y creció en La Plata, es su lugar y quiere dar la pelea”, advierten.

Algo parecido sucede con Saintout y sus intenciones. La funcionaria con rango ministerial del gobierno de Kicillof tiene alta exposición por estas horas, producto de la temporada de verano y las distintas actividades que organiza su área. Acompaña al gobernador en las recorridas de verano que para el Instituto Cultural comprende, entre otras cosas, el despliegue de 2500 artistas para garantizar actividades en todos los distritos bonaerenses. Cerca de la funcionaria destacan a Infobae que “es la referente más importante del peronismo en la ciudad dado que en la última elección a intendente sacó el 41,5% de los votos”, y que si bien aún no se están discutiendo candidaturas “estamos abocados a construir políticas como siempre por un peronismo unido”.

Julio Garro, intendente de La Plata

Además de Saintout y Tolosa Paz, hay más referentes que buscan ser parte de una discusión que aún no se sabe cómo abordar; es decir si se emplearán internas o se llegará a una unidad en la distribución de lugares. La Plata tiene la particularidad que es una sección electoral única para la elección de cargos legislativos. Este año, en la Octava sección electoral, es decir La Plata, también deberá elegir tres lugares para el Senado bonaerense. Hoy, dos lugares los ocupa el PRO con los senadores Juan Pablo Allan y María Florencia Barcia; mientras que el restante es de un hombre de peso como el moyanista, Omar Plaini. El armado de la lista para el Senado bonaerense puede ser un puente que acerque a las partes hacia la unidad.

A los nombres ya citados, a partir de febrero se espera que se sumen al carrusel Gastón Castagneto y Guillermo “Nano” Cara. Castagneto es el hijo del titular de la AFIP, Carlos. Pero además es presidente provincial del partido Kolina y es el director del Servicio Alimentario Escolar (SAE), programa que distribuye los fondos para que los Consejos Escolares de los Municipios provean alimentos a los más de 11 mil comedores que funcionan en los establecimientos educativos de toda la provincia de Buenos Aires. Desde finales del año pasado, Castagneto viene juntando voluntades de organizaciones más cristinistas, que participan del espacio denominado La Patria es el Otro.

Además de Kolina se nuclean allí: Descamisados, la Federación de Cooperativas de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires (FECOOPBA), la Federación de Trabajadores de la Economía Social (FETRAES), el Frente Social Peronista (FSP), la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT), entre otras. Subido al tren de la renovación, cerca del dirigente remarcan a Infobae: “Es hora de dar una discusión generacional y aportar desde cada uno de nuestros ámbitos, las propuestas que tenemos sobre el futuro de nuestra Ciudad”. También recuerdan que Carlos Castagneto, al frente de la AFIP, está dentro del rango de “funcionarios que sí funcionan”, en la valoración de la Vicepresidenta.

Guillermo “Nano” Cara, por su parte, es concejal del Frente de Todos y desde hace un tiempo se muestra cerca de funcionarios del gobierno provincial para desde ese lugar ser parte de la discusión. Fue uno de los que aportó a la logística de la mateada que encabezó Kicillof en La Plata el 29 de diciembre último. Un acto donde el gobernador testeó el lanzamiento hacia su reelección. “Le vamos a pedir a los bonaerenses que nos acompañen para seguir transformando la provincia”, dijo.

Otros nombres que empiezan a desplegar campaña de instalación en La Plata por el Frente de Todos son el de Paula Lambertini, titular de ANSES en la capital bonaerense y también concejal por la oposición. Lambertini busca instalarse como otra opción, al igual que el concejal Guillermo Escudero, ex diputado provincial y dirigente del armado que supo tener Bruera. De hecho fue secretario de Seguridad durante el último mandato del ex intendente. Nombres sobran, lugares no. Los discursos son coincidentes en el fogoneo contra el intendente Julio Garro. Por su parte, aferrado al slogan “me importa la ciudad, no tu partido”, el intendente pudo sobrevivir a la debacle electoral de Cambiemos en 2019 que incluyó la derrota de Mauricio Macri en Nación y de María Eugenia Vidal en territorio bonaerense. Este año, el jefe comunal, buscará su segunda reelección.

