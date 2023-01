El kirchnerismo y organizaciones de derechos humanos presionan a Alberto Fernández para que indulte a Milagro Sala

El presidente Alberto Fernández saluda a Milagro Sala

En las últimas horas, en simultáneo con el séptimo aniversario de la detención de Milagro Sala, enjuiciada y condenada por diversas causas en Jujuy, el kirchnerismo activó un operativo para presionar a Alberto Fernández a otorgarle un indulto. El primer movimiento lo hizo ayer la propia líder de la Tupac Amarú: le pidió al Presidente que “deje detener miedo” y “use la lapicera” para garantizar su libertad.

Este lunes, y en declaraciones radiales, Sala fue más allá: “Espero el indulto, sueño con ir a la Corte Interamericana a rendir cuentas, hasta hace un año decía no al indulto, creía que en algún momento la Corte iba a revisar el expediente de punta a punta”. “Nos verseó, (su beso en la frente) me parece el beso de judas”, agregó a Radio 750, al recordar la visita del Presidente a Jujuy el 29 de junio de 2022, cuando se encontraba internada tras sufrir una trombosis venosa profunda.

Por su lado, la líder de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, también envió un mensaje al señalar que el Presidente “alguna esquina puede encontrar para que liberen a Milagro Sala de esa injusticia, porque es una víctima y una mujer invalorable”. “Tiene potestad para actuar”, agregó el diputado nacional Hugo Yasky. Mientras tanto, en las redes sociales, fueron varios los dirigentes más cercanos al kirchnerismo los que pidieron una intervención oficial bajo el lema “indulto ya”.

“En diciembre último el presidente argentino se comprometió con abuelas, madres e hijos de desaparecidos a encontrar el mecanismo para liberarla. Todavía no cumplió. Mientras tanto, Milagro se deteriora física y psicológicamente, de forma paulatina, sin pausa. La muerte inexorable acecha”, señaló Luis Paz, abogado de Sala, en una carta abierta dirigida al jefe de Estado.

En esta misma línea, el Comité por la Libertad de Milagro Sala reiteró, durante una conferencia de prensa que realizó en la sede de ATE Capital, el pedido de indulto a la líder de la Tupac Amaru, y precisaron que entregaron “una extensa nota al presidente de la Nación Alberto Fernández”, con más de mil firmas pidiendo esa medida.

“Abundando con una cantidad de razones y de apoyos internacionales, locales y regionales, es que nos dirigimos al presidente Alberto Fernández diciéndole una vez más que es necesario tener coraje político para reparar el daño enorme que la provincia de Jujuy, que la injusticia del Poder Judicial de la provincia de Jujuy ha generado en Milagro Sala, cuya salud está sumamente vulnerada y que necesitamos urgente una respuesta”, señaló la vicepresidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), María Elena Naddeo.

Participaron también de ese acto la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz; el secretario general adjunto de la CTA y titular de ATE Capital, Daniel Catalano; el secretario general de la CTA y diputado nacional, Hugo Yasky; Gloria Beatriz Chávez, integrante de la Organización Barrial Tupac Amaru, y Eduardo Tavani, presidente de la APDH, entre otros.

En esta línea, la situación sanitaria de la dirigente piquetera es uno de los argumentos del kirchnerismo y de organismos de derechos humanos para presionar a Alberto Fernández, que el pasado 21 de diciembre había manifestado su negativa a firmar un indulto porque la Constitución “se lo prohíbe”. En ese momento, un tribunal provincial ratificó la condena a 13 años de cárcel en la causa “Pibes Villeros” por defraudación de fondos públicos, una investigación que acusó a la dirigente de encabezar una asociación ilícita con funcionarios provinciales y cooperativistas con los supuestos fines de desviar dinero del Estado.

Ahora, el Presidente podría analizar proyectos alternativos para beneficiar a Sala, basados en el pacto internacional de San José de Costa Rica, que tiene rango constitucional, una bala de plata que el Estado puede usar si una persona ve deteriorada su salud por culpa de otro poder del Estado. Esta posibilidad será anunciada por los organismos de derechos humanos en conferencia de prensa.

“No estoy nada bien de salud, tuve dos coágulos, y ahora me salió un tercero; tengo la vena aorta muy comprometida, tienen que intervenirme y acá en Jujuy no se animan. Hay más garantías en Buenos Aires”, señaló Milagro Sala hoy, a radio Futurock.

El propio Alberto Fernández, en la misma entrevista de diciembre de 2022, planteó dos alternativas al indulto presidencial para beneficiar a la dirigente piquetera. “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó la atención sobre las condiciones de encarcelamiento que vivía Milagro Sala y ordenó su detención domiciliaria. Si el tema se lleva a los tribunales internacionales, ahí tal vez se abra una instancia”, subrayó en aquel momento.

La otra opción, planteó, era que el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, le conmute las penas, algo que el dirigente radical rechazó por completo. Es más, luego del fallo de la Corte Suprema de la Nación que ratificó la condena a 13 años de prisión no solo respaldó la decisión del máximo tribunal sino que también pidió que la líder de la Tupac Amaru cumpla prisión en una cárcel común.

“La Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que tiene que estar en prisión domiciliaria por dos razones. Primero porque se trataba de una prisión preventiva que ya no ocurre porque tenemos condena firme, y la segunda razón es su situación de salud, pero les puedo asegurar que goza de muy buena salud”, explicó Morales a finales del año pasado.

