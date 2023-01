Cristian Ritondo: “Si Mauricio Macri decide volver a ser Presidente, es muy difícil que alguien dentro de la interna lo enfrente”

Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO en Diputados, habló sobre una posible candidatura de Mauricio Macri

En medio de los cruces internos de Juntos por el Cambio por las candidaturas en este año electoral, Cristian Ritondo, diputado nacional de ese espacio, opinó: “Si Mauricio Macri decide volver a ser Presidente es muy difícil que alguien dentro de la interna lo enfrente”.

“Aquel que no cree que Mauricio, dentro del PRO y de JxC, no tiene una jefatura por arriba del resto, me parece que está errado. Por eso considero que es difícil competir contra quien es el líder del espacio, ya sea María Eugenia (Vidal) como (Horacio Rodríguez) Larreta”, señaló.

En diálogo con Radio Rivadavia, el dirigente opositor remarcó que el ex jefe de Estado “va a ayudar a tener a los mejores candidatos, con la defensa de la idea y con su experiencia, para saber cuáles fueron los errores y discutir para qué queremos volver a gobernar”.

Te puede interesar: Mauricio Macri fue a Mar del Plata, no respondió si será candidato, pero advirtió: “Yo estoy en el ring”

“Si Mauricio decidiera volver a ser Presidente, creo que es muy difícil, para quienes nos criamos adentro del PRO, que vimos su crecimiento gobernando la Ciudad de Buenos Aires y el país, después de haber ganado y perdido, pensar que alguien dentro de la interna lo enfrente”, aclaró.

Cristian Ritondo participó del acto de Mauricio Macri en Mar del Plata (Christian Heit)

El jefe del bloque macrista en la Cámara Baja se expresó de esta manera unos días después de haber acompañado al ex mandatario nacional en el acto de presentación de su nuevo libro en la ciudad de Mar del Plata, donde él mismo se refirió a su futuro político.

“Yo estoy en el ring y voy a pelear hasta el último día por el futuro de los argentinos”, sostuvo en esa oportunidad Macri, quien de esta manera continúa sin confirmar ni descartar que vaya a competir en las elecciones de este año.

Por el contrario, Ritondo ratificó que va a ser “precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires” y anticipó que va a ir en la boleta de Vidal, si es que ella se presenta para Presidenta, aunque señaló que “va a pasar un tiempo para (que estén) las opciones”.

“El propio peronismo tiene sus propias alternativas, por un lado está Sergio Massa, con su construcción política. En enero del 2019 también podíamos decir lo mismo, cuando Alberto Fernández no era candidato en la cabeza de nadie”, ejemplificó.

Te puede interesar: Sergio Massa: “Argentina cumplió con el Fondo, pero el Fondo no está cumpliendo con Argentina”

Al respecto, el diputado resaltó que nadie dentro de Juntos por el Cambio ”puede distraerse, porque obviamente es un año electoral” y todos están “haciendo recorridas, están en contacto con la gente”.

Mauricio Macri aún no confirmó si va a competir o no en estas elecciones (Christian Heit)

“Hoy, teniendo en cuenta cómo actúa el kirchnerismo, tenemos que estar muy juntos, abroquelados y defendiendo las instituciones en la Argentina”, agregó Ritondo, que también cuestionó duramente al oficialismo.

En ese sentido, el legislador argumentó que el Gobierno está “alejado de la realidad de los argentinos y ahora va por las instituciones”, haciendo referencia a la decisión de Alberto Fernández de impulsar el juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia.

“La gente va a decidir quién representa mejor los valores de Juntos por el Cambio, quién va a poder hacer un mejor gobierno, quién tiene mayor capacidad para gobernar, y eso lo va a poder elegir en las PASO, y me parece que tener buena cantidad de alternativas está bien, en la medida en que lo sepamos llevar”, cerró.

Seguir leyendo: