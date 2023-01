Otra vez en tono electoral, Alberto Fernández le respondió a Macri con fuertes críticas sobre la gestión de Cambiemos

Tal como lo hizo días atrás, cuando lanzó un spot en clave electoral con críticas a Mauricio Macri y la Justicia, Alberto Fernández volvió a apuntar al mandatario. “Cuando lo escucho decir que mi palabra pierde valor, a mi me duele porque la verdad es que aquello que yo me comprometí a hacer, lo cumplí”, señaló.

“A Alberto Fernández lo veía contradecirse diariamente y ahora lo hace dentro del mismo día. Ha destruido el valor de la palabra —había señalado Macri desde Mar del Plata en las últimas horas—. Lo que dice el actual presidente de la República no sirve para nada, prácticamente nadie le presta atención”. Luego, completó: “Le ha hecho mucho mucho daño a la institución presidencial y claramente nos ha llevado a este desastre en el cual estamos”.

El presidente se manifestó en la Ciudad de Buenos Aires y en el marco de la entrega de 178 viviendas ubicadas en los barrios porteños de Nueva Pompeya y Parque Patricios. “Cuando yo lo escucho decir a Macri que mi palabra pierde valor, a mi me duele porque la verdad es que aquello que yo me comprometí a hacer, lo cumplí. El que dijo que iba a hacer pobreza cero y dejó al país con mayor desempleo y un montón de gente hambrienta, fue él”, apuntó en su crítica Alberto Fernández.

“Ahora, de lo que sí me estoy ocupando yo es de que nadie esté pasando hambre en el presente en Argentina: los más necesitados siguen recibiendo ayuda del Estado.Y pese a todo lo que protestan por los planes sociales, yo voy a mantenerlos mientras un argentino los necesite. Yo no mentí, yo dije que iba a hacer eso”, enfatizó.

“Lo que sí no dije, como dijo él, fue que iba a construir tres mil jardines de infantes que nunca construyó pero sí les puedo decir que estamos construyendo 500 jardines y casas de primera infancia a lo largo y ancho del país —continuó el Presidente—. Se están creando e inaugurando permanentemente, al igual que escuela de educación técnica”.

En su sucesión de expresiones contra el ex Presidente, Alberto Fernández agregó: “Nunca prometí a los trabajares que iban a dejar de pagar ganancia, como otros les prometieron. Pero muchos de ustedes dejaron de pagar impuesto a las ganancias, porque elevé el mínimo no imponible. No lo dije, pero lo hice”.

Luego, enfatizó en su crítica contra la gestión de Cambiemos: “No les prometí una revolución de la alegría. Desde el primer día les pedí que me ayuden y cuando vino la pandemia o la guerra de Ucrania, pedí ayuda. No prometí la revolución de la alegría pero el que prometió eso dejó la desocupación con más de 12 puntos y cerró 23 mil pymes. Abrió la importación indisimuladamente y lo único que le pasó a la Argentina fue su deterioro”.

Vale recordar que el último miércoles, el mandatario publicó en sus redes sociales un spot de campaña con fuertes críticas a Mauricio Macri y a la Justicia. Formalmente, la pieza audiovisual fue elaborada por el inicio de un nuevo año de gestión, sin embargo, en el plano político confirma sus intenciones de competir por la reelección.

“Somos un pueblo maravilloso que habita una tierra que ofrece todo para un mejor futuro. Un futuro que ya empezó. Hay mucho más por vivir. Hagámoslo juntos”, dijo entonces el Presidente sobre un paño con música épica e imágenes de científicos, obreros industriales y banderas argentinas.

Según pudo saber Infobae, aquella idea surgió de una charla entre Alberto Fernández y su portavoz, Gabriela Cerruti. Una primera versión ya había sido terminada la semana pasada y debía difundirse el fin de semana pasado, durante la estadía del presidente en Chapadmalal. Hoy, en la Ciudad de Buenos Aires, el presidente insistió con su mensaje: “Mejor que prometer, es hacer Macri”.

