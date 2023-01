El Gobierno designó a la nueva titular del INADI tras la renuncia de Victoria Donda

El Gobierno oficializó la designación de la nueva titular del organismo, Greta Marisa Pena

Tras la salida de Victoria Donda del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), el Gobierno oficializó la designación de la nueva titular del organismo, Greta Marisa Pena.

A través de la publicación del decreto 15/2023, en el Boletín Oficial, el Gobierno designó a la nueva titular, quien debió renunciar al cargo de Subsecretaria de Políticas de Diversidad de la Secretaría de Políticas de Igualdad y Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.

Pena es abogada y periodista y antes de su cargo en el ministerio, se encontraba cumpliendo funciones como asesora de la Dirección de Políticas de Género de la Procuración General de la Nación.

La flamante titular del INADI se desempeña desde hace más de dos décadas en la formulación de políticas públicas de justicia y derechos humanos y dirigió el área de prevención e investigación de prácticas discriminatorias del organismo. Además es directora ejecutiva de la Asociación Civil 100 por ciento Diversidad y Derechos.

Al mismo tiempo, tal como figura en el artículo 3° del decreto, se estableció la prórroga de la intervención del INADI, organismo descentralizado actuante en la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, desde la finalización del término fijado en el artículo 1° del Decreto N° 690/22 y hasta el 10 de diciembre de 2023.

La ex funcionaria debió explicar su salida en un duro comunicado donde, con un tono irónico, criticó a la gestión nacional

Te puede interesar: Con críticas al Gobierno, Victoria Donda dejó su cargo en el INADI

La salida de Victoria Donda

Donda confirmó su salida del cargo el 29 de diciembre, luego de tres años de ejercicio. siendo una de las funcionarias que acompañó la gestión del presidente Alberto Fernández desde el inicio de su mandato, en diciembre de 2019.

La ex funcionaria debió explicar su salida en un duro comunicado donde, con un tono irónico, criticó a la gestión nacional. “Hoy redacto estas líneas alejándome de mi rol institucional como titular del INADI, justamente convencida de que se dejó de escuchar allí donde más se debe hacerlo”. La designación de Donda al frente del organismo había sido extendida por un decreto presidencial el 13 de octubre de 2022 y tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022.

Sus palabras evidenciaron una ruptura y una diferencia de pensamientos con el oficialismo: “Agravando fuertemente lo anterior, por el hecho de ser mujer y no encontrar en el gobierno nacional espacio legítimo para que nuestras voces sean debidamente escuchadas, hace pocos minutos me enteré a través de Juan Manuel Olmos, jefe de Asesores de la Presidencia, sobre la posibilidad de mi corrimiento del INADI, centralmente como consecuencia –según me informaron– de mi posicionamiento político respecto a la etapa actual, elemento que hice visible en reiteradas ocasiones en mi discurso público”.

Victoria Donda confirmó su salida del cargo el 29 de diciembre, luego de tres años de ejercicio

Te puede interesar: El Frente de Todos respaldó a Cristina Kirchner después de la condena: “La historia la absolverá y el pueblo la defenderá en la calle”

En esa línea cuestionó la conducción en la Casa Rosada y afirmó: “se dejó de escuchar a las voces que desde hace tiempo largo venimos insistiendo en la necesidad de establecer instancias para llegar a una síntesis necesaria en medio de una gestión nacional que cada vez nos fue dejando con más sabor amargo y sin capacidad de respuesta a demandas crecientes y complejas para una sociedad que espera más de nosotros”.





Seguir leyendo: