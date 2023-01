Jorge Ferraresi: “Tener un armado con la posibilidad de que Cristina sea candidata es una realidad”

Axel Kicillof y Cristina Kirchner, protagonistas según Jorge Ferraresi en las próximas elecciones nacionales.

Este viernes por la mañana el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, dio un amplio panorama acerca de la actualidad del Frente de Todos de cara a las elecciones de 2023, con Cristina Kirchner y Axel Kicillof como protagonistas. Además, se explayó con relación a la figura de Sergio Massa y el avance del Gobierno nacional, con casi una docena de gobernadores encolumnados detrás, para avanzar en el pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia.

“Tener un armado con la posibilidad que Cristina sea candidata es una realidad”, expresó en el programa Argenzuela por Radio 10 el ex ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de Nación. “Nosotros tenemos esta fortaleza ideológica y Cristina nos mandó a construir, con el bastón de mariscal, la organización territorial. Para llevar adelante una PASO, primero hay que tener competitividad, aunque sea difícil plantarse con 6 o 7 puntos de inflación por mes”, se sinceró.

El intendente de Avellaneda dio un panorama eleccionario del Frente de Todos. (Foto: Alejandro Beltrame)

Además, el funcionario dio una pista de su visión política del año electoral: “Axel Kicillof es el que más votos va a aportar en la provincia de Buenos Aires, no hay ningún otro compañero que aporte lo de él”, expresó dando a entender una segura reelección del gobernador bonaerense.

Bajo su tesis de que “esta elección se gana de abajo hacia arriba” y “tenemos que ir al lugar en donde aportemos mayor cantidad de votos”, se puso como ejemplo en Avellaneda, en donde asegura ser el que mayor cantidad de sufragios aporte.

Ante la consulta de un periodista de la mesa sobre si ese pensamiento reeleccionario de Kicillof lo desmarcaría de una eventual presidencia en las próximas elecciones, Ferraresi se despegó afirmando, enigmáticamente, que esa idea “es una estrategia de alguien”.

Ante los votos que garantizaría al eventual candidato nacional, la charla derivó en el otro nombre fuerte: Cristina Fernández de Kirchner y la declaración del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, acerca de una revisión en la posibilidad de que CFK no sea candidata. “Ella va a hacer lo que tenga que hacer. Cristina en este tiempo sacó una foto del presente que aclara situaciones como por ejemplo con relación a la reunión en la mansión de Lewis”, expresó en cuanto a los chats filtrados en el cónclave de Lago Escondido.

Con respecto a este último tema, el ex ministro nacional, expuso que “ayer (por el jueves) no se hizo presente en el acto de Mar del Plata en el cual se anunció la ampliación de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para menores que no están al cuidado de sus familias. El funcionario se excusó por una firma de convenios con relación al municipio que gobierna, aunque apoya firmemente cada decisión del oficialismo en cuanto a la embestida ante el máximo tribunal. “No hay fisuras en este tema, aunque sí algunas sorpresas de algunos que parecía que acompañaban. No todos los políticos tienen la misma fortaleza para tomar decisiones”, amplió al aire, sin dar nombres.

Alberto Fernández durante el acto en Chapadmalal. (Captura de TV)

Qué va a hacer el oficialismo con respecto al tratamiento de la deuda y la distribución de fondos es uno de los puntos claves que, según Ferraresi, el bloque oficialista debe ponerse al hombro y seguir tratando. Él habló de “desafío” y que el partido debe buscar “desplazar al neoliberalismo” como así también profundizar el tema en “defensa de los argentinos y la democracia”. El objetivo es “generar consenso y volumen político con respecto a las acciones”.

Siguiendo con el juicio a la Corte, Ferraresi apuntó a los “grupos económicos concentrados” que, según él, actúan en concordancia con las cámaras empresariales y sociedades rurales. “Todos estuvieron en sintonía a oponerse y el brazo electoral de esto es el PRO”, sentenció.

Al preguntarle acerca de las palabras de José Ignacio “Vasco” de Mendiguren, secretario de Industria y Desarrollo Productivo, que en la misma emisora afirmó que “Sergio Massa es mi candidato”, Ferraresi tomó el guante y afirmó que el Ministro de Economía está “ocupado en la gestión y eso lo corre del escenario electoral: no sé cual será la vocación de él al respecto”. “Primero tenemos que ver como armamos las primarias en la mesa política. Con propuestas de centro-izquierda con distintos matices. Con Sergio hay coincidencias y disidencias y hay que plasmarla en un proyecto electoral. El Frente de Todos debe generar una primaria con diferentes actores”.

