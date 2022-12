El ex CEO de una multinacional será el nuevo jefe de asesores de Alberto Fernández

Antonio Aracre y Alberto Fernández

Antonio Aracre, ex presidente de Syngenta, será nombrado como nuevo jefe de asesores de Alberto Fernández, según confirmaron a Infobae fuentes presidenciales. El empresario ya había anunciado en el mes de octubre que dejaría su cargo a fines de este año para dedicarse a la política. El puesto había quedado vacante luego de la renuncia presentada por Julián Leunda quien, a su vez, había reemplazado a Juan Manuel Olmos cuando pasó a la órbita de Juan Manzur el pasado 29 de julio.

La fecha de jura de Aracre todavía no está clara, ya que por compromisos personales previos su asunción recién podría concretarse en los primeros días de febrero. Durante los últimos meses había expresado su apoyo a varias medidas oficiales para el campo y participó de diversos debates sobre la actualidad del sector. Además, en octubre publicó en su cuenta de Twitter una despedida que tituló “Carta de despedida de mi segunda casa en los últimos 36 años”.

“Luego de 36 años en la compañía y los últimos 12 como CEO para Latam Sur, he decidido retirarme tempranamente de Syngenta a partir del 31 de diciembre de este año, para permitirme soñar con nuevos desafíos. Ahora viene un tiempo en el que me dejaré sorprender por la vida y podré elegir hacer lo que me haga más feliz”, expresó.

Y agregó: “Me voy feliz de dejar esta empresa como la número 1 del mercado y con la mayor tasa de crecimiento en la industria además de un óptimo nivel de rentabilidad; pero sobre todo con el orgullo de haber desarrollado un equipo profesional sólido y motivado. Durante todos estos años disfruté bastante, aprendí muchísimo, sufrí un poco algunas veces, pero lo más importante fue haber conocido gente increíble, inteligente y afectuosa con la que me animaría a construir cualquier proyecto en cualquier parte del mundo”.

Antonio Aracre (Foto: Maximiliano Luna)

De ese modo, Aracre reemplazará a Leunda. El funcionario nacional había sido nombrado en la conversación que supuestamente mantuvieron en un chat de Telegram algunos jueces, funcionarios y empresarios de medios que viajaron a Lago Escondido, en Río Negro, y que buscaban, según retrata ese diálogo, encubrir el destino y el financiamiento del viaje.

“Tengo el agrado de dirigirme a usted para presentarle mi renuncia indeclinable, desde el día de la fecha, al cargo de Jefe de Gabinete de Asesores de Presidencia de la Nación que asumí el 1 de agosto de 2022. Agradezco la confianza depositada en estos casi tres años y destaco que ha sido un honor haber formado parte del gobierno que usted encabeza”, sostuvo en la carta.

Con 31 años, Leunda llegó a ese puesto el 1 de agosto de este año, cuando Alberto Fernández habilitó una serie de cambios en el Gabinete. En ese entonces, Olmos pasó a la órbita de Manzur mientras y Jorge Neme a la estructura de Economía, con el acuerdo del ministro, Sergio Massa.

En paralelo, sobre el filo del fin de año, el Gobierno se vio sacudido por dos renuncias resonantes. Casi en simultáneo, renunció primero la interventora del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), Victoria Donda, y hoy se conoció la salida del director de la Oficina Anticorrupción (OA), Félix Crous.

El Gobierno acumuló varios recambios consecutivos en el último mes, sobre todo los que se produjeron ante la víspera de fin de año. Además de Donda y Crous, fue echado el titular de la Casa de la Moneda, Rodolfo Gabrielli, por parte del ministro de Economía, Sergio Massa, y también dimitió una de las directoras del Banco Central (BCRA), Betina Stein, funcionaria afín al kirchnerismo. En diciembre también renunció el asesor presidencial Alejandro Grimson, un intelectual que era del entorno de confianza de Alberto Fernández.

