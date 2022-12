Los piqueteros amenazaron con volver a acampar sobre la 9 de Julio si el Gobierno no cumple con el acuerdo firmado con Tolosa Paz

(Adrián Escandar)

El Gobierno Nacional, a través del ministerio de Desarrollo Social, aseguró ayer que llegó a un acuerdo con la Unidad Piquetera para evitar acampes y cortes de rutas hasta fin de año. Sin embargo, los principales dirigentes, que durante tres horas negociaron condiciones para no realizar nuevas marchas y manifestaciones, minimizaron la versión oficial. “Estamos en un compás de espera, de una tensa espera, porque el Gobierno tiene que cumplir con cosas elementales como es la entrega de comida y herramientas en las próximas 48 horas”, precisó Eduardo Belliboni, el líder del Polo Obrero (PO)

Belliboni recordó: “Además tenemos un desacuerdo de fondo, rechazamos el pacto del ministerio con los movimientos sociales oficialistas de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Para nosotros se está aplicando un ajuste sobre los planes sociales. Los programas se están deteriorando frente a la inflación. Las organizaciones realizamos un reclamo fuerte sobre el aumento en los programas y además entendemos que el bono de fin de año tiene que ser un refuerzo salarial fuerte en el mes de enero y febrero y no esperar hasta abril como lo planteo la UTEP”, explica el dirigente de izquierda y amenaza: “Nosotros vamos a salir fuerte con esos reclamos, con independencia de que se cumpla con lo elemental, la entrega de comida y herramientas”.

El referente del PO no fue el único integrante de la Unidad Piquetera que después del encuentro con la ministra Victoria Tolosa Paz, funcionaria del gabinete de Alberto Fernández, puso en dudas la paz en las calles. Silvia Saravia, Coordinadora Nacional Territorial de Libres del Sur, reflexionó ante Infobae: “Estuvimos más de tres horas reunidos y debatiendo con la ministra sobre varios temas que nos tienen muy preocupados, como la llegada de herramientas, la entrega de alimentos, lo insuficiente de los bonos. Ella asumió varios compromisos al respecto. Veremos si efectivamente se cumplen” y anticipó que “el lunes o martes nos reuniremos para evaluar si se cumplen la cuestión de la entrega de alimentos y herramientas.

Como Belliboni, la dirigente social coincidió: “Respecto de otros temas no nos pusimos de acuerdo. Tolosa Paz nos planteó los límites que ella tiene para, por ejemplo, dar un bono de mayor monto”.

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz anunció que la Unidad Piquetera: "Tomó una medida que denominaron 'compás de espera' porque entienden que estamos llevando adelante el cumplimiento de los acuerdos incluso preexistentes de mi llegada al ministerio"

Más allá de esta y otras declaraciones de fuerte contenido político y social, la ex diputada nacional logró desactivar, al menos hasta los primeros días de 2023 un nuevo plan de lucha que se preparaba para los últimos días del año, un hecho no menor. El lunes cerró un acuerdo de seis puntos con la UTEP gracias al cual frenó las movilizaciones y cortes de rutas que habían anunciado los movimientos sociales oficialistas, como el Evita, Barrios de Pie, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y el Frente Popular Darío Santillán.

Entre esos puntos destaca un bono extra de otros 13.500 pesos para los titulares del Potenciar Trabajo. Los piqueteros rechazan esta suma y afirman que es “insuficiente”.

Mónica Sulle, coordinadora nacional del MST-Teresa Vive - quien también integró la delegación piquetera que se reunió en el piso 14 del ministerio de Desarrollo Social con Tolosa Paz - señaló al ser consultada por este medio: “El tema no es el diálogo ni a lo que se comprometen, el tema es que cumplan. Aunque digan que van a cumplir, aún no se recibieron los productos navideños en todas las provincias. Eso es lo primero que tienen que cumplir, que de acá al viernes lleguen a cada uno de los comedores los alimentos navideños que faltan”, destaca y agrega: “Lo segundo y muy importante es que terminen de mandar la comida: hace dos meses no llegan alimentos a los comedores. También las herramientas. El Gobierno habla mucho de trabajo pero no terminan de cumplir con los convenios de herramientas”.

-A pesar de sus cuestionamientos, la Unidad Piquetera acordó un impasse de espera, tal como lo asegura la ministra.

-Eso no significa estar en acuerdo con lo que plantearon. Por ejemplo, estamos en desacuerdo con el bono, en desacuerdo con lo que hizo la UTEP de firmar la paz social, que nosotros no la vamos a firmar. La espera tiene tiempo hasta la llegada de los productos navideños, de los alimentos, el cumplimiento de los expedientes de herramientas de trabajo, y una nueva reunión de la Unidad Piquetera para definir y ver cómo se avanza. Si han cumplido o no, y nada nos limita a volver a salir a la calle.

"Rechazamos el pacto del ministerio con la UTEP. Para nosotros se está aplicando un ajusto sobre los planes sociales", dice Eduardo Belliboni, dirigente del PO

“Estamos cumpliendo el cronograma de alimentos y en este momento estamos haciendo un esfuerzo muy grande de logística para entregar todos los productos navideños”, dijo Tolosa Paz después de la cumbre con los piqueteros, al mismo tiempo que detalló: “Octubre fue un mes muy complejo y ya lo había comentado el ex ministro Juan Zabaleta por las complicaciones para comprar productos esenciales, pero venimos trabajando con un cumplimento fundamentalmente en la entrega de máquinas y herramientas, que eran muy importantes para iniciar el año ya con unidades productivas en marcha”.

Sobre esa demanda de herramientas y maquinarias, la titular de la cartera de Desarrollo Social comentó: “Era un reclamo que hace Unidad Piquetera y estamos llevando adelante ese compromiso, por eso entendemos que ha sido una reunión positiva en tanto y en cuanto podemos llevar tranquilidad y terminar el año con una mesa de diálogo muy establecida y con pautas de trabajo para la semana que viene ya con los equipos técnicos de ambos lados para seguir muy de cerca la ejecución de programas complejos”.

Los dirigentes de izquierda cuestionan con dureza las bajas que la Tolosa Paz realizó sobre los titulares del Potenciar Trabajo por supuestas incompatibilidades para cobrar el plan social. Sobre ese tema, la funcionaria expresó: “Acá hubo bajas del Programa Potenciar Trabajo por primera vez por una información que brindo la AFIP, información que tuvo que ser completada y donde tuvimos que liquidar, levantar el secreto fiscal en la justicia y realizar el pago el 5 de enero con la mitad del bono y a partir de allí esperamos terminar la validación de identidad donde ya tenemos un millón de personas validadas. Para ello estamos trabajando muchísimo con UTEP y Unidad Piquetera para tener un padrón ordenado para saber cuál es la condicionalidad con el estudio o con el trabajo”.

La ministra de Desarrollo Social también precisó: “Hay un decreto que se cumple que es el número 728 que dice que hay un tope y un techo al Potenciar Trabajo y eso marca una diferencia en el dialogo con Unidad Piquetera, pueden no estar de acuerdo pero el dialogo ya no pasa por cuantas altas van a obtener sino cómo vamos a hacer para que máquinas y herramientas lleguen al territorio y a todos los oficios. Necesitamos acompañar los procesos productivos para producir más, comercializar mejor y tener ingresos”.

A más tardar el martes 3 de enero, las organizaciones de izquierda definirán si vuelven a las calles y acampan sobre la Avenida 9 de Julio. Pero, para entonces, el fantasma de las carpas y las mesas al aire libre el último día de 2022, se habrá alejado. Ese era el objetivo del Gobierno Nacional y lo consiguió.





