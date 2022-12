Citaron a indagatoria a un intendente de Juntos por el Cambio por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

Manuel Passaglia, el intendente de San Nicolás, citado a indagatoria (Maximiliano Luna)

El intendente de Juntos por el Cambio de la ciudad bonaerense de San Nicolás, Manuel Passaglia, fue citado a indagatoria para el próximo 14 de febrero por presunto presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Junto con él fueron citadas otras seis personas, entre ellas cuatro familiares: su padre, Ismael José Passaglia, también ex jefe comunal de San Nicolás y con una larga carrera en la política bonaerense, y su hermano Ismael Santiago Passaglia, actual diputado provincial.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que las citaciones fueron ordenadas el 13 de diciembre pasado por el juez federal de Rosario Marcelo Bailaque a pedido de los fiscales federales Matías Di Lello y Carlos Amad que acusaron a los Passaglia por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y a otras personas de ser sus testaferros. Las indagatorias serán el 13 y 14 febrero.

Los fiscales habían pedido la indagatoria de 11 personas pero el juez Bailaque ordenó la de siete de ellos. La de los otros cuatro acusados fueron rechazadas porque el magistrado entendió que no hay elementos suficientes para convocarlos. Di Lello y Amad apelaron esa decisión para que sea revisada por la Cámara Federal de Rosario.

Se trata de una causa que se inició en 2018 por la denuncia de un testigo de identidad reservada que declaró que desde que Ismael José Passaglia ingresó a la función pública se enriqueció ilícitamente. Cuando a principio de noviembre los fiscales pidieron las indagatorias señalaron que los Passaglia “no poseían capacidad económica suficiente para la adquisición de los distintos bienes registrados a sus nombres en las respectivas fechas de incorporación de los mismos a sus patrimonios”.

El ex intendente Ismael Passaglia también citado a indagatoria (Foto NA)

Los Passaglia son una familia de trayectoria política en la provincia. Ismael José Passgalia comenzó su carrea a principio de los 90 en el peronismo. Fue concejal de San Nicolás, diputado provincial —donde llegó a ser presidente de la Cámara— y nacional, ministro de Salud durante la gobernación de Felipe Solá y titular del Instituto de la Vivienda en el gobierno de María Eugenia Vidal. Cuando asumió ese cargó dejó la intendencia de San Nicolás en manos de su hijo Manuel, que en 2019 ganó las elecciones por Juntos por el Cambio. Y desde 2021 Ismael Santiago Passaglia, hermano del intendente es diputado provincial por Juntos.

La familia fue acusada por la compra de tres departamentos en la avenida Figueroa Alcorta de la ciudad de Buenos Aires, de una casa en la localidad de La Barra, en un Uruguay, otros inmueble en San Nicolás y 2.233 hectáreas en destinos lugares como Ramallo, San Nicolás y Entre Ríos. La lista se completa con 12 vehículos. Entre ellos, una camioneta BMW X1, una Mercedes Benz GLC300 OffRoad, una camioneta Audi Q3 Quattro, una motocicleta Yamaha YFM350R y un auto un Peugeot 307 descapotable, entre otros.

También fueron imputados de lavado de dinero por tratar de darle apariencia lícita a los bienes que adquirieron. “Los fondos obtenidos de manera ilícita por el imputado Ismael José Passaglia durante su desempeño en la administración pública habrían sido convertidos en los bienes detallados precedentemente, mediante lo cual adquirieron apariencia de un origen lícito”, dijeron Di Lello y Amad. Y agregaron: “el elevado nivel de vida detentado por todos los miembros de la familia Passaglia, con innumerables viajes al exterior, elevados gastos mediante tarjetas de crédito de titularidad de Ismael J. Passaglia; adquisición de productos suntuosos, adquisición de divisas extranjeras, así como tenencias de plazos fijos del grupo familiar por sumas millonarias, todo lo cual resulta una demostración del incremento patrimonial injustificado que se le atribuye”.

Pero además hay un hecho de presuntas negociaciones incompatibles con la función pública porque el ex intendente y el actual contrataron de manera irregular a Ismael Santiago, actual diputado, para desempeñarse en el Consejo Intermunicipal del Delta entre octubre de 2015 y mayo de 2021.

El juez Marcelo Bailaque

Los fiscales pidieron las indagatoria del ex intendente Ismael José Passaglia, del actual jefe comunal Manuel Passgalia, de sus hermanos Santiago Ismael -diputado provincial de Juntos por el Cambio, María y Delfina. También de Liliana Ana Gaibazzi, esposa del ex intendente, y de Denisse Gastellú, esposa del actual diputado provincial, y de otras cuatro personas que no pertenecen a la familia y que fueron acusadas de testaferros.

“Existiendo elementos de sospecha suficientes, en los términos del art. 294 del CPPN, cítese a prestar declaración indagatoria en la presente causa a las personas que a continuación se detalles, en los días y horarios que en cada caso se consignan”, sostuvo el juez Bailaque en su resolución a la que accedió este medio.

El 13 de febrero deberán presentarse el ex intendente, su esposa y el diputado provincial. Y al día siguiente el actual intendente, su hermana Delfina y Ricardo y Nicolás Fernández Motta, acusados de presuntos testaferros. El juez rechazó las indagatorias de María Passaglia, de Denisse Gastellu, esposa del actual diputado, de María Kozaczuk y de Lucía Fernández Motta. “Ello, por considerarse que las constancias reunidas hasta el momento en este proceso no son suficientes como para considerar la existencia respecto de las nombradas de elementos de ´motivo bastante para sospechar´ que han participado en la comisión de los hechos delictivos descriptos”, explicó.





