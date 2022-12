Por cábala, Alberto Fernández no viajará a Qatar y verá la final del Mundial en Olivos (REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana/Pool)

Tal como adelantó Infobae, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció hoy que no viajará a Qatar para presenciar la final del Mundial. Así lo precisó este sábado a través de su cuenta oficial en Twitter y cuando sólo restan horas para la definición de la Copa del Mundo, en un partido pautado para las 12 de mañana entre la selección argentina y Francia.

“Como millones de compatriotas, disfrutaré la Final de la Copa del Mundo en casa”, indicó el mandatario en el inicio de su posteo en la red social. Luego, agregó: “Viviré este momento fantástico como hasta ahora, junto a mi gente. En la cancha van a estar los mejores de los nuestros y en la tribuna una gloriosa hinchada”.

A continuación, en el cierre de su mensaje, el Presidente aclaró: “Además, cábalas son cábalas”.

En los últimos días, en el seno del Gobierno se había analizado la posibilidad de que el primer mandatario viajara para estar presente en el estadio Lusail. Incluso se especulaba con la posibilidad de que comparta el encuentro con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, con el que tiene una estrecha relación y quien lo había invitado a presenciar el encuentro deportivo.

El anuncio del Presidente realizado este sábado

Tal como había adelantado este sitio, el Presidente no viajará a Qatar para presenciar la final . Lo confirmaron a Infobae altas fuentes de la Casa Rosada. El representante del gobierno nacional será el embajador argentino en el país donde se disputa la competencia, Guillermo Nicolás.

En Balcarce 50 aseguraron que el Presidente mirará el partido por televisión, como ha hecho durante todos los encuentros que disputó el equipo de Lionel Scaloni. El principal motivo de la decisión de no viajar también es el pedido que ha hecho el propio Fernández a sus funcionarios para que no viajen al exterior en un momento donde a la Argentina le faltan dólares.

Otro de los motivos que advierten cerca del jefe de Estado es que la recomendación médica, después de su cuadro de gastritis erosiva con sangrado, es que regule su actividad diaria y se cuide. Que baje el nivel de estrés.

El trayecto de Buenos Aires a Doha dura cerca de 20 horas. Debería viajar casi dos días completos —entre ida y vuelta— para estar presente en el encuentro que se disputará el domingo a las 12 del mediodía (hora argentina). El viaje es desgastante y no parece ser el más conveniente para su estado de salud, sostienen algunos funcionarios de la Casa Rosada.

Los futbolistas de la Selección grabaron una versión especial del Himno Nacional Argentino que será emitida esta medianoche (AP Photo/Natacha Pisarenko)

“Si Alberto viaja y perdemos, lo van a tratar de mufa. Se va a comer un garrón. Si viaja y salimos campeones, la mitad de la sociedad lo va a acusar de querer aprovechar políticamente el triunfo deportivo y que se fue a Qatar con un 100% de inflación. Pierde con cualquiera de las dos opciones”, había reflexonado, en tono crítico, un importante funcionario del gobierno nacional en diálogo con Infobae.

Las cábalas futboleras, impresas a fuego en el folclore argentino, también juegan un rol. No para el Presidente, sino para algunos dirigentes que entienden que no sería una buena idea, desde la estrategia política, viajar a la final. El ejemplo más cercano que utilizan es la utilización del apodo de “mufa” para Mauricio Macri en las redes sociales. Justamente, en el tuit publicado este sábado, el propio mandatario hizo hincapié en el factor de la “cábala” a la hora de tomar la decisión de no viajar.

