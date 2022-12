Los movimientos sociales oficialistas planean más protestas contra el Gobierno: marcharán frente a supermercados y cortarán rutas

El gobierno de Alberto Fernández no pudo frenar la primera movilización de los movimientos sociales propios que protestan contra el “bono miserable” -según definieron- de $13.500 (en dos cuotas) para los más de 1.300.000 beneficiarios del programa Potenciar Trabajo anunciado por las ministras de Desarrollo Social y de Trabajo, Victoria Tolosa Paz y Kelly Olmos.

A la masiva marcha de ayer, que finalizó frente al Palacio de Hacienda, le seguirán varias medidas de fuerza que ya fueron anunciadas para la semana próxima: el martes 20 marcharán a la puerta de los principales hipermercados y empresas alimenticias -no identificaron las direcciones- y el jueves 22 bloquearán “las rutas en todo el país -no se especificó cuáles-. Si el Poder Ejecutivo Nacional no atienden sus demandas, Esteban “Gringo” Castro, secretario general de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), amenazó con realizar, el 24 de diciembre a la noche “la Navidad de los pobres”. Una protesta similar a la realizada en 2018 contra la administración de Mauricio Macri.

“Este bono no es ni cristiano ni peronista”, le dijo Castro a este medio. Ayer, durante la medida de fuerza agregó: “Estamos hablando de siete mil pesos para Navidad y siete mil pesos para Reyes (sumado a los 13.500 ya torgado). Es imposible que ese problema no se pueda resolver”. Y arengó frente al ministerio a cargo de Sergio Massa: “Nos vemos la semana que viene en cada uno de los supermercados. Elijamos bien el lugar y la cantidad de gente movilizada. Garanticemos que no haya el lío que están tratando de provocar desde los sectores fácticos del poder, y el jueves (22) estaremos cortando todas las rutas del país”.

Los movimientos sociales oficialistas marcharon ayer frente a los ministerios de Desarrollo Social y Economía

Las palabras del titular de la UTEP fueron festejadas por los militantes que lo rodeaban, tenían banderas y remeras de Somos Barrios de Pie, del Movimiento Evita, de la Corriente Clasista y Combativa y del Frente Popular Darío Santillán. A su espalda, la imagen de la Virgen de Luján parecía observarlo.

En los discursos fueron muy criticados los jueces federales, aseguran que los “estigmatizan y persiguen”. Cuestionan con dureza haber relevado a la AFIP del secreto fiscal para que se identifique a los más de 250.000 titulares del Potenciar Trabajo que tendrían algún tipo de “incompatibilidad” para ser beneficiario del Potenciar Trabajo. La medida fue solicitada por Victoria Tolosa Paz.

La ministra es atacada por haber dado, entre noviembre y los primeros días de diciembre, unas 23.000 bajas a personas de ese programa social por haber adquirido dólares a través de tarjetas de crédito o débito.

Juan Grabois el líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos, logró, a través de un recurso de amparo, que el juez Ariel Lijo obligue al Ministerio de Desarrollo Social a que abone el mes del noviembre a los titulares que adquirieron divisas.

En sus redes sociales, el dirigente social lo anunció así: “Le torcimos el brazo a Tolosa Paz. El juzgado N° 7 ordenó el pago a todos aquellos trabajadores y trabajadoras a los que les retuvieron sus haberes por la falacia de las ‘compras en dólares’ ¡Ningún trabajador sin salario!”.

“La ministra de Desarrollo Social sigue en guerra contra los pobres, confirmó que la primera cuota del bono para Potenciar Trabajo se pagará el 21 de diciembre y la segunda el 6 de enero, ambos cobros serán de $ 6750. Al Final con Tolosa Paz Massa y Alberto los últimos siguen siendo los últimos”, expresó ante este medio Gildo Onorato, secretario gremial de la UTEP y dirigente del movimiento Evita.

Infografía: Marcelo Regalado

Inusualmente fuerte también fueron las declaraciones de otros referentes sociales socios del Frente de Todos. Entre ellos Norma Morales, dirigente nacional de Somos Barrios de Pie y secretaria adjunta de la UTEP. “Victoria Tolosa Paz parece una ministra de cambiemos, ni Carolina Stanley se animó a tanto”, dijo al ser consultada por Infobae. El coordinador nacional de esa organización popular es Daniel Menéndez, subsecretario en la cartera de la criticada ministra de Desarrollo Social.

“Seguimos en alerta y movilización porque la ministra se burla constantemente de nuestro trabajo. En un contexto económico complejo y un diciembre caliente, Tolosa Paz empezó su gestión con la quita del salario social complementario a más de 250 mil trabajadores que tienen que vivir con incertidumbre su día a día tras terminar de trabajar. Inventando requisitos que solo aplican en la economía popular y buscando complicidad en el partido judicial”, abundó Morales y aseguró que: “No le alcanzó con el sufrimiento de los trabajadores sin cobrar su salario, sino que avanzó en la quita del aguinaldo, avasallando todos los derechos del pueblo trabajador. Mientras se preocupa por recortar a los últimos, nosotros vemos cómo los niveles de malnutrición aumentaron un 7% en los últimos 3 años en niños de los sectores populares. Todo a raíz de una alimentación a base de arroz, fideos y polenta”.

“Miles de trabajadores y trabajadoras de la economía popular nos movilizamos a los ministerios de Desarrollo Social y Economía de la Nación para exigir, entre otras cosas, que se pague un aguinaldo digno para nuestro sector”, difundió la UTEP a través de un comunicado al finalizar la jornada de protesta de ayer considerada “inédita” ya que es realizada contra el gobierno del que forman parte a través de más de 30 funcionarios que, además son dirigentes de los mismos movimientos sociales que ayer estuvieron cortando calles y avenidas.

Entre ellos destacan, Emilio Pérsico, uno de los líderes del Evita y secretario de Economía Social, el área del ministerio de Desarrollo Social a cargo de administrar el programa Potenciar Trabajo.

“El martes 20 de diciembre continuaremos con el plan de lucha en los principales supermercados y empresas alimenticias, y el jueves 22 movilizaremos a los principales accesos y rutas del país”, adelantó Esteban castro, el secretario general de la UTEP

El documento recuerda que la UTEP también le exige a la ministra Tolosa Paz “que se destraben los proyectos de herramientas para fortalecer las diferentes ramas de la economía popular y la entrega de alimentos para los espacios socio comunitarios de los barrios populares”. Y recuerda lo que ya había anticipado Esteban “Gringo” Castro frente al Palacio de Hacienda. “El martes 20 de diciembre continuaremos con el plan de lucha en los principales supermercados y empresas alimenticias, y el jueves 22 movilizaremos a los principales accesos y rutas del país”.

Dina Sánchez, referente del Frente Darío Santillán, le dijo a este medio: “Una vez más, siguen sin escucharnos, nos siguen invisibilizando y lo único que pedimos es que respeten nuestros derechos, sobre todo los que ya conquistamos hace años con mucha lucha”.

“Las ministras de Desarrollo Social y de Trabajo nos siguen pisoteando. Nos siguen estigmatizando. Es más, yo le digo ministra Tolosa Paz, no queremos un bono, queremos un aguinaldo. Es un derecho, un reconocimiento a nuestro trabajo, que venimos realizado desde hace muchos años”, expresó Dina Sánchez, frente al ministerio de Desarrollo Social.

El Gobierno, y sobre todo la ministra de Desarrollo Social, tiene tiempo hasta el lunes a la noche para evitar que la mecha siga avanzando hacia el polvorín.

Seguir leyendo: