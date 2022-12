Desde el Frente de Todos le reclaman a Alberto Fernández que indulte a Milagro Sala

La última visita de Alberto Fernández a Milagro Sala

La decisión de la Corte Suprema de confirmar la condena a 13 años de prisión a Milagro Sala, que había sentenciado el Tribunal Oral Criminal 3 de la Justicia de Jujuy en la causa conocida como “Pibes Villeros”, volvió a mostrar las diferencias internas en el Frente de Todos. El presidente Alberto Fernández, quien se había mostrado cercano a la dirigente social e incluso la visitó en varias oportunidades, no hizo ninguna referencia a la decisión del máximo tribunal.

Esta actitud del jefe de Estado generó el rechazo de la propia Sala y del kirchnerismo. Desde el espacio de la Vicepresidente lanzaron críticas a los jueces de la Corte, aunque la primera plana K, incluida la misma CFK, mantuvieron reserva.

En ese contexto, en las últimas horas dirigentes que integran el Frente de Todos o son cercanos a ese espacio comenzaron a reclamarle a Alberto Fernández que indulte a la líder de la Tupac Amaru, al tiempo que se organiza un acampe en Plaza de Mayo para los próximos días.

Eduardo Valdés, junto a Luis D´Elía, pidió el indulto presidencial para Milagro Sala

Eduardo Valdés, diputado y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, y quien fue justamente uno de los dirigentes que acompañó al mandatario a Jujuy a visitar a Sala, fue uno de los primeros en pronunciarse sobre un posible indulto presidencial. “Lo único que corresponde frente a esta convalidación de la Corte es indulto, un indulto del Presidente, no hay ninguna duda. El Presidente tiene que indultar, no puede estar un día más presa Milagro Sala”, sentenció Valdés durante un acto realizado en la sede porteña de la Tupac Amaru.

Acompañado por Luis D’Elía, otro dirigente que impulsa el reclamo: “Le vamos a pedir al Presidente, yo se lo estoy pidiendo, junto a Luis (D’Elía) peticionando lo mismo”.

Valdés también utilizó sus redes sociales para dar a conocer su posición: “Indulto a Milagro Sala ya. La Corte nada dice sobre los delitos cometidos por altos magistrados judiciales en Lago Escondido y pretende invisibilizarlo con una injusta condena a Milagro Sala. La misma Corte que libera a Blaquier por el Apagón de Ledesma, condena a Milagro”, cuestionó.

El tuit de Eduardo Valdés sobre la condena a Milagro Sala

También se sumó el referente de La Cámpora y ministro bonaerense, Andrés Larroque, al compartir un mensaje de Encuentro Patriótico quienes, además, anunciaron un acampe en Plaza de Mayo para el 20, 21 y 22 de diciembre. “Indulto a Milagro Sala. Un fallo vergonzoso, un silencio sorprendente en algunos, una complicidad evidente en otros tantos y una cobardía que se hace insoportable”, expresaron.

El mensaje que compartió Andrés Larroque en sus redes sociales

“¿Qué espera compañero que no le da el indulto presidencial? Mire que cuando le toque a usted nosotros vamos a salir a defenderlo”, expresó Alberto Samid al interpelar a Alberto Fernández. Para lograr eso, recordó que el oficialismo cuenta con “las principales provincias, mayoría en el Senado y manejamos la fábrica de hacer billetes. No podemos permitir de ninguna manera que la compañera Milagro Sala (injustamente condenada) vaya a la cárcel”.

Alberto Samid reclamó el indulta a Milagro Sala

En una entrevista radial, el consejero de la Magistratura Héctor Recalde se sumó a la petición: “Yo fui a visitar en varias ocasiones a Milagro Sala para expresar mi solidaridad. No se me ocurre otra opción que no sea el indulto, pero es una decisión presidencial esa”.

En tanto, la ex ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, aclaró que el Presidente no puede indultar a la dirigente social porque se trata de una sentencia de jurisdicción provincial y solo se puede hacerlo el gobernador Gerardo Morales.

Más temprano, la organización Tupac Amaru emitió un comunicado en el que apuntó contra el Gobierno y reclamó el indulto por parte del Presidente. Sin mencionarlo, la organización se refirió a la medida del Máximo Tribunal como “una mancha imborrable en el proyecto político que llegó al gobierno con Milagro Sala presa, con discursos que hablaban de su necesaria libertad, y después de tres años de gobierno, apenas llenó de gestualidades la dinámica inexorable de la persecución política que sigue sufriendo la flaca”.

La Tupac Amaru completó el comunicado con nuevas críticas al oficialismo y un reclamo: “Un fallo vergonzoso, un silencio sorprendente en algunos, una complicidad evidente en otros tantos y una cobardía que se hace insoportable. Indulten ya a Milagro Sala”.

En otro de los párrafos del texto oficial, la organización apunta sobre el presente judicial de la dirigente jujeña: “La cárcel que sigue padeciendo Milagro Sala y la actual decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación pone en evidencia que la democracia en la Argentina se ha transformado en un decorado que simula institucionalidad para que los grupos económicos y sus representantes políticos, puedan asegurar la injusticia social y la miseria planificada como destino inevitable de las mayorías populares”.

El gobernador de la provincia de Jujuy respaldó el fallo de la Corte contra la dirigente acusada por asociación ilícita y defraudación al Estado en la causa conocida como “Pibes Villeros”. Mediante una carta abierta dirigida al kirchnerismo, el mandatario provincial destacó que esta decisión “confirma la desarticulación definitiva del estado paralelo” que, según su punto de vista, el oficialismo había instalado en territorio jujeño. Asimismo, consideró que la determinación judicial “ratifica la paz social lograda y la convivencia democrática en Jujuy”.

