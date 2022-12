Alberto Fernández celebrará tres años de su gobierno con pocos funcionarios y eje en los “beneficiarios” de la gestión

Alberto Fernández hará un acto por los tres años de gobierno (REUTERS)

Con un año de diferencia, los festejos por un nuevo aniversario de gestión del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner serán bien disintos. Mientras que el final de 2021 encontró a la relación de la pareja presidencial en estado de tensión, el 2022 los despide en una situación de virtual ruptura. Cuando las internas en el gobierno nacional están naturalizadas, prácticamente nadie en el peronismo se sorprende del hecho de que la Vicepresidenta no prevea asistir hoy al acto que preparó el primer mandatario junto a su equipo más cercano para celebrar los tres años de gestión en el Parque Colón de la Casa Rosada.

Hace un año, a pesar de que venían de atravesar una derrota electoral, Alberto Fernández y Cristina Kirchner se mostraron juntos en la Plaza de Mayo, con invitados especiales internacionales de alta estima para ambos. Inácio Lula Da Silva, que aún estaba lejos de volver a erigirse en el poder en Brasil -pero se preparaba para dar pelea-, y el ex mandatario uruguayo, José “Pepe” Mujica, los acompañaron sobre el escenario, y cada uno tuvo la palabra en un ambiente eminentemente festivo.

Esta vez,. los festejos tendrán otro cariz. Fueron organizados prácticamente en su totalidad por la portavoz, Gabriela Cerruti, y los invitados serán únicamente los ministros y secretarios más cercanos. “Va a ser un acto de gente, no de funcionarios”, informaron.

Cristina Kirchner acompañó a Alberto Fernández en el acto por el aniversario de la democracia en 2021 (Franco Fafasuli)

A diferencia del año pasado, cuando se celebró de noche, el evento político será a la mañana. Y en lugar de hacerse frente a la Casa Rosada, será en la parte trasera. Empezará hoy a las 10 y se buscará emular la dinámica que ya aplicó en varias ocasiones Alberto Fernández para mostrar contacto con “la gente”, como dice el slogan gubernamental. Por ejemplo, en actos de entrega de viviendas, uno de los ejes de sus apariciones públicas, en general junto a su amigo, el titular de Obra Pública, Gabriel Katopodis.

Así, además de los miembros del Gabinete más afines, habrá participación de ciudadanos de a pie, que en este caso denominaron como “protagonistas de las políticas de cada área” de los tres años de administración de Alberto Fernández. Se invitó a obreros, receptores de planes sociales y viviendas, y vecinos que fueron vacunados, en tanto “beneficiarios de la gestión”, según explicaron fuentes oficiales.

En la celebración sólo se escuchará la voz de Alberto Fernández, que reivindicará, una vez más, los logros en torno a las políticas habitacionales y de salud, rodeado por los ministros más cercanos de esas áreas. Además de Katopodis, Carla Vizzotti. Aunque no tendrá la posibilidad de destacar mejoras en el tema que más preocupa al electorado según las encuestas: la inflación. De todas formas, también fue invitado el ministro de Economía, Sergio Massa.

Sí está confirmado que asista su par de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. Está previsto que el primer mandatario también destaque las políticas de asistencia en la pobreza, aún frente a los fuertes cuestionamientos internos de organizaciones sociales vinculadas al kirchnerismo por las bajas en el programa Potenciar Trabajo.

En el entorno de Cristina Kirchner evitaron informar si dirá presente, pero en la Casa Rosada dan por descontado que no irá. Su ausencia no tiene explicaciones formales. Sin embargo, nadie la atribuye al cuadro de Covid-19 que la obligó a mantenerse en reposo durante lo últimos días. La Vicepresidenta ya tuvo el alta y, en términos sanitarios, podría asistir. El faltazo al acto por los tres años de su propio gobierno se deberá, principalmente, al desgaste en el vínculo político con Alberto Fernández. En el kircherismo no creen que se trate de una gestión para festejar. En cambio, como se vio en las redes sociales de muchos funcionarios de la órbita K, prefieren volcar la alegría en el avance implacable de la Selección en el Mundial de Qatar.

