Soledad Acuña: “Fue un error del Estado haberle dado tanto poder a Grabois y Pérsico”

Soledad Acuña, ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires (Gastón Taylor)

La ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, ya comenzó a moverse políticamente con la intención de instalar su precandidatura a la jefatura de Gobierno porteño como sucesora de Horacio Rodríguez Larreta. En este marco, planteó cómo intervendría frente a las manifestaciones que suceden todas las semanas en la Avenida 9 de Julio y resaltó la necesidad de quitarle poder a los líderes de las organizaciones sociales.

“La gente tiene que entender que no hay soluciones mágicas a problemas estructurales; el problema de fondo es la política social y no es un problema de la calle; es un problema de cómo desde hace más de 20 años el Estado viene organizando su política social”, analizó la funcionaria del Poder Ejecutivo de la Capital Federal.

En declaraciones a Todo Noticias (TN), Acuña dijo que la prioridad es “resolver cómo trabajamos la pobreza” En ese sentido sostuvo que “los programas sociales no tiene que tener intermediario, tienen que durar un tiempo determinado, y tener una contraprestación”. “Cuando solucionemos eso, se va a solucionar la calle”, agregó. Y resaltó su postura en contra de la represión de los piquetes: “Pretender que la policía solucione un problema que es estructural de pobreza y de organización de la política social es pedir que se le vaya a pegar a gente que viene a pedir, con organizaciones sociales u obligados, más plata. Hay que trabajar con el gobierno nacional políticas de fondo, no hay una solución mágica”, enfatizó.

Al referirse a políticas nacionales, la ministra de Educación explicó que cuando habla de su “precandidatura” dice que es “parte de un proyecto de equipo”: “Trabajo para que Larreta sea presidente de la Argentina que viene y, en ese marco, acompañar desde la Ciudad las políticas a nivel nacional”.

Consultada sobre los líderes de las organizaciones sociales, como Juan Grabois y Emilio Pérsico, Acuña dijo que “el problema no es tanto el interlocutor sino el poder que se les da desde el Estado”. “Grabois y Pérsico no pueden manejar la cantidad de plata desde el Estado que manejan, porque eso significa manejar poder en la calle y manejar a la gente”, cuestionó. “Es un error del Estado haberle dado tanto poder porque luego se ponen en lugar de pares a negociar con el Estado teniendo un montón de gente que dominan y no les dan la posibilidad de salir de la pobreza ni la libertad de elegir”, agregó.

La funcionaria del Gobierno de Larreta reveló que están trabajando los equipos técnicos de Juntos por el Cambio en “cómo van a ser las políticas sociales” y “eso significa ir quitándole poder a los intermediarios, a los Pérsico y a los Grabois”.

Acuña respalda la candidatura presidencial de Larreta

“Hay que promover el empleo, la mejor política social es el trabajo. Para poder avanzar en esto necesitamos un plan integral que incluye la política social, económica, educativa... esto es un primer pacto social. Creemos en el esfuerzo, el trabajo, el mérito, la igualdad de oportunidades”, sentó las bases de su idea electoral.

De cara a las elecciones de 2023, fue consultada sobre un posible rival en la interna de Juntos por el Cambio: Martín Lousteau. Acuña dijo que tiene “muchos puntos en común” con el senador radical, pero “la diferencia es que yo hace muchos años trabajo en la Ciudad”. “El PRO viene gobernando hace muchos años; tenemos una visión de como se gestiona, tenemos equipo, método, organización, conozco las calles de la ciudad; conozco a los sectores mas favorecidos y los menos favorecidos; conozco los desafíos que nos tocan; conozco la botonera que hay que tocar en el Estado para que las cosas pasen”.

“Hay que saber gestionar y tomar decisiones. Estoy preparada para llevar adelante las decisiones fuertes que hay que tomar y hacen falta para seguir transformando la Ciudad y la Argentina. Se dice que soy la mas halcona de las palomas pero yo lo que hago lo hago porque tengo el respaldo absoluto de Horacio”, concluyó.





