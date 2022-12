Rodríguez Larreta define los detalles del operativo de seguridad para evitar incidentes tras la sentencia de la causa Vialidad

Operativo frente al departamento de Cristina Kirchner en Recoleta (Maximiliano Luna)

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, define detalles respecto a las medidas de seguridad que desplegará el martes que viene, con el objetivo de evitar incidentes en la ciudad de Buenos Aires luego de que el Tribunal Oral Federal 2 emita la sentencia de la causa Vialidad. Se trata del proceso judicial en el que la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita y de administración fraudulenta de bienes del Estado.

El Tribunal, compuesto por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, dispuso la semana pasada que el 6 de diciembre se conocerá el veredicto sobre el pedido de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, que fue solicitado por los fiscales del caso, Diego Luciani y Sergio Mola. Está previsto que la audiencia comience a la mañana, aunque se espera que la lectura de la resolución sea luego del mediodía.

Respecto a posibles manifestaciones en la Ciudad en favor de la Vicepresidenta, cerca del alcalde porteño deslizaron a Infobae que se comunicará una “postura firme” y, al mismo tiempo, se exhibirá un posicionamiento político “crítico” de la situación procesal de la vicepresidenta. “Es tremendo que como no te gusta un fallo, convoques a movilizar partidariamente. Están queriendo generar violencia y no lo vamos a permitir”, le aseguró a este medio un colaborador de íntima confianza de Rodríguez Larreta.

En la semana, un grupo de sindicatos y agrupaciones políticas ligadas a la Vicepresidenta anticiparon que el martes harán cortes de rutas, protestas en el centro porteño y que se movilizarán a los tribunales federales de Comodoro Py. Daniel Catalano, titular de la seccional Capital de Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), advirtió en declaraciones a la prensa que tomarán medidas de fuerza si la condenan a la vicepresidenta.

“Si la tocan a Cristina, paramos el Estado. Los trabajadores no vamos a permitir un Lula en nuestro país. Basta de lawfare y persecución política”, amenazó el gremialista. En el mismo eje, dirigentes como Luis D’Elía convocaron a marchar desde Liniers hasta el centro porteño. “El martes todos a la calle”, conminó el líder de la agrupación Miles.

Cristina Kirchner y Daniel Catalano de ATE Capital

Ante esto, el Gobierno porteño analiza por estas horas los detalles del operativo de seguridad que desplegarán para evitar disturbios en la vía pública. Para evitar las disquisiciones políticas internas, como sucedió en agosto con la discusión en torno a las vallas, tras las manifestaciones por el alegato del fiscal Luciani, el larretismo busca fijar una posición política “firme”. Con ese propósito, el alcalde de la Ciudad intentará aunar criterios como espacio político en el resto de Juntos por el Cambio. Rodríguez Larreta se manifestará “en contra de las amenazas” de las organizaciones del kirchnerismo y marcará que “el límite es la violencia”.

Los detalles de las medidas de seguridad

En cuanto al operativo policial, las autoridades políticas de Uspallata desplegarán fuerzas de seguridad -con fines preventivos- en los principales puntos en los que se espera que haya movilización: las inmediaciones y el exterior de los tribunales de Comodoro Py, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJ), del Congreso Nacional, así como accesos y zonas céntricas de la Ciudad.

En caso de “desbordes” o “situaciones violentas”, la instrucción para los efectivos de la Policía de la Ciudad abocados al operativo será utilizar la “fuerza pública” para “frenar la violencia”. En relación con la posibilidad de cercar las adyacencias al departamento de la ex presidenta, en Juncal y Uruguay, o en Comodoro Py, en la Ciudad aseguran que no usarán vallas -en principio, no es una alternativa que consideren para el operativo-.

Un aspecto relevante en materia de seguridad es que el cuidado del interior de los edificios de instituciones nacionales (como Comodoro Py, la CSJ y el Congreso) corresponde a las fuerzas federales, que dependen del Ministerio de Seguridad de la Nación. Lo mismo sucede con la custodia de la vicepresidenta, que escuchará la sentencia del Tribunal en su despacho del Senado. Por este motivo, las autoridades de la Ciudad articulan contactos con el ministro Aníbal Fernández, titular de la cartera de Seguridad del gobierno nacional, para definir detalles del operativo.

“El gobierno debe garantizar la seguridad y la libre circulación de los argentinos, la paz social no puede verse alterada por un fallo judicial”, sostuvo en diálogo con Infobae un dirigente de peso en el PRO. “La calle no puede ser un terreno de disputa política facciosa”, agregó la misma fuente. El larretismo apela a mostrar “firmeza” para evitar roces internos y, al mismo tiempo, buscará coordinación con las fuerzas federales, para “evitar complicaciones”, como ocurrió en agosto.

En la Ciudad culminarán las precisiones finales hoy y las comunicarán mañana. El operativo se implementará desde primera hora del martes y se extenderá hasta que las distintas organizaciones políticas desconcentren las zonas que estén afectadas por la movilización.

