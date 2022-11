Milei le cierra la puerta a una alianza con Espert y apuesta a fortalecer su figura en la provincia de Buenos Aires

José Luis Espert y Javier Milei

El Mundial de Qatar va a producir un parate en los actos y movidas políticas de gran magnitud. La dirigencia sabe que en Argentina el fútbol mata a la política y, en consecuencia, no tiene sentido dilapidar municiones proselitistas en épocas de campeonato del mundo. En vísperas de esto, José Luis Espert se anticipó y lanzó su candidatura a gobernador la semana pasada. El diputado nacional se adelantó a la carrera electoral, en una jugada estratégica que busca posicionarlo en la provincia de Buenos Aires y confluir con un armado nacional que tenga espacio para su figura en la madre de todas las batallas.

Espert bajó su candidatura nacional para apostar todas sus fichas en la disputa bonaerense. En 2021, el economista fue candidato a diputado nacional por su provincia natal, logró 660 mil votos y se ubicó en tercer lugar. Si bien en su entorno consideraron que eso podía ser un trampolín presidencial, el auge del fenómeno Javier Milei eclipsó el proyecto nacional del oriundo de Pergamino.

Espert y Milei tenían relación y vínculo político hasta el 2020. Sin embargo, hubo divergencias que los alejaron. Aunque en el entorno del dirigente bonaerense intentan poner paños fríos, en el búnker libertario deslizan que la ruptura entre ambos liberales llegó a un punto de no retorno. A su vez, el despegue y crecimiento nacional de la figura del devoto de la Escuela Austríaca molestó al diputado de Avanza Libertad.

Uno de los puntos axiales de la separación entre los dirigentes fue el acercamiento de Espert a Juntos por el Cambio. Seducido por el entorno del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el economista decidió alinearse con el proyecto de poder larretista. La mesa política de Uspallata vio en Espert a un dirigente capaz de captar el sufragio de derecha en la provincia más grande del país. En los planes del larretismo, ese acuerdo permite establecer una alianza en espejo con la que en 2021 sellaron con Ricardo López Murphy en la Ciudad.

En cambio, el encono y la diferencia ideológica de Milei con Larreta es antinómica. El libertario entiende que hoy Espert es Juntos por el Cambio. La posibilidad de una alianza entre ambos, que tenga al libertario como candidato a presidente y a su colega como contendiente en la provincia de Buenos Aires es “cero”, sentencian los operadores políticos mileístas.

Javier Milei en San Juan

Desde el lanzamiento de su candidatura a gobernador, Espert coquetea en público con el espacio de Milei. Ante la pregunta de a quién apoyará como candidato a presidente y, al mismo tiempo, que presidenciable apuesta por la figura del liberal en territorio bonaerense, el ex candidato a presidente asegura que “hay posibilidad de una alianza con Milei”. Sin embargo, desde La Libertad Avanza desmienten esa chance. “No hay nada ni lo va a haber”, insisten.

En este escenario, Espert intenta dejar la puerta abierta. Incluso, amaga con presentarse a la elección con boleta corta. Es decir, sin candidato a presidente. Lo difícil de esa idea es que se pierde el “efecto arrastre”. Los estudiosos de la política electoral bonaerense aseguran que lo determinante son las puntas de la boleta.

O sea, el candidato a intendente y a presidente. El postulante a gobernador queda al medio de la papeleta partidaria. Como el corte de boleta no suele ser gravitante en las categorías provinciales, la candidatura a presidente tiende a generar un arrastre que tracciona también al gobernador.

Los asesores de Espert lo entienden a la perfección. Por eso, intentan confluir en una alianza. Tienen candidato a gobernador, ¿buscan el presidenciable más conveniente? “José Luis es un excelente candidato en la provincia. Sólo vamos a llegar a un acuerdo si hay un espacio con el que haya sintonía en el programa y en las ideas”, matizan cerca del líder de Avanza Libertad.

Espert tiene un pie y medio dentro de JxC. Su vínculo con el larretismo está aceitado. A la par, en las últimas semanas, el dirigente avanzó en negociaciones con López Murphy, la pata liberal de la coalición opositora. En la última semana, las señales sobre esa alianza crecieron. El 30 de octubre, el líder de Republicanos Unidos hizo un lanzamiento bonaerense en Tandil. Espert no pudo ir, pero apoyó la iniciativa y envió un video con un saludo.

José Luis Espert en la cena organizada por Roberto García Moritán

El 4 de noviembre, el diputado nacional lanzó su candidatura a gobernador bonaerense y en su acto hubo representantes del espacio de López Murphy. Sobresalió la presencia de Roberto García Moritán, legislador porteño y candidato a jefe de Gobierno de Republicanos Unidos.

En tanto, el martes pasado, García Moritán organizó una cena de recaudación para Asociar, la fundación que lidera. Fue en modo lanzamiento de su candidatura en la Ciudad. Excepto Mauricio Macri, estuvo toda la plana mayor del Juntos por el Cambio. Espert estuvo invitado y compartió mesa con López Murphy, Yamil Santoro y Jorge Macri, entre otros dirigentes. Una imagen vale. El resto de la frase es conocida.

En este escenario, el esquema que imaginaban los operadores liberales de JxC era con López Murphy como candidato a presidente, Espert a gobernador y García Moritán a jefe de Gobierno. No obstante, desde que el “Bulldog” aseguró que no descarta competir por la sucesión de Rodríguez Larreta, las negociaciones entraron en un terreno anegadizo. Hasta que el líder de Republicanos Unidos no defina qué hará, el acuerdo con Espert está sujeto a revisión.

Esos gestos terminan de cerrar la puerta a una alianza con Milei. Los libertarios apuestan a potenciar la figura de su líder en territorio bonaerense. Al mismo tiempo, demoran en la definición de nombres y candidaturas para pelear por la gobernación. No obstante, avanzan en el armado de la estructura libertaria en ese territorio y esperan a ungir un postulante a gobernador en 2023.

En ese sendero, Espert sufrió el éxodo de un grupo de dirigentes, que abandonaron su construcción y se mudaron al proyecto de Milei. La sangría comenzó con una serie de concejales y legisladores. La frutilla del postre fue el paso de Carolina Píparo, que en 2021 secundó a Espert en la lista de diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires. Desde hace dos meses, la dirigente actúa alineada política y legislativamente con los libertarios.

El autor del libro La Argentina Devorada le quita relevancia a esa fuga de dirigentes. Asegura que su armado sigue en pie. Actualmente, Espert cuenta con el respaldo de parte de la histórica UceDé. El partido de derecha liberal se revitalizó a partir de la elección del 2019 y desde entonces se puja para volver a obtener la personería partidaria a nivel nacional. Otro partido que respalda al candidato de Avanza Libertad es el PAN, presidido por Daniel Iturralde, también presente en el lanzamiento espertista.

El lanzamiento de Espert por la gobernación le sumó volumen y, al mismo tiempo, incertidumbre a la batalla bonaerense. Es que Juntos por el Cambio ya cuenta con otras opciones electorales de renombre para contener el voto por derecha, con figuras como Javier Iguacel y Joaquín De La Torre —dos dirigentes que hoy orbitan el armado Halcón que lidera Patricia Bullrich, presidenta del PRO—.

Además de Iguacel y De La Torre, la candidatura del economista se suma a las figuras ya lanzadas de dirigentes como Santilli y Cristian Ritondo, presidente del bloque del PRO en Diputados y postulantes de María Eugenia Vidal —y del propio Mauricio Macri— en terreno bonaerense.

¿Qué lugar hay para Espert en ese esquema? El economista confía en que su figura tiene potencial para crecer y apuesta a darle volumen a su armado para ganar poder de negociación de cara a 2023. Cerca de Milei se desentienden y aseguran que esas son discusiones de JxC: “Nosotros no tenemos nada que ver con ellos”.

“La política es muy dinámica y falta una eternidad”, analizó en diálogo con Infobae un dirigente que conoce en profundidad la geografía política bonaerense. La moneda está en el aire.

