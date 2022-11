Los beneficiarios del programa Ciudadanía Porteña no podrán cobrar ningún otro plan social

Larreta volvió a marcar sus diferencias con el Gobierno nacional, esta vez, al hablar de políticas sociales

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, anunció hoy que el programa de asistencia Ciudadanía Porteña no podrá ser superpuesto con otros planes sociales que tengan la misma finalidad. “Si la ayuda del Estado no estimula el trabajo, no sirve”, aseguró.

Durante la inauguración de la obra realizada en el barrio porteño de Chacarita, en la intersección de las calles Palpa y Triunvirato, Rodríguez Larreta volvió a marcar sus diferencias con el Gobierno nacional, esta vez, al hablar de políticas sociales.

“Garantizamos la seguridad alimentaria de todos los que lo necesitan. Para eso tenemos una red de comedores y tenemos el programa de Ciudadanía Porteña que hoy asiste a un poco más de 42.000 hogares”, explicó.

En este sentido, el funcionario detalló que “por cada persona que recibe un plan controlamos que cumpla con las contraprestaciones previstas” y ejemplificó: “Las familias que no mandan a sus hijos a la escuela pierden el adicional por hijo y su asistencia, porque con los planes sociales queremos promover la escolaridad de los chicos”.

“Todos los días nos esforzamos para aumentar las oportunidades de educación, de capacitación, para estimular el potencial productivo y que las familias puedan conseguir trabajo. El trabajo es la manera de salir de la pobreza, no podemos seguir superponiendo planes sociales, eso es poner un parche tras otro parche. Está demostrado que no funciona”, señaló.

Asimismo, el referente de la oposición se refirió a las irregularidades dadas a conocer días atrás en más de 253.184 beneficiarios del programa Potenciar Trabajo y dijo: “En algunos casos había personas que compraban dólares que tenían un plan, asistencia que le llegan personas que habían desaparecido. Esto no puede pasar nunca más, así no se cuida la gente y así no se cuida el dinero de todos los argentinos. Este no es el camino”.

Frente a esta situación, Rodríguez Larreta explicó que, en cambio, la asistencia que otorga la Ciudad recibe controles exhaustivos y detalló: “Vamos a reglamentar que el programa Ciudadanía Porteña no pueda ser combinado o superpuesto con otros planes o programas de otra jurisdicción que tengan el mismo objetivo”.

“Esta es una nueva oportunidad de planear el rol de los planes sociales a nivel nacional. Los planes sociales tienen que ser una ruta al trabajo, una ruta al progreso”, indicó.

Sin intermediarios y temporales

Durante su discurso, el jefe de Gobierno porteño señaló que los programas de asistencia deben ser “directos, temporales y condicionales” y apuntó contra punteros y organizaciones sociales. “Nadie los votó y usan ese poder, de poder otorgar o no el plan para extorsionar a la gente para que vaya a las marchas. Basta de intermediarios”, dijo.

Luego, el precandidato a presidente de la Nación consideró que los planes sociales deben ser “temporales y con un tiempo definido”.

“Un plan, cuando se hace crónico, cuando se hace eterno, termina siendo una trampa de la que no se puede salir”, aseguró.

Para finalizar, Rodríguez Larreta hizo hincapié en su último punto y expresó: “Condicionados significa que tiene que exigirse el cumplimiento de las contraprestaciones. En algunos casos es capacitarse en un oficio, en mandar a los chicos a la escuela, en los controles de salud de los más chiquitos. Hay que cumplirlos porque el asistencialismo que genera dependencia no va más”.

“Lo que tenemos que lograr es contribuir herramientas para que la salida de las situaciones más vulnerables sea el trabajo, que quienes están fuera del sistema se integren con trabajo. Yo quiero una argentina que impulse proyectos de vida, que apueste al trabajo como motor del progreso, una Argentina que esté decidida a ir a fondo en la batalla contra la pobreza estructural”, concluyó.

