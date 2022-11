Juntos se mantuvo unido y el oficialismo no pudo avanzar con los cambios en el régimen jubilatorio del Banco Provincia

La oposición no dio quórum para modificar la ley de jubilaciones del Banco Provincia que había impulsado María Eugenia Vidal (foto @GonzalezSusanaH)

El PRO mostró poder de fuego en la Legislatura bonaerense y abroqueló a la Unión Cívica Radical y a la Coalición Cívica para frenar el proyecto de ley enviado por el gobernador Axel Kicillof que modifica el régimen jubilatorio que funciona para empleados del Banco Provincia desde 2018, cuando la entonces mandataria provincial María Eugenia Vidal definió un cambio en la ecuación del haber jubilatorio con la argumento de sanear el déficit de la caja previsional del banco.

Pese al intento del oficialismo, la UCR no bajó al recinto en la Cámara de Diputados y la sesión en la que el Ejecutivo buscaba aprobar el proyecto que creaba un nuevo régimen jubilatorio para los empleados del Banco Provincia deberá esperar. El tema es complejo y hasta tuvo la intervención de la Suprema Corte de Justicia. Sucede que la ley 15.004 que se sancionó durante la gestión de María Eugenia Vidal con el objetivo de bajar el déficit de la caja previsional implicó aumentar la edad jubilatoria y reducir el haber del 82% a un 70%. La nueva norma acarreó un vendaval de cautelares de jubilados que vieron afectados sus derechos previsionales. Actualmente hay 5 mil cautelares en las que la Justicia dio la razón a los demandantes, aumentando aún más el déficit de la caja. La Suprema Corte de Justicia está a menos de un mes de declarar inconstitucional la ley sancionada a finales de 2017 si no se llega a un acuerdo político. Si eso sucede, la provincia deberá capitalizar al Banco por 400 mil millones de pesos.

Por eso, agotadas todas las instancias, el gobernador Axel Kicillof buscó esta semana romper a la oposición pidiéndole que vote la iniciativa, a sabiendas que el PRO ya había avisado que no iba acompañar el proyecto del Ejecutivo que restituye el haber jubilatorio, aunque aumentando sus aportes tanto para activos como para pasivos. La intención del oficialismo era conseguir el apoyo de la UCR que se mantenía en silencio, pero este miércoles sufrió un nuevo revés.

“Decidimos no dar quórum en la sesión de hoy en la que el oficialismo intentó de manera intespestiva y desconociendo el alcance del marco constitucional de diálogo que ha planteado la Suprema Corte, tratar una nueva ley para el sistema jubilatorio del Banco Provincia. No vamos a permitir que la relación institucional se desarrolle de acuerdo a los caprichos de Kicillof”, largaron desde Juntos en un comunicado que reúne al PRO, la UCR y la Coalición Cívica.

Días atrás, Kicillof había convocado a una conferencia de prensa junto al presidente del Banco, Juan Cuattromo y el titular del gremio de La Bancaria y diputado nacional, Sergio Palazzo, en la que cruzaron al ex presidente Mauricio Macri y a la ex gobernadora María Eugenia Vidal por bajar la orden a los legisladores de no acompañar el proyecto que ya cuenta con dictámenes de cuatro comisiones. El mandatario provincial sostuvo que Macri “irrumpió en un zoom” en la previa a una sesión anterior en la que se iba a votar el proyecto que tenía como objetivo subsanar el régimen jubilatorio y “a partir de un pedido oportunista a los legisladores del PRO decidieron no votarla”.

“Que vaya a hacer de halcón a otro lado, no a la Legislatura de la provincia de Buenos Aires”, largó Kicillof en la previa a la sesión. Las palabras del gobernador no hicieron eco en la oposición que se mantuvo unida y forzó la caída de la sesión este miércoles.

Axel Kicillof junto al presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo y el diputado nacional y secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo

Entrada la tarde, el bloque del Frente de Todos en la Cámara baja se dispuso a reunir el quórum necesario pero no lo logró. Juntó 41 diputados propios y el acompañamiento de los diputados Fabio Britos del unibloque 17 de noviembre y de los dos referentes del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Guillermo Kane y Graciela Calderón, juntando así 44 presentes, cuando necesitaba de 47 presentes. Entre las ausencias de Juntos y los bloques libertarios hay que sumarles también la de la diputada oficialista, Patricia Cubría del Movimiento Evita y de la legisladora del monobloque peronista Unidad para la Victoria, Débora Indarte. El oficialismo tenía la esperanza de que con esas dos presencias, más la del diputado Martín Domínguez Yelpo, podría conseguir el número.

“Con una actitud irresponsable, el bloque de Juntos decidió no sesionar, priorizando la política en lugar de solucionarle los problemas a trabajadores del BAPRO; dejando a la Provincia expuesta a juicios millonarios por la inconstitucionalidad de la Ley de Vidal”, cruzó el diputado del Frente de Todos y vicepresidente III de la Cámara, Rubén Eslaiman, cuando la sesión ya se había caído. Por su parte, la diputada Susana González también arremetió contra Juntos por hacer caer la sesión: “No sé legisla con prepotencia dice Juntos por el Cambio, sin embargo tratar una ley sin discusión en comisiones y votarla sobre tablas con toda la oposición en contra, parece ser un acto de amor, consenso y coso”, lanzó la legisladora que responde al intendente de Ensenada, Mario Secco.

