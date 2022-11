Kicillof apuntó contra Macri y Vidal por frenar la reforma jubilatoria del BAPRO y apuesta a quebrar a la oposición

Axel Kicillof encabezó la conferencia por la reforma jubilatoria

Luego de tres audiencias convocadas por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires con el objetivo de subsanar el régimen jubilatorio de los empleados del Banco Provincia -que fuera modificado durante la gestión de María Eugenia Vidal y desencadenó en una lluvia de cautelares de jubilados que vieron afectados sus derechos adquiridos- el gobernador Axel Kicillof plantó bandera y pidió a la oposición aprobar este miércoles el proyecto de ley que impulsa en la Legislatura.

El tema no es nuevo. La administración de Kicillof había impulsado una norma para derogar la ley 15.008. Entre los fundamentos que motorizaron esta iniciativa asomaba la ola de medidas cautelares -con fallos a favor- que presentaron jubilados del Banco Provincia ante el cambio en el régimen jubilatorio que implicaba la ley que fuera aprobada durante la gestión de María Eugenia Vidal, con apoyo de un sector del peronismo que habilitó el quórum en aquella sesión en diciembre del 2017. Son 5 mil los pedidos de inconstitucionalidad a la ley aprobada durante el gobierno de Vidal.

En este último tiempo, en la Cámara de Diputados la oposición introdujo cambios al proyecto del Ejecutivo -que derogaba el texto sancionado en 2017- y se consensuaron diferentes aspectos. Cuando la iniciativa estaba lista para ser tratado en la Cámara baja, la negociación se empantanó. Este lunes, Kicillof rompió el silencio y acusó al ex presidente Mauricio Macri y a la ex gobernadora María Eugenia Vidal de dar la órden a los legisladores del PRO de no votar nada.

Te puede interesar: Dueños de autos nuevos y titulares de comercios: cuáles fueron las irregularidades detectadas en el plan Potenciar Trabajo

El secretario general de La Bancaria y diputado nacional, Sergio Palazzo

Agotadas las instancias de que convocó la Suprema Corte de Justicia con oficialismo, oposición, el Poder Ejecutivo, autoridades del Banco Provincia y el gremio de La Bancaria para definir una salida al laberinto jurídico en el que se transformó la Ley 15.008, el gobernador salió con los tapones de punta. “400 mil millones de pesos le va a costar a la Provincia la no solución tema”, dijo Kicillof en una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por el diputado nacional y titular de La Bancaria, Sergio Palazzo y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo. “La Ley 15.008 fue un acto irresponsable e intempestivo del Gobierno anterior para avanzar con un ajuste contra los trabajadores del Banco Provincia, en el marco de un plan de reforma previsional, fiscal y laboral que se impulsaba a nivel nacional”, dijo el gobernador y apuntó al ex presidente: “Que vaya a hacer de halcón a otro lado, no a la Legislatura de la provincia de Buenos Aires”.

El gobernador sostiene que Macri “irrumpió en un zoom” en la previa a una sesión en la que se iba a votar el proyecto que tenía como objetivo subsanar el régimen jubilatorio y “a partir de un pedido oportunista a los legisladores del PRO decidieron no votarla”.

Pese a ello, el Ejecutivo hará un intento este miércoles de llevar el proyecto al recinto. La iniciativa que empuja el gobierno de Kicillof restituye el 82% de los jubilados y el 75% de los pensionados. “También se le suma una mejora en el financiamiento de la caja previsional para abordar el déficit”, agregó Palazzo.

“Este proyecto de Ley surgió a partir de un diálogo institucional público, democrático y absolutamente responsable de todas las partes”, dijo por su parte el titular del Banco Provincia, Juan Cuattromo y agregó: “esta iniciativa no solo restituye un conjunto de derechos que fueron vulnerados, sino que además propone un esquema de financiamiento absolutamente responsable que, si se hubiese aprobado, este año hubiera generado un ahorro del 25%”, manifestó y señaló: “Invitamos a la oposición a votar y dar un cierre a este tema porque las y los jubilados no pueden esperar más”.

El presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo

El temor para los bancarios es que el proyecto pierda estado parlamentario si este año no se trata. El oficialismo buscará entonces partir a la oposición, aunque en la previa la jugada es difícil. Días atrás, el PRO avisó que no votará ninguna modificación. “No vamos a permitir que se siga insistiendo en aumentar el déficit para sostener las jubilaciones de unos pocos, imponiendo antiguas reglas de juego que hacen insostenible al sistema previsional. Así, se pone en peligro el futuro de la protección social de los propios trabajadores del banco”, dice parte del comunicado que adscribieron legisladores del PRO en soledad.

El gobernador contestó con que con el nuevo proyecto “los trabajadores incrementan su aporte en 2%, en 1,18% los pasivos, y esto va a permitir ir solucionando el déficit de la caja”. En lo que hace a la negociación política, el oficialismo buscará romper la unidad de Juntos y conseguir el apoyo de la UCR, ya que sin respaldo de un parte de la oposición el proyecto no correrá afirmativamente.

“Les pido a los legisladores radicales que reconozcan que ellos estaban dispuestos a avanzar en una solución. Se estaba a punto de acompañar el proyecto. No se dejen mandonear por un niño rico de Capital que se roba la pelota cuando no se hace lo que él quiere”, cerró la conferencia Palazzo, de la que también participaron el jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde; el asesor General de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; la diputada nacional Claudia Ormachea; y el legislador provincial Mariano Cascallares.

Inmediatamente después de las palabras del gobernador, la Coalición Cívica emitió un comunicado en el que sostienen que “acompaña el proceso convocado por la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires para la búsqueda de acuerdos entre todas las partes que permitan arribar a modificaciones de aquellos artículos que hoy son objeto de controversia jurídica como por ejemplo la movilidad jubilatoria”, pero que no van a acompañar “aquellas propuestas que han sido elevadas por el gobernador Axel Kicillof que avanzan en las reformas de la caja jubilatoria sobre aspectos que hoy no son objeto de controversia jurídica y que, en definitiva, terminan recayendo sobre las espaldas de todos los bonaerenses vía aportes presupuestarios o aportes adicionales que debe hacer el Banco de la Provincia, que es el banco de todos los bonaerenses”.

Seguir leyendo: