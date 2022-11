Desde Francia, Alberto Fernández envió su apoyo a los movimientos sociales que piden “unidad” de cara a las elecciones 2023

El movimiento social Barrios de Pie realizó el Encuentro Nacional con la presencia de líderes cegetista, sociales y un mensaje de apoyo desde Francia de Alberto Fernández

Desde Francia Alberto Fernández envió su apoyo grabado a las organizaciones sociales que abrevan en el Frente de Todos y solicitan unidad dentro del espacio gobernante “para ganar sí o sí en 2023″. Fue durante el Encuentro Nacional de Barrios de Pie que, ante la presencia de unos mil delegados de todo el país, se desarrolló, entre el jueves y hoy, en el Espacio Memoria y Derechos Humanos ex ESMA. En las jornadas de debate no se habló sobre el escándalo de las irregularidades detectadas por la AFIP por el cobro irregular del plan Potenciar Trabajo entre ellos, unos 35.000 beneficiarios que compraban dólares, 2.800 que habían fallecido y más de 250.000 que declararon bienes personales.

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, estaba agendada para la jornada de cierre de ayer, pero envió como representante a Leo Moyano, su viceministro, porque “estaba enferma”, según le dijo a este medio Daniel Menéndez, el coordinador nacional de Barrios de Pie y funcionario en esa cartera.

“Compañeros y compañeras de Barrios de Pie, ¿Cómo están? Me hubiera encantado poder acompañarlos pero no estoy en Buenos Aires, así que preferí no estar ausente en este encuentro y dejarles este mensaje”, comenzó expresando Fernández con una bandera Argentina detrás.

“Cómo ustedes saben hemos nacido con una cultura política que nos obliga a estar cerca de los que menos tienen, a prestarle atención a los que están más afectados por la realidad”, dijo el primer mandatario

En el breve mensaje de un minuto cincuenta y dos segundos, el mandatario le agradece a la organización popular el “acompañamiento” en los “años difíciles” que le tocaron “en la Argentina y en el mundo” y hace referencia a la pandemia del nuevo Coronavirus que afectó los dos primeros años de su gobierno y “en los siguientes dos años -de gobierno- soportó una guerra que puso en crisis el sistema energético en el mundo y también la seguridad alimentaria”.

Fernández se estaba refiriendo al conflicto bélico que comenzó el 24 de febrero en Ucrania por la invasión que el ejército ruso, pero no lo explicitó.

“Cómo ustedes saben -sigue el Presidente- hemos nacido con una cultura política que nos obliga a estar cerca de los que menos tienen, a prestarle atención a los que están más afectados por la realidad” y repitió una frase de campaña que también utilizó el día que asumió: “Primero los últimos”.

Los cuarenta segundos finales de video, el Presidente los utilizó para destacar y valorar el trabajo social que Barrios de Pie realiza en en el territorio y resaltar la figura de “Chucky”, por Daniel Menéndez, “amigo y funcionario de este gobierno. “Valoro el compromiso político que tienen con nosotros”, aseveró el mandatario y remató: “Créanme, vamos a ir poco a poco levantando cabeza” y aventuró: “Hay que crear más trabajo formal para que todos los trabajadores en la Argentina puedan disfrutar de lo que la legislación argentina les reconoce a los que tienen trabajo”.

Emilio Pérsico alentó a la unidad entre la totalidad de los movimientos populares “para empujar a la política a hacer realidad una Argentina con Tierra, Techo y Trabajo”

Héctor Daer, amigo personal de Alberto Fernández y uno de los integrantes del triunvirato de la CGT, fue uno de los presentes que aplaudió el mensaje. Entre los asistentes al masivo encuentro se destacaban el líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos, Juan Grabois, un dirigente cercano al kirchnerismo, pero que también integra la poderosa Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) cuyo secretario general es Esteban “Gringo” Castro; el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi; el ex ministro de Desarrollo Social y actual diputado nacional, Daniel Arroyo; Cristina Álvarez Rodríguez, ministra de Gobierno bonaerense; Sergio Palazzo, secretario general del gremio bancario y un hombre ligado de manera estrecha a la Vicepresidenta de la Nación y de buena relación con Alberto Fernández; Mónica Macha, Natalia Zaracho, Natalia Souto y Laura Velasco legisladora de la ciudad de Buenos Aires.

El cierre estuvo a cargo de Emilio Pérsico, uno de los líderes del Movimiento Evita y secretario de Economía Social, un área que funciona dentro del organigrama de la cartera de Desarrollo Social.

En su alocución, Pérsico alentó a la unidad entre la totalidad de los movimientos populares “para empujar a la política a hacer realidad una Argentina con Tierra, Techo y Trabajo”. Cada dirigente que se expresó utilizó las palabras fuerza “unidad” y “defensa del gobierno”.

El secretario general de la Asociación bancaria, Sergio Palazzo y el líder cegetista, Héctor Daer, entre los presentes al encuentro de la Mesa Nacional de Barrios de Pie. Piden unidad dentro del Frente de Todos para vencer en las elecciones 2023 al "macrismo"

“Un paso de vital importancia tiene que dar lugar en forma urgente a la institucionalización del Frente de Todos. Venimos, además, muy consternados por el intento de magnicidio de nuestra Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y los discursos de odio extendidos en la sociedad”, le dice Menéndez a Infobae y destaca que: “Por todo esto se hace vital que la herramienta política que nos permitió derrotar al macrismo en las últimas elecciones presidenciales emita señales de madurez al conjunto de la sociedad que le entregó con confianza el mandato popular. De nada sirve que los diferentes sectores que forman parte del Frente tiren cada uno para su propio lado ya que la situación actual de nuestro país nos demanda tener más responsabilidad.”

-¿Y del cobro irregular detectado por la AFIP en el programa Potenciar Trabajo y la investigación que hace la ministra para dar de baja a los que tienen incompatibilidades se habló, se debatió?, le preguntó Infobae al referente de Somos Barrios de Pie.

-No, No, ese no era el eje de nuestro Encuentro Nacional. Entre nuestros prioridades estaba la de hacer hincapié en recuperar el sentido de futuro frente a la oposición. Tenemos la responsabilidad inmediata de recomponer la idea de futuro y disputarle ese sentido a la derecha. Hoy en día desde la derecha han tenido éxito en interpelar a la sociedad con la idea de no futuro o de que todo lo que viene hacia adelante es un desastre. En 2023 tenemos que ganar las elecciones presidenciales sí o sí” y advirtió: El destino del país está en juego y no podemos entregárselo a los mismos sectores que cada vez que han podido generaron pobreza y ampliaron las brechas de desigualdad en nuestra patria. Estamos en tiempo de descuento pero aún con amplias posibilidades de retomar la iniciativa para ganar en 2023.”

El diputado Daniel Arroyo también participó de las mesas de debate de barrios de Pie: "Un gusto ver y escuchar a los compañeros y las compañeras que en todo el país le ponen el cuerpo a la construcción de la economía popular y los movimientos sociales con organización", expresó en su cuenta de Twitter

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, un aliado a La Cámpora y de Cristina Fernández, también envió un mensaje de apoyo al encuentro de Barrios de Pie. “Quedó claro que desde 2001 a esta parte las organizaciones sociales, que las organizaciones que se ocupan del laburo en los barrios son fundamentales para el sostenimiento de quienes más lo necesitan”, dijo, escueto, el mandatario provincial.

Juan Grabois, del MTE, celebró el debate que se está dando entre las organizaciones populares y el futuro que les depara y la valoración de “en qué situación estamos, cuál es nuestro rol en la sociedad, qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal… son debates estratégicos”, expresó y afirmó: “La Argentina solo va a cambiar profundamente de la periferia al centro y de abajo hacia arriba porque no hay justicia social sin poder popular, ni un país con trabajo para todos sin la economía popular”.

Daniel Menéndez advirtió que: "El destino del país está en juego y no podemos entregárselo a los mismos sectores que han podido generaron pobreza y ampliaron las brechas de desigualdad en nuestra patria. Estamos en tiempo de descuento pero aún con amplias posibilidades de retomar la iniciativa para ganar en 2023.”

El líder social aprovechó la oportunidad advertir sobre “los pases de factura entre funcionarios que no se dan cuenta el daño que le hacen a la gente que ya bastante humillación sufre... pero la enfrenta con dignidad”.

Daer, uno de los triunviros de la principal central obrera del país, destacó en su ponencia que entre los sectores de la economía popular y los dirigentes obreros “hay que trabajar sobre estrategias para construir un país donde prime la justicia social, el trabajo y la producción”, tres ejes de campaña con vistas a las elecciones de 2023 que, dijo Menéndez, “hay que ganar o ganar”.

