Tolosa Paz se reunirá con referentes piqueteros para evitar un acampe frente al ministerio de Desarrollo Social

Victoria Tolosa Paz, ministra de Desarrollo Social de la Nación

Victoria Tolosa Paz recibirá por primera vez desde su llegada al ministerio de Desarrollo Social a los piqueteros de izquierda. El encuentro será desde las 12.30, con dirigentes habían anticipado que mañana realizarán una marcha frente al histórico edificio de la Avenida 9 de Julio. La idea era permanecer allí hasta que la funcionaria se reuniera en persona con ellos. Hasta ahora, la conducción del ministerio sólo había mantenido reuniones con los equipo técnicos.

La relación entre los dirigentes populares y el área de Desarrollo Social se tensó la semana pasada después que el presidente Alberto Fernández firmara el decreto 728, que prohíbe el ingreso de nuevos beneficiarios al Potenciar Trabajo. La decisión también dispone la negativa a reemplazar las bajas de los titulares.

Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero, fue muy crítico con esa decisión que también lleva la firma de la ex diputada nacional, del ministro de Economía, Sergio Massa, del Jefe de Gabinete, Juan Manzur, del de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y el de la ministra de Trabajo, Kelly Olmos.

El otro punto de conflicto es que el decreto autoriza la participación de las cooperativas de la economía popular en el 30% de la obra pública nacional de hasta 300 millones de pesos. Los piqueteros entienden que ese hecho beneficia a los movimientos sociales vinculados al Frente de Todos, enrolados en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP); entre ellos están el Evita, Somos Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa. Las organizaciones de izquierda, por lo general, no tienen unidades de gestión que realicen ese tipo de actividades.

La Unidad Piquetera amenazaba con realizar un nuevo acampe sobre la Avenida 9 de Julio si no los recibía la ministra de Desarrollo Social (Foto NA: JUAN VARGAS)

“La ministra tiene vocación de diálogo, por eso convocó a la a la Unidad Piquetera para hoy a las 12.30 en el ministerio”, le confirmaron a Infobae colaboradores de la funcionaria que hace menos de un mes reemplazó a Juan Zabaleta al frente de una de las carteras más sensibles del Gabinete.

El objetivo es comunicarles que los “acuerdos” a los que habían llegado con el intendente de Hurlingham “se van a mantener”: el aumento de un 50% en la cantidad de alimentos que llega a los comedores y merenderos y la entrega de máquinas y herramientas para los emprendimientos laborales.

Los piqueteros sostienen que en octubre no recibieron alimentos secos, y que los que llegan “son diez productos, no 21, y que además son de mala calidad y de escaso o nulo nivel proteico”. Según le dijeron a este medio, cuando el ministerio aún estaba a cargo del dirigente bonaerense, tampoco cumplía con las remesas de alimentos frescos como carnes, frutas y verduras.

Infobae pudo saber de fuentes oficiales que Tolosa Paz será enfática al argumentar que no se abrirán los programas sociales y que eso ya no es una toma de postura personal, sino una política de Estado. “El decreto no tiene marcha atrás”, afirmaron los colaboradores de la ex concejal de La Plata.

Eduardo Belliboni (centro) y Silvia Saravia (izquierda) encabezarán la reunión con la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz.

Para la Unidad Piquetera la reunión con Tolosa Paz fue “sorpresiva”. En diálogo con Infobae, Belliboni entendió que “la convocatoria solamente se concretó cuando se anunció una medida de fuerza” frente al Ministerio, “debido a los enormes recortes contra los comedores populares, los atrasos en la entrega de herramientas y el reclamo postergado de miles de compañeros para incorporarse a los programas sociales”.

—¿Van a ir abiertos al diálogo o en posición beligerante?, le preguntó este medio al dirigente popular.

—Nosotros siempre tenemos voluntad de diálogo. Vamos a plantearla necesidad de una respuesta urgente a todos los reclamos que venimos defendiendo frente al ajuste y por el crecimiento del hambre y la miseria. Planteamos nuestro rechazo al cierre de altas en los programas sociales, y especialmente a que la entrega de herramientas se realice a costa de la baja de compañeros del programa Potenciar Trabajo, como lo establece el decreto sancionado por la ministra el jueves pasado.

Si esa posición se mantiene, será un diálogo de sordos porque el decreto, en su artículo sexto, lo prohíbe de manera explícita. “Dispónese que a partir de la entrada en vigencia del presente decreto no podrá ampliarse el número de titulares de los siguientes programas: PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSIÓN SOCIOPRODUCTIVA Y DESARROLLO LOCAL “POTENCIAR TRABAJO”, “POTENCIAR INCLUSIÓN JOVEN”, “NEXO” y “PLUS ESENCIAL”, dice el texto.

“La ministra los va a recibir y les va a explicar que no hay nuevas altas al Potenciar ni reemplazo de titulares caídos. Luego, lo que hacen ellos con eso deberán resolverlo internamente”, insistieron desde Desarrollo Social.

El contenido del decreto 728 recibió el apoyo de gobernadores y alcaldes. Ayer, por ejemplo, Victoria Tolosa Paz se reunió con jefes comunales de la primera y la tercera sección electoral del conurbano bonaerense, quienes manifestaron su apoyo absoluto al decreto presidencial N° 728 que pretende el limite a las altas en los planes sociales.

Ayer Victoria Tolosa Paz se reunión con intendentes de la primera y tercera sección electoral. Brindaron su apoyo a la firma del decreto 728 que prohíbe el ingreso a más beneficiaros al Potenciar Trabajo

Del encuentro en la sede ministerial participaron los jefes comunales Mariano Cascallares (Almirante Brown); Fernando Espinoza (La Matanza); Alberto Descalzo (Ituzaingo); Federico Achaval (Pilar); y Karina Menéndez (Merlo); con ellos también acordó impulsar la construcción de polos productivos y la presentación de proyectos estratégicos en el marco del programa Banco de Herramientas para las unidades de gestión del programa Potenciar Trabajo en los distritos.

En la reunión de ayer, como en la de hoy con los piqueteros, Tolosa Paz explicó que el decreto presidencial, junto con el programa Puente al Empleo, “son las herramientas que acompañarán el crecimiento del empleo registrado en la Argentina, que permitirá una mayor inversión por parte del Estado en bienes de capital para la Población Económicamente Activa de los beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo”.

Los intendentes y la ministra también abordaron un tema que será desarrollado con la Unidad Piquetera: el fortalecimiento de las políticas alimentarias que lleva adelante la cartera, “para garantizar un fin de año con cobertura de alimentos y la entrega de módulos navideños para la población vulnerable”.

Los dirigentes de izquierda llegan al encuentro sin expectativas y el resultado del encuentro será debatido en asambleas para evaluar las propuestas que esperan realice la ministra: luego sí, resolverán si implementan alguna medida de fuerza o bajan tensiones, sobre todo en víspera de fin de año. Una fecha por demás sensible y en la cual suelen aflorar reclamos callejeros.

