María Eugenia Vidal: “Sacar las PASO es hacer trampa”

María Eugenia Vidal, diputada nacional

En medio de la presión interna dentro del oficialismo para eliminar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del año que viene, María Eugenia Vidal, diputada nacional de Juntos por el Cambio por la Ciudad de Buenos Aires, opinó en declaraciones radiales que eso sería “hacer trampa”.

“Cambian las reglas porque creen que una PASO no les es conveniente y porque creen que así van a dañar a la oposición. Así que vamos a votar en contra”, aseguró Vidal en diálogo con la periodista María Laura Santillán durante una entrevista para CNN Radio.

En este sentido, la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires advirtió que esta metodología se viene replicando en distintas provincias del país. “No es la primera vez, esto ya viene pasando a nivel provincial. En San Juan no solo se adelantaron las elecciones, sino que se sancionó una nueva ley de lemas, que no define que el voto va a cada candidato, sino que hay una suma de votos. Es un sistema que claramente favorece al que gobierna, igual al que existe en Misiones y en Santa Cruz. También en Salta se suspendieron las PASO”, enumeró.

Estas declaraciones de Vidal se produjeron el día después de que cuatro diputados de fuerzas provinciales, que generalmente apoyan en el Congreso Nacional las posturas del Frente de Todos, presentaran un proyecto para eliminar las PASO. Además esta mañana el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro admitió en un reportaje radial que están tratando de “convencer al Presidente” Alberto Fernández de que adhiera a esa iniciativa.

Ante escenario, Vidal lamentó que el Gobierno le brinde más atención a las cuestiones electorales en lugar de dedicarse a solucionar los problemas que más le preocupan a la gente. “El oficialismo no debate los temas de la gente, la ley de alquileres duerme el sueño de los justos en el Congreso. Y a pesar de nuestros reiterados reclamos, porque no tenemos mayoría, no han permitido que se trate”, señaló cuando salía de recorrer el barrio San Joaquin, en el partido bonaerense de Esteban Echeverría.

La postura de Vidal va de la mano con la expresada a nivel colectivo desde Juntos por el Cambio. En su perfil de Twitter, Facundo Manes remarcó: “NO a la derogación de las PASO. Es un atropello institucional, un atajo político y una cortina de humo para esconder los verdaderos problemas del país”.

Facundo Manes tildó de "atropello institucional" el pedido de eliminación de las PASO que impulsa el oficialismo. (Twitter)

“Estoy en contra de sacarlas me parece horrible y un error que cambien las reglas de juego. Estamos a casi un año electoral y es parte del problema argentino que se cambien siempre las reglas de juego”, cuestionó por medio de un audio, y consideró que el proyecto presentado forma parte de “la viveza criolla en la que no creo”.

Por su parte, el senador Martín Lousteau cuestionó que el kirchnerismo “oculto en un partido provincial” no esperó un día después de la media sanción del Presupuesto “para promover la derogación de las PASO”. Y sobre los argumentos del proyecto presentado por el oficialismo, Loursteau consideró que “son falsos” y sostuvo que existe una sola realidad y es que “quieren manipular todas las herramientas institucionales para no perder el poder porque saben que la mayoría de los argentinos ya decidió que el tiempo K terminó”.

El optimismo de Vidal para resolver la feroz interna en JxC

En cuanto a la interna que atraviesa Juntos por el Cambio de cara a los comicios presidenciales de 2023, Vidal dijo estar “convencida” de que se encontrará una salida entre los distintos actores que aspiran a ser precandidatos.

“La gente necesita que tengamos un programa y un equipo y no hacer una hoguera de vanidades. A mi no me van a ver descalificando a alguien del PRO, ni en la pelea frívola y superficial para ver con qué cargo me quedo. Entiendo perfecto lo que la gente nos demanda y espero que todos estemos a la altura”, planteó la legisladora nacional.

Y en la misma línea, expresó: “Hay que aprender que se puede competir sin hostilidad”.

