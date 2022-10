En medio de la presión interna para evitar las PASO, Alberto Fernández pidió que “no se tergiversen los procesos electorales en marcha”

Alberto Fernández inauguró la reunión cumbre entre la Celac y la Unión Europea.

Alberto Fernández inauguró esta mañana en el Centro Cultural Kirchner el encuentro birregional entre cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y de la Unión Europea (UE) y en su mensaje apuntó a fortalecer la democracia en la región y también pidió que “no se tergiversen los procesos electorales en marcha”, esta última una frase que pareció dirigida a los debates internos del Gobierno argentino sobre la realización de las PASO el año próximo.

“América Latina fue recuperando poco a poco el valor de la democracia y las instituciones. En estos tiempos los cultores del odio sienten mucha facilidad para sombrar su prédica. En una sociedad desalentada, las palabras más violentas surten más efecto que las palabras reflexivas”, sostuvo el Presidente.

Te puede interesar: Un bloque aliado al Frente de Todos en la Cámara de Diputados presentó un proyecto para eliminar las PASO

“No quiero que en ningún lado no se respete la democracia, no se respete el veredicto popular, ni se tergiversen los procesos electorales que están en marcha. Hay que ser duros con los cultores del odio”, agregó el jefe de Estado argentino.

Estas declaraciones de Fernández se produjeron el día después de que cuatro diputados de fuerzas provinciales que generalmente apoyan en el Congreso Nacional las posturas del Frente de Todos, presentaran un proyecto para eliminar las PASO. Además esta mañana el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro admitió en un reportaje radial que están tratando de “convencer al Presidente” de que adhiera a esa iniciativa.

Te puede interesar: Wado de Pedro dijo que la mayoría del Frente de Todos no quiere PASO: “Están tratando de convencer al Presidente”

La foto de familia en el CCK el miércoles por la noche. En el centro el canciller Santiago Cafiero, el presidente Alberto Fernández y el Alto Representante europeo, Josef Borrell, con los representantes de otros 53 países.

Con la presencia de representantes de 54 países (ausentes estuvieron Brasil, San Cristóbal y Nieves; Granada; Santa Lucía, Dominica, Antigua y Barbuda) de los 61 que integran el bloque CELAC-UE, Fernández también remarcó el fuerte efecto de la pandemia y la influencia de la guerra entre Rusia y Ucrania para la economía mundial. “El mundo que nos ha tocado es muy complejo. Somos sobrevivientes de la pandemia. Para integrarnos tenemos que entender la injusticia que reina en el mundo. La mortalidad en los países pobres fue cuatro veces superior a la de los países desarrollados”, indicó.

“Pensé que la humanidad iba a salir mejor de la pandemia. Pero resultó que los buenos fueron buenísimos y los malos resultaron malísimos. Y la desigualdad siguió. Después de tanto dolor fue inesperado que se desate una guerra. Que rompe con los principios elementales de los países que integran la ONU. El mundo no necesita más guerras”, expresó en una fuerte crítica a la invasión rusa a Ucrania que se inició el 24 de febrero en un discurso en el que leyó en apenas un par de oportunidades y que se extendió por 23 minutos.

“Mientras allá se disparan misiles aquí pasamos hambre. La brecha entre los dos mundos es enorme. En este estado de injusticia, Europa tiene que ayudarnos a conseguir el desarrollo. Si Argentina debe tener un socio, ese socio se llama Europa. Quiero que este encuentro sirva para construir puentes. Tenemos lo que Europa necesita. No caigamos en un mundo de discursos únicos”, resaltó. “América Latina es una zona de paz, donde los conflictos los resolvemos conversando”, aseguró el primer mandatario.

Una vista panorámica del recinto en el que se reunieron los representantes latinoamericanos y europeos en el CCK.

La posibilidad de rediscutir el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea también resurgió con la visita al país del español Josep Borrell, Alto Representante de la Unión Europea para las Relaciones Exteriores, quien encabeza la delegación del Viejo Continente.

Borrell conversó sobre el tema en su visita del martes de esta semana a la Casa Rosada y allí, además, se habló de reflotar un acuerdo entre Argentina y la UE que data de 1990.

El canciller Santiago Cafiero, antes de entrar al CCK, dijo que el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea “se viene discutiendo hace mucho tiempo y se produjo una superposición con el Pacto Verde Europeo que lo dejó obsoleto”. Pero dejó en claro que “la voluntad de seguir negociando y de lograr un acuerdo. Hay avances que se han hecho en el 2019. No es una cuestión ideológica. Las asimetrías productivas que hay entre ambos bloques deben deben saldarse en algún lado, no puede ser algo que no se discuta, porque sino no es un acuerdo”, sostuvo el canciller.

La guerra en Ucrania y la defensa de los derechos humanos

El miércoles por la noche por unanimidad se firmó una declaración entre los representantes de ambos bloques donde coincidieron en “su compromiso con la consolidación de la democracia, el respeto de los derechos humanos”. En ese mismo documento hubo referencias a la “defensa de la soberanía, libre de amenazas, agresiones y medidas coercitivas unilaterales contrarias al derecho internacional, en un ambiente de paz, estabilidad y justicia”.

En el debate cerrado que habían mantenido en el Palacio San Martín por la tarde, la canciller chilena Antonia Urrejola, una de las primeras en exponer, fue una de las que mayor dureza exhibió para cuestionar a la violación de los derechos humanos en Nicaragua. Hubo otros diplomáticos que se sumaron al reclamo chileno, Denis Moncada, el canciller del régimen de Daniel Ortega, optó por defender la posición de su país sin responder las acusaciones.

Esta tarde en la Cancillería argentina Cafiero y Borrell hablarán ante la prensa y allí se sabrá si se pudo avanzar en acuerdos sobre la guerra y sobre el respeto a los derechos humanos en algunos países de la región que son los que provocaron mayores rispideces entre los bloques.

Seguir leyendo