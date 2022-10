Axel Kicillof retiene a los intendentes que están en el Gabinete y busca retrasar su regreso a los municipios

Axel Kicillof y Martín Insaurralde, su jefe de Gabinete

La salida de Jorge Ferraresi del ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación para volver a ser intendente de Avellaneda, con el argumento de que lo hace para retener el territorio y ponerse al frente de la campaña 2023 en ese bastión kirchnerista de la Tercera sección electoral, encendió algunas señales en el gobierno bonaerense que encabeza Axel Kicillof. Es que el mandatario provincial cuenta en su gobierno con algunos funcionarios que reúnen las mismas características que Ferraresi: son intendentes en uso de licencia y en vistas a la campaña electoral del año que viene podrían dejar la gestión provincial para enfocarse en la situación local.

Según explicaron a Infobae desde la gobernación bonaerense, la idea es retrasar lo más que se pueda la salida de los dirigentes locales que tienen responsabilidades en el gobierno provincial. La principal figura allí es Martín Insaurralde, el intendente en uso de licencia de Lomas de Zamora, que desde el año pasado, cuando el oficialismo perdió las PASO legislativas en la provincia de Buenos Aires, desembarcó como jefe de Gabinete bonaerense por decisión final de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

El regreso de los intendentes a sus distritos ocurrirá en algún momento, explican en La Plata. De hecho fue una de las cláusulas que hubo cuando se acordaron los nombramientos. El poder territorial es clave para los dirigentes que hoy desempeñan tareas provinciales. La intención del Ejecutivo bonaerense es que, cuando eso suceda, sea lo más ordenado posible.

Ante la consulta de Infobae, en el entorno de Insaurralde aclararon que el jefe de gabinete provincial sigue en sus funciones como coordinador ministerial. Misma aclaración hicieron en el ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, cuyo titular es Leonardo Nardini, intendente en uso de licencia de Malvinas Argentinas. “Leo va a seguir siendo ministro”, aclararon desde el entorno del funcionario a cargo de la obra pública bonaerense.

Leonardo Nardini y Axel Kicillof

Una de las coincidencias entre Insaurralde y Nardini es que ninguno “desatendió” la gestión local pese a no estar efectivamente como intendentes y siempre monitorearon la situación de sus distritos que hoy interinamente están conducidos por Marina Lesci en Lomas de Zamora y Noelia Correa en Malvinas Argentinas. Un escenario muy diferente al que se desencadenó en el municipio de Hurlingham, cuyo intendente Juan Zabaleta tuvo que renunciar al ministerio de Desarrollo Social de la Nación ante la avanzada de La Cámpora, que con el interinato que llevó adelante Damián Selci activó un plan de expansión en la gestión y -presumiblemente- buscará disputarle el municipio en 2023 a Zabaleta. “Juanchi volvió porque Damián empezó a crecer. Nadie renuncia a un ministerio nacional para ser intendente, eso no existe”, replicaban semanas atrás desde La Cámpora de Hurlingham para explicar el regreso de Zabaleta al pago chico.

El otro ministro nacional que pidió licencia en su municipio -San Martín- para asumir en el Gabinete de Fernández es Gabriel Katopodis. El funcionario seguirá dentro del esquema nacional. Incluso, días atrás en una entrevista a C5N dio a entender que en 2023 el candidato a intendente será el actual jefe comunal interino, Fernando Moreira. “Está haciendo una tarea enorme y estoy convencido de que es el dirigente y compañero que va a tener el respaldo de la sociedad de San Martín”.

Otro intendente en uso de licencia que recayó en la órbita bonaerense desde finales del año pasado es Gustavo Menéndez, que delegó el control formal del municipio de Merlo en su hermana Karina Menéndez y él pasó a ser el presidente del Grupo Bapro, el holding de empresas del Banco Provincia. Por ahora, tampoco hay señales contundentes de que Menéndez deje su lugar al frente del Grupo Bapro. De hecho, el plan de Menéndez antes de que se discutiera la modificación a la ley que limita las reelecciones de intendentes era no ir por otro mandato y que la candidata sea su hermana. Todo dependerá de cómo llegue el oficialismo a la contienda electoral.

Hay otros intendentes del peronismo que también pidieron licencia y recayeron en el ámbito legislativo bonaerense. Uno de ellos es Mariano Cascallares, que antes de las elecciones pidió licencia para ir en la lista a diputados provinciales por la Tercera sección electoral. Hoy, Almirante Brown tiene como intendente interino a Juan Fabiani. Pero, como ocurre con Lomas o Malvinas Argentinas, Cascallares está casi todos los días en su distrito. “Nunca se fue (del municipio)”, dicen cerca del legislador.

El diputado provincial e intendente en uso de licencia de Almirante Brown, Mariano Cascallares junto al gobernador bonaerense

Todos los intendentes del conurbano que ocupan lugares en la función provincial participaron la semana pasada de la cumbre política que el Frente de Todos llevó adelante en la residencia de la gobernación en La Plata con Kicillof y Máximo Kirchner. Allí se habló de blindar electoralmente al conurbano para las elecciones del año que viene. Cuatro días más tarde se conoció la salida de Ferraresi del gabinete nacional en lo que significó el primer paso hacia ese objetivo del oficialismo, que todavía debate una posición sobre la realización, o no, de las PASO.

Para explicar la salida de Ferraresi, el gobierno nacional deslizó que si el saliente ministro no regresaba a Avellaneda “antes del 12 de noviembre se podría considerar que no tenía un mandato cumplido en Avellaneda y entonces podía ir por dos reelecciones más y él no quería que en Avellaneda pensaran eso”. Sin embargo, a finales del año pasado se reformuló, en un acuerdo entre un sector del Frente de Todos y un sector de Juntos, la ley que limita las reelecciones indefinidas de intendentes en la provincia de Buenos Aires, dejando establecido como primer mandato el período 2023-2027, con posibilidad de ser reelecto hasta 2031. Una de las objeciones a esa ley era la retroactividad con la que había sido sancionada durante el gobierno de María Eugenia Vidal, ya que tomaba como primer mandato el lapso 2015-2019. “Las leyes son hacia adelante”, repetían quienes buscaban su modificación. Es decir que legalmente Ferraresi podría haber sido ministro de Alberto Fernández hasta el final de esta gestión y luego ser candidato a intendente nuevamente sin ningún inconveniente. Otro argumento desde el entorno presidencial fue el crecimiento del PRO en la zona centro de Avellaneda como irradiación de la gestión y el discurso del Gobierno porteño, algo que también ocurriría en Quilmes, donde gobierna Mayra Mendoza.

