Las advertencias del Gobierno para los argentinos que viajen a Qatar: pasaportes no binarios desaconsejados y tolerancia cero con el alcohol

La guía oficial de Cancillería para viajar al Mundial de Qatar 2022

El Mundial de Qatar 2022 será hostil para muchos viajeros. Así lo constata una guía oficial difundida hoy por Cancillería, en la que se consignan consejos y precauciones para aquellos que decidan ver a la Selección Argentina, con recomendaciones vinculadas a trámites, dinero, traslado, costumbre y salud. Entre los puntos más destacados, el folleto advierte que podrían tener mayores dificultades las personas LGBTIQ+, los viajeros con pasaportes “no binarios” y hasta los portadores de VIH/SIDA.

“Las personas portadoras de documentación No binaria podrían encontrarse con obstáculos ante la autoridad migratoria y aeroportuaria local”, señala el documento difundido por el ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, que encabeza Santiago Cafiero. “Los obstáculos podrían resultar en la denegatoria de entrada al territorio así como el rechazo en frontera y deportación”, remarca el texto.

Si bien la criminalización de la sociedad qatarí hacia la diversidad de género es públicamente conocida, las personas que hayan consignado una “X” para la opción “Sexo” en el pasaporte tendrán una dificultad adicional para entrar a la tierra anfitriona del Mundial. La mayoría de los países no aceptan esa categoría como válida en materia de migraciones, y estos mismos inconvenientes pueden presentarse en otros estados de la región, como “Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán”, señala la guía.

El manual de Cancillería, además, es enfático en destacar que Qatar “podría no ser un país seguro para personas LGBTIQ+, por lo que la recomendación principal es tomar y extremar medidas de autocuidado”. Se recuerda que las expresiones públicas de afecto de personas del mismo sexo son consideradas un “delito y están PROHIBIDAS”. Aconsejan evitar el uso de símbolos que refieran a la diversidad y los colores característicos de este colectivo y en cambio utilizar vestimenta a tono con las costumbres del país.

Los consejos para las personas LGBTIQ+ que viajen a Qatar

El DNI y pasaporte “no binario” se oficializó a través del Decreto 476, en julio de 2021, para aquellas personas que no se autoperciban en los géneros masculino y femenino, con la intención de que puedan identificarse con una clasificación alternativa. En el campo “sexo” de los documentos oficiales, la nomenclatura X comprende las acepciones no binaria, indeterminada, no especificada, indefinida, no informada, autopercibida, no consignada y cualquier otra cateogría que no esté comprendida en el tradicional binomino sexual.

Te puede interesar: Ni masculino ni femenino: el Gobierno empezará a emitir DNI para “personas no binarias”

En el momento de la sanción de la normativa, el propio Gobierno admitió que eran pocos los países en el mundo que habilitaban la posibilidad de no consignar el sexo masculino o femenino en un documento de identidad. En ese listado figuran la República Democrática Federal de Nepal, la República Islámica de Pakistán, Bangladesh, India y Canadá.

Los principales consejos para viajar a Qatar

La máxima cita del fútbol se llevará a cabo entre el 20 de noviembre y el 18 de diciembre en Qatar y tendrá varias particularidades, por tratarse de una nación con un estilo de vida diferente al de las principales naciones occidentales. La guía publicada por el Gobierno busca anticipar esos contrastes para que, aquellos argentinos que viajen, no sean tomados por sorpresa.

“La información aquí contenida es un aporte de la Cancillería argentina para facilitar la estadía de las personas que viajen al mundial de fútbol en Qatar. La misma puede sufrir modificaciones por cambios en normativa o en disposiciones de Qatar y/o de otros países de la región, que no dependen del gobierno nacional”, señala el folleto.

El manual incluye requisitos y exigencias en distintas áreas como salud, seguridad, documentación para ingresar a Qatar, hospedaje, costo de vida o transporte y movilidad.

A continuación, los principales consejos de Cancillería para los argentinos que viajen al Mundial para alentar a “la Scaloneta”:

- Las personas con nacionalidad argentina deberán presentar pasaporte vigente y en buen estado, con una vigencia mínima de 6 meses. No requieren visa para estadías por razones de turismo;

El manual incluye recomendaciones, requisitos y exigencias en distintas áreas

- A partir del 1° de noviembre, y hasta la finalización del evento, se deberá contar también con una identificación (FAN ID) denominada “HAYYA CARD”. Esta tarjeta concentrará toda la información de la persona que viaja;

- Mantener una copia física o virtual de su documentación de viaje y partida de nacimiento en algún lugar seguro;

- La circulación de vehículos particulares será desincentivada y restringida. Se sugiere evitar el alquiler de automóviles;

- Consultar regularmente los requisitos sanitarios de ingreso vigentes y contar con una aplicación en su teléfono celular denominada “EHTERAZ”;

- Contar con un seguro médico de amplia cobertura;

- Qatar restringe el ingreso de personas con VIH/ SIDA;

- Todo medicamento permitido debe encontrarse en su envase original y estar acompañado de una receta, redactada o traducida al idioma inglés, con firma y sello del profesional que la confeccionó;

- En caso de detención, o de demora, las autoridades policiales locales deben comunicar de manera inmediata de la medida a la oficina consular argentina. Todo viajero tiene derecho a contactar a sus representantes consulares;

- Está prohibido beber alcohol en la vía pública o circular alcoholizado. El consumo de bebidas alcohólicas está permitido sólo en lugares habilitados;

- Vestir prendas que cubran completamente los hombros y el torso, y cuyo largo cubra las rodillas. Se sugiere evitar la ropa ajustada y/o con transparencias. Está prohibido circular en la vía pública con el torso desnudo;

- Antes de fotografiar o filmar a otra persona, deberá solicitarse su consentimiento, en particular si se trata de mujeres.

Seguir leyendo: