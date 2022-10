Comenzó el alegato del ex director de Vialidad Nacional: “Se hicieron obras en función de un plan estratégico nacional”

Nelson Periotti (en el centro) en el inicio de sus alegatos en el juicio oral por la obra pública

La defensa de Nelson Periotti, ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad, comenzó hoy sus alegatos en el juicio oral por la obra pública que recibió el empresario Lázaro Báez para la provincia de Santa Cruz de 2003 a 2015 durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. “Se ha probado sin ninguna duda la inocencia de Periotti y vamos a pedir su absolución”, dijo Federico Paruolo, abogado del ex funcionario, al inicio de su alegato ante el Tribunal Oral Federal 2.

El alegato se inició este martes y se extenderá por dos jornadas más (viernes y lunes de la semana que viene). Periotti y Paruolo estuvieron presentes en una de las salas de audiencia de Comodoro Py junto con el Tribunal Oral. “Se hicieron obras en función de un plan estratégico nacional, no para beneficiar a nadie. Las 51 obras que se juzgan forman parte de más de 2300 que se realizaron”, dijo Paruolo.

La defensa consideró que esta causa forma parte del lawfare o guerra jurídica. “La causa se inició con prueba falsa y se usó para disciplinar a opositores. No es el tribunal o la fiscalía en guerra contra mi defendido. En una situación social que se inicia en los medios, que toma la justicia y se reproducen. Se denuncia en función de lo que se ve en un programa de televisión, en la instrucción se toma como prueba las publicaciones periodísticas y termina siendo circular”, planteó la defensa que no fue la primera en hacer referencia a esta metodología.

La defensa criticó la actuación de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. “Es sorprendente que la fiscalía no se haya ocupado a dar respuestas a lo que mi defendido dijo en su indagatoria. No hay ningún testigo que contradiga la versión de Periotti en este juicio”, sostuvo Paruolo y agregó: “No se puede lograr una condena de cualquier manera, no es posible porque destruye el estado de derecho”.

El alegato de la defensa continuará el viernes a las 9:30 horas.

Imagen de la audiencia virtual del juicio por la obra pública

La Fiscalía acusó en sus alegatos a Periotti de asociación ilícita y de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y pidieron una condena de 10 años de prisión. Lo mismo requirió para Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal, y para José López, ex secretario de Obras Públicos. En tanto, para Cristina Kirchner y para Báez solicitaron 12 años de prisión. Para la vicepresidenta y los ex funcionarios también requirieron la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

En el caso se juzgan las presuntas irregularidades en las 51 obras públicas viales que las empresas de Báez recibieron para Santa Cruz de 2003 a 2015. Para la Fiscalía se otorgaron de manera irregular, no se cumplió con las licitaciones, se otorgaron adelantos financieros fuera de la ley y la mayoría no se terminaron. Así, los fiscales Luciani y Mola pidieron condena para los 13 acusados. Las defensas de cada uno de ellos pidió su absolución,

Cuando la defensa de Periotti concluya su alegato, quedarán para esa etapa los dos últimos imputados: Juan Carlos Villafañe y José Raúl Santibáñez, ambos ex presidentes de la Administración General De Vialidad Provincial de Santa Cruz.

Tras esa etapa, el Tribunal Oral Federal 2 deberá definir si acepta réplicas y dúplicas de las partes sobre los alegatos. Finalmente, deberá fijar el cronograma de las últimas palabras de los 13 acusados antes del veredicto que los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso quieren que sea antes de fin de año.

