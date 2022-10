Macri habló de una presunta interna contra Larreta en las Primarias

El ex presidente Mauricio Macri dijo que "no se anotó" con una candidatura propia de cara al 2023

El ex presidente Mauricio Macri aseguró que “no se anotó” con una candidatura propia para la interna de Juntos por el Cambio” y tomó distancia de una eventual competencia con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

“Yo no me he anotado. Es momento de pelear por las ideas y los valores, no por la propia”, dijo el ex mandatario al ser consultado en una entrevista sobre una hipotética competencia de candidaturas presidenciales en el PRO, en la que ya están trabajando la presidenta del partido, Patricia Bullrich, y el alcalde porteño.

Recientemente, el fundador del PRO había declarado en España: “Si al final del camino un candidato garantiza el cambio y otro no, yo voy a jugar”. La frase respondía una pregunta sobre a qué postulante respaldaría en la interna, sin embargo Rodríguez Larreta entendió que el ex Presidente estaba preparando el terreno para lanzarse y lo desafío a competir para ver quién tiene el respaldo de la gente. “El apoyo que realmente vale es de la gente”, lanzó.

“Ideas y valores, y no la propia, es mi tarea”, insistió Mauricio Macri hoy en una entrevista a radio Mitre Córdoba. “Por eso saco el libro “¿Para qué?”, que es para qué queremos volver al poder y para qué vamos a hacer todas las reformas que le van a significar a la gente a traves de los años”, amplió, y agregó: “Fomento la candidatura de Horacio (Rodríguez Larreta), de Patricia (Bullrich), Maria Eugenia (Vidal) y los radicales que se quieran anotar, porque creo en la sana competencia”.

El ex presidente Mauricio Macri tomó distancia de una competencia con Rodríguez Larreta (Foto: Franco Fafasuli)

“Si estos tipos (por el Gobierno) quieren volver a hacer trampa, no les va a alcanzar. Sigan esforzándose porque la gente ya no quiere que gobiernen más nada”, remarcó.

Aunque tomó distancia de una competencia electoral, Mauricio Macri ratificó que seguirá interviniendo activamente en político: “Yo voy a estar siempre en la cancha. No voy a abandonar a la gente del 41% que me acompañó hasta último momento. Pero si logro que otros impulsen las mismas ideas, las ideas se fortalecen. Yo puse la semilla, pero el árbol es de todos los argentinos”.

“Juntos por el Cambio adquirió experiencia, tiene vitalidad y va a tener un mandato global, porque en 2015 había mucha negación de la realidad. Ahora todos tomamos consciencia de que esa joda de vivir de arriba tenía patas cortas y ahora hay que volver a trabajar”, sostuvo.

El ex jefe de Estado remarcó que la alianza opositora tiene que “mostrar que el cambio va a ir en serio, con profundidad, con convicción” e insistió: “Se viene un cambio muy, pero muy profundo en la Argentina. El año que viene vamos a empezar una nueva era y necesitamos que los jóvenes nos acompañen, porque sino nada tiene sentido”.

Por otro lado, Mauricio Macri se refirió a las críticas que le hizo el diputado de la UCR, Facundo Manes, al compararlo con el “populismo” de la vicepresidenta Cristina Kirchner. “A nadie le gusta escuchar cosas calumniosas, pero no quiero responder desde mi ego, que lo tengo muy tranquilo, y tampoco me quiero hacer cargo del ego de los otros. Mi compromiso de los argentinos es armar equipos y liderazgos. No vale la pena que conteste”, declaró.

En sintonía con las reflexiones que trascendieron sobre su último libro, el ex presidente subrayó su mirada crítica sobre el gasto público y el rol del Estado en la economía.

El último libro que publicó Mauricio Macri expone las reflexiones y propuestas del ex presidente de cara al 2023

“La competencia nos llevó a darnos el Whatsapp gratis. Cuando eramos jóvenes, teníamos que ir a un teléfono fijo que costaba una fortuna. Esto genera la competencia. Argentina ha caído donde cayó porque se transformó en un país oscuro, cerrado, que nadie quiere competir y todos quieren tener monopolios y privilegios y cobrar por el trabajo que no se hace”, dijo Mauricio Macri.

“Lo más importante es clarificar que estas ideas son las que nos va a sacar adelante: la apertura, la transparencia y el emprender. La sociedad se da cuenta que el futuro pasa por el emprendimiento del sector privado y no por seguir inventando puestos públicos con salarios que no le alcanzan a nadie y funde a todo el resto, porque nos lleva a la maquinita y la inflación”, indicó.

Sobre la marcha de gobierno del Frente de Todos, Mauricio Macri analizó la gestión de Alberto Fernández y afirmó que “hoy no gobierna nadie”. “Ni Alberto Fernández, ni Cristina Kirchner, ni Massa: hoy solamente transcurren, generando parches, tratando que no se le acaben los dólares”, evaluó. Y pidió a la población “no creerle más a los vendedores de asado gratis y espejitos de colores, que se han robado el futuro con ideas que han fracaso en todas partes del mundo”.

“No soy optimista sobre el presente, pero sí sobre el futuro, porque hay claridad. Lo que cambió somos los argentinos, que empezaron a ver con claridad que si no apostamos a la cultura del trabajo, una sociedad meritocrática, competir, que cada uno encuentre su lugar y sea protagonista, que pongamos al Estado en un lugar donde no nos sofoque”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO: