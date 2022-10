La Unidad Piquetera quiere una reunión urgente con Tolosa Paz para reclamar la apertura de los programas sociales

Ayer, Victoria Tolosa Paz se reunión con los secretarios de las distintas áreas del ministerio de Desarrollo Social, como Emilio Pérsico, el secretario de Economía Social y líder del Movimiento Evita

En medio de un clima de tensión y amenazas de cortes de rutas y nuevos acampes, la Unidad Piquetera solicitará mañana una “reunión urgente” con la designada ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. La solicitud estará enmarcada en un encuentro previsto con el secretario de Economía Social, Emilio Pérsico; el secretario de Articulación de Política Social, Gustavo Aguilera; y el titular de Unidad Ejecutora del Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva Potenciar Trabajo, Pablo País.

El encuentro estaba pactado para hoy pero se postergó veinticuatro horas. Los dirigentes populares quieren conocer de primera mano si los avances que habían logrado con el ahora ex ministro Juan Zabaleta van a seguir adelante o se paralizarán.

Habían establecido un “aumento sustancial” en la entrega de alimentos para comedores y merenderos ubicados en los barrios populares, lugares dónde aumento la asistencia de niños, pero también de adultos; y de herramientas y máquinas para los emprendimientos de cooperativas de trabajo. También le pedirán a Tolosa Paz la reapertura de los programas sociales.

Ayer, la diputada nacional mantuvo una serie de encuentros en la cartera que asumirá de manera formal mañana con Zabaleta, que renunció para retomar su cargo como intendente de Hurlingham, y con los mismos funcionarios que se juntarán con la comitiva piquetera encabezada por Eduardo Belliboni, del Polo Obrero.

En la última reunión Juan Zabaleta le prometió a los piqueteros refuerzo de alimentos para los comedores y merenderos

La definición sobre los compromisos asumidos por Zabaleta ante los piqueteros dependía de mayores partidas presupuestarias que debían ser aprobadas por el ministro de Economía, Sergio Massa, o al menos así le informaron a Belliboni en el último cónclave con el ahora ex funcionario, según indicó a Infobae. “Necesitamos saber si la nueva ministra accederá o no a la apertura de los planes sociales, como el Potenciar Trabajo y a otros compromisos que había tomado el ministro Zabaleta”, agregó.

Los piqueteros y el Zabaleta se reunieron en ocho oportunidades y en todas ellas el funcionario se negó a incorporar a un mayor número de beneficiarios al Potenciar Trabajo y mucho menos “universalizarlos”, como reclaman los dirigentes de izquierda.

“Los cambios constantes en el gabinete responden a un ajuste extraordinario y al sometimiento del peronismo a los dictados del FMI, a su acelerada pérdida de autoridad política sobre los trabajadores lo que golpea sus bases”, interpretó el líder del Polo Obrero ante este medio y añadió: “El Frente de Todos paso de Nac & Pop a agentes del capital financiero”.

La Unidad Piquetera solicitó una reunión de urgencia con la ministra Victoria Tolosa Paz

¿Seguirá Tolosa Paz con ese mismo criterio de Zabaleta de no abrir los planes sociales? Esa pregunta por ahora no tiene respuestas. Desde el entorno de la diputada expresaron que no anticipará su plan de gestión hasta jurar como ministra. Por otro lado, debe terminar de conocer la totalidad de programas implementados por su antecesor y definir su gabinete. No se anticipan grandes cambios, al menos con los secretarios, subsecretarios y directores que representan a los movimientos sociales ligados al oficialismos y a La Cámpora.

Por otro lado, fondos no hay. O al menos hasta ahora no se otorgaron partidas adicionales. Pero, aún con la misma remesa presupuestaria, Zabaleta también se negaba a ocupar las bajas que se generaban. Belliboni y el resto de los integrantes de las organizaciones sociales opositoras aspiran a que la nueva jefa del área acceda al menos a eso como muestra de buena voluntad.

Victoria Tolosa Paz y Juan Zabaleta

Los piqueteros ya no están solos en ese reclamo. El 4 de octubre pasado, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), integrante del tridente Los Cayetanos, junto a las también organizaciones sociales oficialistas, Somos Barrios de Pie y el Movimiento Evita; realizaron una jornada de cortes y ollas populares en todo el país, por demandas que ya anunciaron, mantendrán: “Aumento de emergencia al programa potenciar trabajo”; “aperturas para nuevas altas” del mismo plan y entre otras exigencias “regulación de la entrega de alimentos para comedores y merenderos”.

Como se ve, la conflictividad en la calle está latente. Zabaleta se despidió del cargo después de tres días de acampe frente al ministerio de Desarrollo Social y evitó otros después de una tensa reunión en la que se comprometió a aumentar las raciones de alimentos para los sectores más vulnerables.

Una de las tareas de la flamante ministra es atacar las necesidades de los sectores más desprotegidos y, sin dudas, conseguir desactivar la protesta social. Para eso, no tiene 100 días de gracia. Los piqueteros ya anunciaron que esperan respuestas inmediatas. “Cambio el ministro, no el gobierno”, analiza Belliboni y agrega que “hasta ahora, los dos anteriores (por Daniel Arroyo y Juan Zabaleta) fracasaron. Con Zabaleta lamentablemente tuvimos mucho diálogo, pero pocos avances, veremos que sucede con esta nueva ministra que tiene el apoyo del Presidente pero no se si del kirchnerismo”.

