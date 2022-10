Hebe de Bonafini continúa internada en La Plata: qué dice el parte médico

Hebe de Bonafini se encuentra internada en la ciudad de La Plata

Hebe de Bonafini continúa internada en el Hospital Italiano de la Ciudad de La Plata, institución a la que ingresó ayer por la tarde para someterse a exámenes médicos de rutina y controlar su estado general El último parte médico de la cofundadora y presidenta de Madres de Plaza de Mayo fue difundido por el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak.

“Desde el día de ayer se encuentra internada en este hospital la señora Hebe Pastor de Bonafini, de 93 años, para realizar estudios complementarios de sus afecciones crónicas no transmisibles. Se encuentra en buen estado, en habitación de sala general y a la espera de los resultados para ajuste del tratamiento”, indica el documento firmado por el doctor Roberto Martínez.

“!Acabo de salir del Hospital Italiano de La Plata y estuve con Hebe conversando un largo rato. Ella está bien, clarísima en sus ideas, como siempre. Ahora completará estudios de rutina para reajustar el tratamiento clínico de sus afecciones crónicas”, aseguró Kreplak a través de las redes sociales.

La referente del organismo defensor de los derechos humanos reside en la capital de la provincia de Buenos Aires. Oriunda de un barrio obrero de la localidad de Ensenada, cumplirá 94 años el 4 de diciembre próximo. Ayer recibió la visita del gobernador bonaerense y dirigente del Frente de Todos Axel Kicillof.

La semana pasada la titular de Madres de Plaza de Mayo participó de la inauguración de una muestra de fotos que se hizo en su honor en el Centro Cultural Kirchner (CCK). “Hebe de Bonafini, una madre rev/belada”, es el nombre que se le dio a la muestra de imágenes que recorren su vida “desde su infancia y juventud hasta su militancia”, informó el organismo de derechos humanos.

Bonafini recibió ayer la visita del gobernador bonaerense, Axel Kicillof (Franco Fafasuli)

“A mi mamá el pasado le molestaba, ella tiraba las fotos y yo las guardaba”, recordó, y agradeció ver su vida retratada junto a sus hijos porque, afirmó, “me olvidé de quien era el día que ellos desaparecieron; nunca más pensé en mí”. Bonafini recordó que en su infancia “era normal que no hubiera ciertos derechos, como las vacaciones o los sindicatos”, pero dijo que tuvo una “niñez alegre donde uno aprendía a disfrutar de las pequeñas cosas”.

En la actividad estuvo acompañada por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, el ministro de Cultura, Tristán Bauer, y el senador nacional del Frente de Todos Oscar Parrilli, además de integrantes de Madres.

Bonafini también había participado de la tradicional ronda de los jueves en Plaza de Mayo donde fiel a su estilo volvió a realizar polémicas declaraciones. Haciendo referencia al conflicto por la toma de colegios en la Ciudad de Buenos Aires, recordó que “hace 5 años me trajeron unos pibes unos sanguchitos para que vieran la baba que era el jamón que tenía dentro y le siguen comprando a la misma compañía los mismos sanguchitos con jamón podrido”. Al respecto cuestionó que “nosotros tampoco escuchamos” porque “el pueblo también hace silencio porque ahora el pueblo se asustó”, y señaló como ejemplo que “le quisieron pegar un tiro a Cristina (Kirchner)”.

“Lo peor que nos puede pasar es que tengamos miedo. El miedo es la peor cárcel, que no tiene rejas pero que no te deja mover”, continuó. “Cuanto más te pegan, más tenés que salir, cuanto más te dicen que sos una porquería más tenés que estar en la calle. No hay que escuchar lo que ellos te dicen. ¿Son terroristas? Sí, somos terroristas. Muchas veces a las Madres nos dijeron terroristas, a nuestros hijos terroristas, a nuestras hijas terroristas, y a todo el que se mueve enseguida le ponen un sellito”, enfatizó.

Al respecto, agregó en aquel momento que las Madres de Plaza de Mayo “a mucha honra”, somos “terroristas, peronistas, comunistas, somos todo; también somos chavistas, también somos de Fidel (Castro), ¿por qué no?, tenemos derecho a elegir”.

