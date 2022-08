El mensaje de Hebe de Bonafini a Alberto Fernández: “Hable lo menos posible porque cuando lo hace es una desilusión”

Hebe de Bonafini: “Presidente, hable lo menos posible porque cada vez que lo hace es una desilusión”

Hebe de Bonafini se sumó hoy a los dirigentes y personalidades de la política nacional que realizaron críticas en relación a la inquietante frase que el presidente Alberto Fernández pronunció ayer durante una entrevista televisiva mientras intentaba defender a Cristina Kirchner de la acusación por corrupción en el marco de la causa Vialidad. “Hable lo menos posible porque cuando lo hace es una desilusión” , enfatizó la presidenta de Madres de Plaza de Mayo.

“Yo le voy a decir señor Presidente —expresó la titular de Madres de Plaza de Mayo en el inicio de su declaración—, con el respeto que le tengo porque es el Presidente de la Nación, que hable lo menos posible porque cada vez que habla… Señor Presidente, ¿quién le hace el discurso? ¿Usted no sabe que un indulto es cuando uno reconoce que cometió un delito? ¿O no se da cuenta de eso? ¿Qué se cree que es un indulto? Reconocer que uno cometió un delito… Cómo va a aceptar Cristina eso. Ni perdón, ¿por qué? Cuando uno no comete un delito, no tiene por qué someterse a eso”,

Anoche, al ser consultado por los periodistas Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano sobre la decisión que había tomado la Corte Suprema de reforzar la seguridad de los funcionarios judiciales que intervenían en la causa Vialidad, Alberto Fernández respondió: “Realmente, alentar que le pueda pasar al fiscal Luciani lo que le pasó a Nisman... miren hasta acá, lo que le pasó al fiscal Nisman es que se suicidó. Hasta acá no se probó otra cosa. Yo espero que no... que no haga algo así el fiscal Luciani” .

Alberto Fernández: "Nisman se suicidó. Espero que no haga algo así el fiscal Luciani"

En relación a esta intervención del mandatario en el canal TN, Hebe de Bonafini reflexionó: “No sé por qué sacó tantas cosas de ese bolsillo que tiene en lugar de corazón… Me parece que es un bolsillo. Y sacó a relucir cosas que no tenían nada que ver, señor Presidente. La verdad que es una desilusión cada vez que habla. Y mire que trato de escucharlo bien a ver si encuentro una partecita o algo que pueda decir: ‘Bueno, menos mal acá está’. No… Va a cualquier canal, contesta cualquier cosa”.

Luego, la titular de Madres de Plaza de Mayo —en un discurso que brindó a través del canal oficial de YouTube— le planteó al Presidente: “¿Usted se escucha después que habla? ¿Alguien le hace un analisis de sus discursos?, porque me parece bueno si uno cuando habla pregunta si gustó, qué salió bien, qué salió mal. Perdóneme, yo sé que a usted no le va a gustar esto que le digo, pero bueno… como lo voté, tengo derecho. El voto nos da ese derecho, de decir lo que pensamos. Sino para qué lo votamos.

También en el marco de las críticas por los dichos del mandatario, esta tarde el interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados anunció en conferencia de prensa que presentó un pedido de juicio político contra Alberto Fernández por sus dichos contra Diego Luciani y la comparación con el fallecido fiscal Alberto Nisman.

El titular del bloque de la UCR, Mario Negri, aseguró que las declaraciones de Alberto Fernández causaron “gran conmoción” y señaló que son “más propias de un código mafioso que de un Presidente”. A su vez, denunció que el kirchnerismo está intentando llevar los temas judiciales “a la calle” y advirtió que “eso genera violencia”.

El Fiscal Diego Luciani

