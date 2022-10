Los movimientos sociales no marcharán junto a la CGT el 17 de octubre

A diferencia del año pasado, este 17 de octubre, los movimientos sociales alineados en el Frente de Todos no marcharán junto a la CGT y harán un acto propio en La Matanza con vistas a las elecciones presidenciales 2023. Presentarán su propio partido político e insistirán para que no se deroguen las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). La razón de no compartir escenario con los gordos cegetistas, según lo cuenta los propios dirigentes del Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie es porque no hay unidad del conjunto de la central obrera.

El sábado, Omar Plaini, diputado bonaerense y secretario general del sindicato de Canillitas, confirmó que la principal central obrera del país tendrá dos “actos por separado”. Uno en el estadio cerrado de Obras Sanitarias, y el otro sería “una gran movilización a Plaza de Mayo”, aunque aún no está definido. “Si hay distintas corrientes y tenemos tres secretarios generales, quiere decir que no hay unidad de concepción. Pero eso no hará que rompamos la unidad de hecho”, le dijo el secretario de prensa de la CGT a CNN Radio.

Para los movimientos sociales oficialistas, esta desunión sindical es “inaceptable” en este momento del país y por esa razón realizarán un “gran cabildo abierto de la militancia en el estadio Laferrere, con más de treinta mil militantes, para seguir impulsando nuestra agenda social y el debate electoral 2023″.

En Misiones, hace dos semanas, comenzaron los "cabildos abiertos de la militancia" impulsados por los movimientos sociales del Frente de Todos con vistas a 2023

Según pudo saber Infobae en el acto sobrarán los discursos con marcado tinte electoral y mensajes hacia dentro del Frente de Todos. También se evalúa que ese día sea presentado en sociedad el “Partido de los Comunes” con el que pretenden disputarles territorio a los caciques peronistas y a La Cámpora, la agrupación liderada por el diputado nacional Máximo Kirchner.

Uno de los referentes de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), cuyo secretario general es Esteban “Gringo” Castro, afirmó en diálogo con este medio que ya “estamos afiliando” para el brazo político de los movimientos sociales más albertistas.

El nombre “Partido de los Comunes” surgió después de largos intercambios de opinión entre los principales dirigentes como Emilio Pérsico, Fernando “Chino” Navarro, Gildo Onorato, Juan Manuel Abal Medina, del Movimiento Evita y Daniel Menéndez, de Somos Barrios de Pie. “Somos personas comunes haciendo política”, explican y agregan “Comunes: trabajadores, mujeres, productores, pequeños empresarios...dirigentes barriales”.

Esos dos sectores de la economía popular mantienen una relación excelente con la Casa Rosada y, sobre todo, con Alberto Fernández.

Reunión en Balcarce 50

El jueves pasado, por ejemplo, y a pedido de las organizaciones sociales oficialistas, Pérsico, Onorato, Castros, Menéndez y el diputado Nacional Juan Carlos Alderete, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), se reunieron con el Presidente y Sergio Massa, para solicitarles que el Gobierno convoque al Consejo de la Economía Popular, un órgano creado a partir de la ley de Emergencia Social decretada en 2016 por el gobierno de Mauricio Macri y que hasta ahora no fue puesto en marcha.

Como ya adelanto este medio, los movimientos sociales del Frente de Todos impulsan un decreto para que las cooperativas de trabajo se incorporen a obra pública de baja complejidad de hasta $300 millones y de la construcción de viviendas. En el encuentro, que trascurrió de manera distendida, se expusieron ideas sobre “cómo mejorar las condiciones de financiación de la economía popular en el Presupuesto 2023″ que está siendo tratado en el parlamento.

El Movimiento Evita, a través de la diputada provincial Patricia Cubría, pareja de Emilio Pérsico, quiere desbancar en La Matanza al intendente Fernando Espinoza

El tridente de Los Cayetanos, como se conocen también al Evita, la CCC y Somos Barrios de Pie, pusieron la lupa en la cuestión social. Expusieron, de manera descarnada, que eso es los que más los preocupa.

Onorato y Castro, según pudo reconstruir Infobae, también hicieron foco en uno de los proyectos de ley ingresados en la Cámara Baja: el monotributo productivo, un reclamo de las organizaciones sociales que busca formalizar a los sectores más vulnerables de la economía popular.

Los cabildos abiertos

Estos temas comenzaron a debatirse en los “cabildos abiertos de la militancia” que, de cara a 2023, se realizan en todo el país. Hace dos semanas el puntapié inicial fue en Misiones y el más amplio e importante será el lunes 17 de octubre, el Día de la Lealtad en La Matanza, en el estadio de Laferrere. Uno de los puntos centrales de debate es sostener la elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO); una herramienta democrática considerada como “fundamental” por los dirigentes sociales para competir en igualdad de condiciones dentro del Frente de Todos, en candidaturas como a intendentes, concejales y diputados, tanto nacionales como provinciales. Si se eliminasen las PASO, el flamante Partido de los Comunes, perdería una herramienta para desafiar el poder del PJ en territorio bonaerense.

Los Cayetanos presentarán el "Partido de los Comunes", el espacio a través del cual se presentarán en las PASO del Frente de Todos

Desde el entorno del Evita adelantaron a este medio que al menos cinco diputados nacionales del Frente de Todos que integran movimientos no acompañarán una iniciativa para derogar las PASO, son Eduardo Toniolli y Leonardo Grosso del Evita; Natalia Souto, de Somos Barrios de Pie; Juan Carlos Alderete y Verónica Caliva, del Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP) el brazo político de la CCC.

Intendentes, gobernadores y el kirchnerismo impulsa la promulgación de las PASO en el parlamento nacional.

El movimiento Evita, ya tiene experiencia en derrotar en elecciones internas a un pope peronista. En 2019, en Moreno, el intendente Walter Festa perdió las internas del Frente de Todos a manos de Mariel Fernández, dirigente del Evita y pareja de Esteban “Gringo” Castro, el secretario general de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). La intención es repetir ese logro en otras alcaldías bonaerenses.

La Matanza, primer objetivo

Qué el triunvirato de San Cayetano, integrado por la CCC, Barrios de Pie y el Movimiento Evita junto a otras organizaciones populares realicen el Cabildo Abierto de la Militancia el próximo 17 de Octubre en la cancha de Laferrere, con la una presencia estimada de “más de 30.000 personas”, para celebrar el aniversario del Día de la Lealtad y potenciar el “programa político, económico y social de cara al 2023″, como lo anuncian sus dirigentes no es una casualidad.

La Matanza es uno de los enclaves peronistas que Los Cayetanos quieren desbancar, y la propuesta para ganarle la interna al intendente Fernando Espinoza, es la diputada provincial Patricia Cubría, la pareja y madre de su hijo Néstor, el dirigente Emilio Pérsico.

El jueves Alberto Fernández y el ministro de Economía Sergio Massa se reunieron con los dirigentes de la Economía Popular

Desde hace meses las paredes del distrito electoral más importante de la provincia de Buenos Aires están empapeladas con el rostro de la legisladora. Es más, en las elecciones PASO de 2019, Los Cayetanos armaron una lista corta para competir contra los candidatos del presidente de la Federación Argentina de Municipios, finalmente fue observada y dad de baja junto a otras 89 por la Junta Electoral del PJ bonaerense presidida por el ex intendente de Tres de Febrero Hugo Curto, casi todas fueron rechazados por “avales insuficientes”.

Además de La Matanza, los movimientos sociales del Frente de Todos aspiran a competir en las PASO del oficialismo en al menos otros 17 distritos bonaerenses.

Daniel Menéndez, coordinador nacional de Somos Barrios y subsecretario en el ministerio de Desarrollo Social sería el candidato en el distrito en el que vive, Tres de Febrero, que es gobernado por Diego Valenzuela (Cambiemos).

En San Martín, el elegido es el diputado Nacional Leonardo Grosso. En Ituzaingó, está previsto que la candidata a intendenta sea Natalia “Nati” Peluso, actual Directora de Experiencias de Educación Cooperativa y Comunitaria del Ministerio de Educación de la Nación.

En Lanús, otro de los distritos gobernados por Cambiemos a través de Néstor Grindetti, los movimientos sociales apuestan fuerte a Agustín Balladares, Director Nacional de Agenda Política en Jefatura de Gabinete.

La CCC, el Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie jugarán fuerte contra los caciques peronistas del conurbano para intentar arrebatarles alguna alcaldía

El resto de las alcaldías en las que ya tendrían hombres y mujeres elegidos para disputar las PASO son, San Martín, Marcos Paz, Navarro, Lobos, Vicente López, Berazategui, Suipacha, Presidente Perón, Rojas, San Nicolás, La Costa, Tandil, Chivilcoy y Bragado.

“Desde La lucha de las mujeres, los movimientos populares y el activismo en defensa del medio ambiente venimos impulsando propuestas para resolver esta profunda crisis”, escribieron en uno de los documentos surgidos de los primeros cabildos abiertos de la militancia y sostienen: “Vemos con preocupación el desprestigio de la representación política y pretendemos que el Frente de Todos abrase los conflictos sociales y los transforme en políticas de estado. Necesitamos renovar la dirigencia política y democratizar aún más la participación popular, y así recuperar el mandato que nos dio el pueblo en el 2019″. Expresiones similares se escucharán el 17 de octubre en el estadio de Laferrere durante el acto que se espera, será el lanzamiento oficial del partido político de “Los Comunes”.





