Esteban Bullrich fue declarado Ciudadano Ilustre en la provincia de Buenos Aires

En diciembre de 2021, Esteban Bullrich renunció a su cargo de Senador en la Cámara Alta

El ex senador nacional de Juntos por el Cambio (JxC) Esteban Bullrich (53) fue declarado Ciudadano Ilustre de la provincia de Buenos Aires a través de un proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados bonaerense que ya había sido sancionado por la Cámara alta.

A partir del proyecto del senador provincial de Juntos Juan Pablo Allan, durante la tarde de este jueves, Diputados convirtió en ley la mención que destaca la trayectoria política del también ex ministro de Educación de la Nación y su compromiso y esfuerzo para lograr avances en la lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

“Batalló por sus principios e ideales de forma contundente en todos los espacios donde se ha desempeñado; sin embargo, es probable que su mayor batalla sea la que comenzó a librar hace poco tiempo contra una enfermedad muy compleja llamada Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA)”, sostiene la iniciativa.

Y agrega: “Nuestro país no cuenta aún con una base abierta, oficial y sólida de pacientes que padecen esta enfermedad y, sin datos, la posibilidad de crear políticas públicas que garanticen el derecho de los pacientes y la posibilidad de que puedan acceder a tratamientos, resulta utópica”.

En referencia a esto último, también hace hincapié en la importancia del trabajo iniciado desde la Fundación Esteban Bullrich que, entre varios de sus objetivos, busca financiar investigaciones e innovación para el tratamiento y la cura de la ELA.

En mayo pasado, el proyecto había sido aprobado en la Cámara de Senadores

El proyecto ya había sido aprobado en la Cámara de Senadores en mayo pasado y, en ese momento, Juan Pablo Allan consideró que “Esteban Bullrich tiene todos los merecimientos para ser declarado con el máximo reconocimiento de la provincia de Buenos Aires”. Además, enumeró su trayectoria en la vida política y la decisión de crear una fundación para atender a quienes sufren la misma enfermedad.

“Este proyecto reconoce a una persona que ha hecho mucho por la educación y otras áreas de la Argentina. Además, Esteban Bullrich es símbolo de diálogo entre dirigentes de diferentes sectores políticos”, afirmó el diputado provincial de Juntos por el Cambio, Sergio Siciliano.

En octubre de 2021, dos meses antes de que renunciara a su cargo, el Senado ovacionó a Esteban Bullrich tras su regreso a la presencialidad

En diciembre de 2021 Bullrich formalizó su renuncia a su banca en el Senado nacional ante las dificultades en el habla y la movilidad, como consecuencia de la ELA. “Renuncio a mi banca con profunda tristeza”, manifestó entre lágrimas.

“Agradezco primero a Dios por esta cruz. Él nunca nos pone pruebas que no podamos superar. Y aunque a veces duela el cincel del escultor sé que sólo si nos dejamos moldear por Él llegamos a nuestra mejor versión. Esta cruz me ha permitido recibir infinitas muestras de cariño y amor diariamente. Esta cruz que me ha enseñado que la vida es hoy y el mañana, el mañana es esperanza”, afirmó.

Sus palabras fueron tan desgarradoras que impulsaron a sus pares a pedirle que no renuncie. “No hay hombres imprescindibles, hay actitudes imprescindibles”, fue su respuesta, dificultosa, ante la muestra de respeto del hemiciclo.

El ex senador ingresó al Hospital Austral el 31 de agosto por una neumonía. Fue dado de alta el 21 de septiembre pasado

Hasta hace una semana, Esteban Bullrich estuvo internado en el Hospital Austral por una neumonía. Tras 20 días en observación, el 21 de septiembre pasado, fue dado de alta. “Se encuentra con buena evolución y continuará con el tratamiento en su domicilio”, señalaron desde Institución al dejarlo regresar a su casa.

Mediante una serie de mensajes en redes sociales, el ex Senador le agradeció a su familia por el apoyo incondicional que recibió en todo momento: “GRACIAS: A mi mujer, María Eugenia, y a mis hijos, por ayudarme a cargar mi cruz con una sonrisa”.

También reconoció a los profesionales de la salud y personal del hospital que lo asistieron: “Ustedes fueron grandes responsables del regreso a casa. Y lo llevaron adelante con profesionalismo, buen trato y una sonrisa siempre a flor de piel”. Y, con un mensaje cargado de nuevos desafíos, agradeció “por los rezos, oraciones y mensajes de apoyo. Me sumaron fuerza para ganar esta batalla. La guerra contra la ELA continúa”, cerró.





