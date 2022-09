Para Martín Lousteau, el proyecto que impulsa el kirchnerismo busca conformar “una Corte peronista”

Martín Lousteau. (Gastón Taylor)

Después de que este jueves el Frente de Todos lograra aprobar en la Cámara de Senadores el proyecto que plantea ampliar de 5 a 15 los miembros de la Corte Suprema de Justicia -ahora deberá pasar por Diputados, donde el panorama es diferente-, hoy Martín Lousteau opinó que la iniciativa “no sirve para nada” y que el verdadero objetivo es conformar “una Corte peronista”.

“El proyecto triplica la cantidad de miembros aplicando un criterio geográfico pero no soluciona los verdaderos problemas que hay alrededor de la Justicia. No tengo duda de que el objetivo del proyecto, si prosperara, sería licuar el poder de la Corte actual y tener una Corte peronista”, consideró al respecto Lousteau, en diálogo con CNN Radio.

Firme en su postura, el senador opositor contó que se comunicó con los diputados de su espacio para ponerle un freno al proyecto que impulsa el oficialismo. “Mirá lo que está pasando: el oficialismo dice que quiere dialogar y circulan dos proyectos que tienen que ver con modificar la Corte y las PASO. Y está tratando de hacer eso sin diálogo”, sostuvo Lousteau. Y en la misma línea, subrayó: “En el fondo no hay ninguna intención de diálogo”.

El Frente de Todos logró la aprobación en el Senado del proyecto que busca ampliar la Corte Suprema de 5 a 15 integrantes. (Crédito: Delfina Linares / COMUNICACIÓN SENADO)

La posición de Lousteau se asemeja a la adoptada por el diputado nacional Florencio Randazzo, quien ayer anticipó que no votará la suspensión de las PASO ni la ampliación de la Corte Suprema. “Para ser bien claro. No cuenten con mi voto para cambiar reglas electorales o violentar la conformación de otro poder del Estado. Tengo convicciones y libertad absoluta. Y eso no tiene precio”, confirmó el legislador del espacio “Identidad Bonaerense” en su cuenta oficial de Twitter.

Lousteau, ex ministro de Economía durante los primeros meses del primer mandato presidencial de Cristina Kirchner, también manifestó su rechazo a la posible suspensión de las elecciones primarias, un tema que comenzó a barajarse en las últimas semanas luego de que el presidente Alberto Fernández reconociera que es un “debate que está abierto”.

“Yo siempre defendí las PASO y de hecho nuestro espacio fue el primero en usarlas en el año 2013. Las PASO son las que permitieron que haya alternancia”, destacó el economista durante el reportaje. En ese sentido, consideró que “el kirchnerismo quiere cambiar las reglas porque no les queda cómodo”.

Sobre este punto, Lousteau sugirió que “el ministerio del Interior debe ser taxativo y decir de ninguna manera vamos a alterar el calendario electoral y la institucionalidad”.

En otro orden, se refirió al Presupuesto 2023 y dijo que está siendo analizado “de arriba para abajo” por su equipo. “Lo que veo es que en los presupuestos macroeconómicos es más realista que el que había mandado Martín Guzman”, agregó.

Además, responsabilizó al kirchnerismo por la “reintroducción” de la inflación en el país “¿Se va a cumplir el Presupuesto? No, la inflación está subestimada. El problema de la Argentina es que tenemos una inflación del 7% mensual. No hay plan contra la inflación”, aseguró.

El diputado de la UCR-Evolución Emiliano Yacobitti, que responde al senador Lousteau, destacó el pasado miércoles que el proyecto en cuestión tiene “variables macroeconómicas más razonables” que las presentadas en el año anterior.

El diputado de la UCR destacó algunos aspectos del Presupuesto presentado por el Gobierno.

A través de un hilo de mensajes que publicó en su cuenta de Twitter, el legislador aseguró que está expectante a la exposición que dará el ministro de Economía, Sergio Massa, en el recinto, prevista para el miércoles próximo, pero que su equipo económico ya está analizando los números que enviaron por las autoridades nacionales.

“En los próximos días comenzaremos a escuchar y a debatir los lineamientos de la Ley de Presupuesto que presentó el Gobierno Nacional. Este proyecto es fundamental para tener pautas claras y precisas de los gastos y recursos proyectados para el próximo año”, explicó.

Lousteau y Larreta visitaron a vecinos de Almagro

Hoy por la mañana, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el senado Lousteau visitaron a un grupo de vecinos de Almagro, con el cual tomaron un café y conversaron sobre aspectos puntuales del barrio.

Durante el encuentro, realizado en la emblemática confitería “Las Violetas”, ambos funcionarios de Juntos por el Cambio escucharon atentamente las propuestas que giraron en torno a la seguridad, el tránsito, el espacio público, la cultura y la economía.

Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lousteau se reunieron con vecinos de Almagro. (

“*Siempre hay propuestas constructivas. Hablamos de mil cosas y siempre buscamos ideas para mejorar el día a día de la gente. En eso pensamos siempre”, planteó Rodríguez Larreta tras la reunion.

Lousteau, por su parte, explicó”: “De las reuniones con vecinos y los intercambios con referentes de la Ciudad siempre surgen ideas superadoras. Buenos Aires tiene un enorme potencial si somos capaces de continuar y mejorar las transformaciones que iniciaron otros”.

