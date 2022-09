Los distritos clave donde se complica el armado bonaerense del Frente de Todos si se suspendieran las PASO

Axel Kicillof junto a Sergio Massa, Máximo Kirchner, Verónica Magario e intendentes oficialistas

La discusión por la suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) ya se instaló en la dirigencia política. Motorizado por gobernadores y desmentido en su momento por la Portavoz, Gabriela Cerruti, el tema también empezó a correr en la provincia de Buenos Aires. Sucede que el distrito que gobierna Axel Kicillof tiene una ley propia para las PASO para lo que son las elecciones de gobernador, intendentes, legisladores, concejales y consejeros escolares. Entonces, si la norma avanza en el Congreso, en la provincia debería ocurrir lo mismo para el resto de las categorías. La suspensión de las Primarias complejiza los armados no solo de Juntos, sino también del Frente de Todos. Principalmente en los municipios donde no gobiernan.

En las grandes ciudades bonaerenses, como La Plata y General Pueyrredón (Mar del Plata), el Frente de Todos es oposición y una PASO sería la herramienta natural para definir las candidaturas, a menos que haya un acuerdo político superior que -en los territorios- no es lo que más entusiasma, según pudo reconstruir Infobae. Un escenario similar se vive en algunos municipios del conurbano como por ejemplo Lanús o Vicente López.

En General Pueyrredón asoma como candidata por el kirchnerismo la titular de ANSES, Fernanda Raverta. Sin embargo, el peronismo fue a una interna para definir quién conduciría el partido. Esa interna a principio de este año fue ganada por el candidato de Raverta, Eduardo Coppola, con el 60% de los votos. Pero también tienen representación el Frente Renovador, quien en la elección 2019 terminó cerrando un acuerdo con Raverta y la mayoría de los sectores se encolumnaron detrás de la funcionaria. Pero también aparece en Mar del Plata la línea del peronismo que encarna el director del Correo Argentino, Rodolfo Irart, que cuenta con una banca en la Cámara de Diputados bonaerense a través de su esposa, Debora Indarte.

La titular de ANSES, Fernanda Raverta

Una situación parecida se da en el conurbano bonaerense. En el municipio de Lanús hubo una PASO en la elección del año pasado para elegir la cabeza de lista de concejales entre tres sectores del Frente de Todos: el camporista Julián Álvarez por un lado -que terminó imponiéndose y además es el presidente del PJ local-, el concejal y vicepresidente del PJ de Lanús, Agustín Balladares, que orbita en el Movimiento Evita y el titular de Lotería de la provincia y hombre del Jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, Omar Galdurralde, que para la elección de medio término también cerró un acuerdo con el Frente Renovador. Por el massismo quien tiene intenciones de ser candidato a intendente es el diputado provincial y ex presidente del Club Atlético Lanús, Nicolás Russo.

Cómo sucede en Lanús, el Movimiento Evita busca dar internas en diferentes distritos en las elecciones del año que viene. Como dio cuenta Infobae, el caso más audaz es la intención de abrirle una PASO al jefe comunal de La Matanza, Fernando Espinoza. Detrás de este objetivo está la diputada provincial, Patricia Cubría. En Vicente López, el concejal Joaquín Noya también buscará una PASO. De hecho, el único municipio bonaerense que gobierna una figura del Movimiento Evita es Moreno con Mariel Fernández, quien fue ungida como la candidata del FdT tras vencer en las Primarias de 2019 al entonces intendente kirchnerista, Walter Festa.

La Plata es otro municipio que gobierna Juntos -el PRO, con Julio Garro- y donde el Frente de Todos no puede hacer pie en términos electorales. La negociación sobre quién será candidato o candidata a la intendencia en la capital bonaerense será de las más complejas para el FdT. En las PASO para elegir candidato a intendente en la capital provincial en 2019 hubo 5 listas, mientras que en 2021 también hubo internas pero con dos listas. Días atrás, la diputada nacional y potencial candidata a intendenta, Victoria Tolosa Paz, habló sobre la posibilidad de suspender las Primarias y dijo que es “saludable debatir el sistema electoral”, y que “hay muchos distritos que van a las PASO con una sola boleta, como si fuera una gran encuesta”. “¿Qué sentido tiene poner toda una estructura electoral para eso? Se estima (que demanda) $20 mil millones del presupuesto. ¿No será más inteligente otro sistema para dirimir candidaturas?”, cuestionó. La Plata y Mar del Plata son los dos municipios por fuera del conurbano con mayor cantidad de electores.

Cristina Kirchner junto a Victoria Tolosa Paz y Florencia Saintout, las dos referentes centrales del FdT en La Plata

Hurlingham es un caso particular. Hoy el intendente es Damián Selci, de La Cámpora, que forma parte de un esquema político que encabeza el subdirector ejecutivo del PAMI y ex presidente del Concejo Deliberante del distrito, Martín Rodríguez y del que también forma parte la diputada nacional Florencia Lampreabe. Sin embargo quién está en uso de licencia como intendente es el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, quién para la elección del año que viene busca tener presencia de lo que pase en el municipio que ganó en 2015 y por el que fue reelecto en 2019 y La Cámpora no tiene demasiadas intenciones de delegar la construcción hecha hasta el momento y los proyectos de gestión. Una PASO podría oficiar de ordenadora si antes no hay un acuerdo político.

Sondeos legislativos

“Nosotros venimos pegados al gobierno nacional, a la PASO nacional por nuestra ley de PASO, con lo cual es un debate que se tiene que dar en el Congreso de la nación, porque ahí veríamos qué ocurriría si el Congreso decide suspender las PASO de este año o lo que decida”, dijo esta semana el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Es decir que si el Congreso define la suspensión de las Primarias en la provincia, la Legislatura debería avanzar en el mismo camino y modificar la ley 14.086 que es el texto que ordena las elecciones Primarias

Según pudo saber Infobae, desde el oficialismo ya se empezó a sondear a los bloques opositores en la Legislatura para ver cuál es la postura en caso de avanzar con un debate para suprimir las Primarias. La parada más difícil para el oficialismo la tiene en el Senado donde la paridad de bancas (23 para el FdT y 23 para Juntos) ya es un primer obstáculo. A un sector de la oposición, la suspensión de las Primarias la deja en jaque. Hoy, por ejemplo, un acuerdo entre Diego Santilli y Cristian Ritondo parece lejano para definir quién será el postulante del PRO. La UCR también trabaja para conseguir una candidatura a la gobernación o un esquema de fórmulas cruzadas. Sin PASO, el problema aumenta.

Diego Santilli y Cristian Ritondo de recorrida por Mar del Plata junto al intendente, Guillermo Montenegro

En la Cámara de Diputados de la provincia, el FdT no contaría tampoco con el respaldo de la Izquierda, una de las pocas fuerzas que elección a elección hace uso de las PASO para definir dentro del Frente de Izquierda y Trabajadores la lista final.

Pero tampoco hay certezas de que todos los legisladores del FdT acompañen una modificación de ese estilo, principalmente por el impacto que tendría en los distritos donde no gobierna el FdT. “Lo que necesitamos es más participación, no menos. Si llega el proyecto veremos qué hacer”, aseguró en estricto off un legislador bonaerense del oficialismo.

En tiempos políticos, la definición final para una suspensión de las PASO se dará en el último tramo del 2022. De avanzar, en la provincia de Buenos Aires podría ir de la mano con otras negociaciones como el Presupuesto 2022 y la Ley Fiscal Impositiva.

